Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2017) Zeit Online zur Ehe für alle: Weiter so, Herr Schulz

Im Streit um die Ehe für alle wirkt der SPD-Chef plötzlich wieder angriffslustig und holt gegen Merkel auf. So kann der Wahlkampf doch noch spannend werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2017

» Spiegel Online: Merkels Ehe mit allen

Angela Merkel räumt die Unionsposition zur Ehe für alle. Die Kanzlerin spricht plötzlich von einer Gewissensentscheidung – dabei ist ihre Wende kurz vor der Wahl ein rein taktisches Manöver.

» Zeit Online zur Ehe für alle: Weiter so, Herr Schulz

Im Streit um die Ehe für alle wirkt der SPD-Chef plötzlich wieder angriffslustig und holt gegen Merkel auf. So kann der Wahlkampf doch noch spannend werden.

» FAZ zürnt: Ehe für keinen

Die Parteien machen den Weg frei für die Ehe für alle. Dabei gibt es gute Gründe für den besonderen Schutz der Verbindung von Mann und Frau. Mit dem Vorhaben wird die Institution Ehe nun abgeschafft. Ein Kommentar.

» Tagesschau interviewt Volker Beck zur Ehe für alle

SCHWERPUNKT: Union zu "Ehe für alle", Gespräch mit Grünen-Politiker Beck

» der zaunfink: Gedankenaufzeichnung Merkel [26|6|2017]

Der Blogger träumt sich die Gedanken Angela Merkels vor ihrem Auftritt im "Brigitte"-Sessel zusammen.

» SiegT-Blog zur Ehe-Öffnung: Das Ende der Geschichte

Rainer Hörmann meint: Der Moment, in dem die Ehe für Homo- wie Heterosexuelle in Deutschland Gesetz sein wird, ist zwar tatsächlich ein Kulminationspunkt. Er wird aber – ja, ja, Höhepunkt und kleiner Tod – auch das Ende der homosexuellen Geschichte in Deutschland bedeuten. Danach kommt nichts mehr.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online: Die Gender-Allergie

Das Wort "Gender" scheint für einige Leute so etwas wie Gluten zu sein: Manche vertragen es nicht. Andere wollen es nicht vertragen und teilen das dann jedem mit. Ihre offensichtliche Inkompetenz hilft niemandem.

» Blick aktuell interviewt Historikerin: Etikett "lesbisch" – weder homo noch queer

Themenabend "lesbische Bewegungen im Wandel" mit Historikerin Dr. Kirsten Plötz in Koblenz-Ehrenbreitstein

» Welt: Wenn jemand die Ehe geschwächt hat, dann die Union

In all den Jahren haben die Konservativen ihre Sprache zur Gleichstellung von Homosexuellen verloren. Jetzt verkommt die Ehe für alle zur machtpolitische Entscheidung. Die große Sache rückt dabei in den Hintergrund.

» Bild.de: 6 Dinge, die nur homosexuelle Paare tun!

Homophobie ist leider immer noch ein großes und wichtiges Thema was unterscheidet homosexuelle Paare eigentlich so sehr von der Norm?

» Focus Online: Drei Gründe, warum die Ehe für alle jetzt kommen muss

Nach SPD, Grünen und FDP kann sich nun auch die Union eine Abstimmung über die Ehe für alle in nächster Zeit vorstellen. 16 Jahre nachdem die damalige Bundesregierung die so genannte eingetragene Lebenspartnerschaft geschaffen hat, könnte die letzte Ungleichheit für heiratswillige gleichgeschlechtliche Paare nun fallen: Die Öffnung der Ehe.

» Augsburger Allgemeine: Der Christopher Street Day ist politisch – trotz all der Feierei

Der Christopher Street Day feiert jedes Jahr den Beginn des Kampfes um Homosexuellenrechte 1969. Auch heute transportiert der Tag noch politische Anliegen. Die Geschichte.

» Nollendorfblog zur Ehe für alle: Geholfen hat nur Druck, Druck, Druck!

Es ist zu hoffen, dass nun auch der und die letzte begriffen hat: Nicht Einsicht hat gesiegt.Sondern Druck, Druck und Druck.

» Der Postillon: Alles, was Sie jetzt zum Thema "Ehe für alle" wissen müssen

Jetzt geht alles ganz schnell: Nachdem Grüne, FDP und SPD die gleichgeschlechtliche Ehe jeweils zur Koalitionsbedingung gemacht haben, könnte der Bundestag bereits in dieser Woche darüber abstimmen. Doch worum geht eigentlich bei der "Ehe für alle? War Heiraten nicht schon immer irgendwie schwul? Der Postillon hat recherchiert und beantwortet die wichtigsten Fragen:

» Tagesspiegel zur Ehe für alle: Von den Grenzen der sexuellen Selbstbestimmung

Die "Ehe für alle" kommt. Doch die Debatte darüber hat gelehrt, dass es weniger um Liebe und Gleichberechtigung geht als um Macht und Konventionen. Ein Kommentar.

» Kölner Stadt-Anzeiger zum Schaafenstraßenfest: Veranstalter sagen ab

Die Veranstalter teilten die Absage des Kölner Straßenfestes, das ein Wochenende vor dem CSD stattfindet, über Facebook mit. Grund ist das Wetter.

» SZ-Kommentar: Warum Merkel plötzlich nicht mehr mauert

Es hat ewig gedauert und geht plötzlich ganz schnell: die Ehe für alle wird kommen. Das ist überfällig – und einem knallharten Kalkül geschuldet. Weil alle anderen Parteien dafür sind, nimmt die Kanzlerin eine elegante Kurve.

» taz zur Ehe für alle: Das Kämpfen hat sich gelohnt

Die Kanzlerin sagt, sie würde die Abstimmung im Parlament gerne freigeben. Das bedeutet im Klartext: Die Ehe für alle kommt.

» NOZ: 2,74 Millionen Euro für queeres Niedersachsen

Mehr Geld für den Regenbogen: Das Land fördert queere Projekte in Niedersachsen mit Millionen.

» tachles: David-Sterne unerwünscht bei "Pride March"

Am Samstag marschierten 1500 bekennende Lesben auf dem "Chicago Dyke March". Dabei schlossen die Organisatorinnen drei jüdische Frauen aufgrund ihrer Flaggen aus.