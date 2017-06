Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2017) Tagesspiegel-Kommentar: Weniger Norm, mehr normal

Wenn Menschen sich lieben, füreinander da sind, Kinder großziehen, ist das gut für das große Ganze. Familien und Paare sind sozialer Klebstoff und praktisch für den Staat. Ein Kommentar.

27. Juni 2017

» Ruhr Nachrichten zur Ehe für alle: Gibt es sinnvolle Kontra-Argumente?

In der Redaktionskonferenz haben wir heute darüber nachgedacht, ein Pro und Kontra über die "Ehe für Alle" zu schreiben. Anlass war die Kehrtwende von Kanzlerin Angela Merkel bei diesem Thema. Doch die Idee scheiterte innerhalb von Sekunden. Weil es keine sinnvollen Kontra-Argumente gibt. Oder doch?

» NDR über Lesbenpaar, das Merkel einlud: "Wenn das an mir liegt, finde ich das superschön"

Gundula Zilm und ihre Partnerin haben fünf Pflegekinder. Eine Begegnung mit den beiden Bartherinnen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer entscheidenden Frage zum Umdenken bewegt.

» phenomenelle: Ausgemerkelt! Mit Netz und doppeltem Boden

Wer hätte das gedacht? Die "Ehe für alle" kommt. Ein politisches Ränkespiel mit verteilten Rollen und geschicktem Agenda-Setting gibt die Kanzlerin.

» Spiegel Daily zur Ehe für alle: Grün sei dank

Wer die Debatte auch nur halbwegs verfolgt hat, weiß, welche Partei wirklich Druck gemacht hat.

» Süddeutsche.de: Die Union sollte der Ehe für alle endlich zustimmen

Die Ehe: Exklusiv nur für Mann und Frau? Das ist nicht göttlich, das ist nicht menschlich, das ist falsch.

» Deutschlandfunk interviewt CSU-Politiker Singhammer: Ehe für alle "kann nicht kommen"

Über die "Ehe für alle" solle noch in dieser Woche im Bundestag abgestimmt werden, fordert die SPD. Das gehe so nicht, sagt hingegen Johannes Singhammer von der CSU im Dlf und verweist auf das Grundsatzprogramm seiner Partei, wo bereits vor einem Jahr klare Formulierungen getroffen worden seien.

» Spiegel Online: Merkels Ehe mit allen

Angela Merkel räumt die Unionsposition zur Ehe für alle. Die Kanzlerin spricht plötzlich von einer Gewissensentscheidung – dabei ist ihre Wende kurz vor der Wahl ein rein taktisches Manöver.

» Zeit Online zur Ehe für alle: Weiter so, Herr Schulz

Im Streit um die Ehe für alle wirkt der SPD-Chef plötzlich wieder angriffslustig und holt gegen Merkel auf. So kann der Wahlkampf doch noch spannend werden.

» FAZ zürnt: Ehe für keinen

Die Parteien machen den Weg frei für die Ehe für alle. Dabei gibt es gute Gründe für den besonderen Schutz der Verbindung von Mann und Frau. Mit dem Vorhaben wird die Institution Ehe nun abgeschafft. Ein Kommentar.

» Tagesschau interviewt Volker Beck zur Ehe für alle

SCHWERPUNKT: Union zu "Ehe für alle", Gespräch mit Grünen-Politiker Beck

» der zaunfink: Gedankenaufzeichnung Merkel [26|6|2017]

Der Blogger träumt sich die Gedanken Angela Merkels vor ihrem Auftritt im "Brigitte"-Sessel zusammen.

» SiegT-Blog zur Ehe-Öffnung: Das Ende der Geschichte

Rainer Hörmann meint: Der Moment, in dem die Ehe für Homo- wie Heterosexuelle in Deutschland Gesetz sein wird, ist zwar tatsächlich ein Kulminationspunkt. Er wird aber – ja, ja, Höhepunkt und kleiner Tod – auch das Ende der homosexuellen Geschichte in Deutschland bedeuten. Danach kommt nichts mehr.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online: Die Gender-Allergie

Das Wort "Gender" scheint für einige Leute so etwas wie Gluten zu sein: Manche vertragen es nicht. Andere wollen es nicht vertragen und teilen das dann jedem mit. Ihre offensichtliche Inkompetenz hilft niemandem.

» Blick aktuell interviewt Historikerin: Etikett "lesbisch" – weder homo noch queer

Themenabend "lesbische Bewegungen im Wandel" mit Historikerin Dr. Kirsten Plötz in Koblenz-Ehrenbreitstein

» Welt: Wenn jemand die Ehe geschwächt hat, dann die Union

In all den Jahren haben die Konservativen ihre Sprache zur Gleichstellung von Homosexuellen verloren. Jetzt verkommt die Ehe für alle zur machtpolitische Entscheidung. Die große Sache rückt dabei in den Hintergrund.

» Bild.de: 6 Dinge, die nur homosexuelle Paare tun!

Homophobie ist leider immer noch ein großes und wichtiges Thema was unterscheidet homosexuelle Paare eigentlich so sehr von der Norm?

» Focus Online: Drei Gründe, warum die Ehe für alle jetzt kommen muss

Nach SPD, Grünen und FDP kann sich nun auch die Union eine Abstimmung über die Ehe für alle in nächster Zeit vorstellen. 16 Jahre nachdem die damalige Bundesregierung die so genannte eingetragene Lebenspartnerschaft geschaffen hat, könnte die letzte Ungleichheit für heiratswillige gleichgeschlechtliche Paare nun fallen: Die Öffnung der Ehe.

» Augsburger Allgemeine: Der Christopher Street Day ist politisch – trotz all der Feierei

Der Christopher Street Day feiert jedes Jahr den Beginn des Kampfes um Homosexuellenrechte 1969. Auch heute transportiert der Tag noch politische Anliegen. Die Geschichte.

» Nollendorfblog zur Ehe für alle: Geholfen hat nur Druck, Druck, Druck!

Es ist zu hoffen, dass nun auch der und die letzte begriffen hat: Nicht Einsicht hat gesiegt.Sondern Druck, Druck und Druck.