» (28.06.2017) Titanic schreibt Horst-Seehofer-Kommentar: "Homo-Verbrecher dürfen unser schönes Land nicht zerstören!"

"Ich habe nichts gegen homosexuelle Menschen, kruzi! Sie können ja nichts für ihre Krankheit."

28. Juni 2017

» 20 Minuten über den Bund Evangelischer Jungscharen: "Wir sind gar nicht homophob"

Der Bund Evangelischer Jungscharen hat die schwulenfeindlichen Inhalte von seiner Website gelöscht. Man habe niemanden verletzen wollen, so der Sprecher.

» Nina Queer auf Bild.de: Sommer da, FKK!

Nina Queer schreibt wöchentlich vom anderen Ufer: Dieses Mal über ihren – recht enttäuschenden – Ausflug an einen FKK-Strand.

» Süddeutsche.de: Woran die Ehe für alle jetzt noch scheitern kann

Am Freitag soll der Bundestag abstimmen. Kann die Union die Ehe für alle trotzdem noch verhindern? Und wie sicher ist eine Mehrheit? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

» Tagesspiegel: Das Bekenntnis zur Homo-Ehe ist überfällig – in der Verfassung

Die finale Gleichstellung von Schwulen und Lesben gehört in das Grundgesetz – und zwar nicht nur mit Blick auf das zuständige Gericht. Ein Kommentar.

» Welt: So sieht die perfekte Familie der Berliner AfD aus

Rot gekleidet, fünfköpfig, auf dem Boden liegend, lächelnd. So stellt sich der Landesverband Berlin der AfD das Ergebnis der Ehe für alle vor nämlich die Familie. Und sorgt für Spott im Netz.

» taz über AfD und Ehe für alle: Vorauseilende Islamisierung

AfD-Chefin Alice Weidel hält die Ehe für alle für falsch wegen der Islamisierung. Diese Doppelzüngigkeit zeigt, wie ähnlich die AfD Islamisten ist.

» Hannoversche Allgemeine: Die Ehe für alle nimmt keinem etwas weg

Artikel 3 im Grundgesetz lautet nicht: "Die Mehrheit ist vor dem Gesetz gleich." Er lautet: "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." Der Bundestag muss dieser Behauptung endlich Taten folgen lassen. Ein Kommentar von Marina Kormbaki.

» taz-Video zu Homophobie: "Wenn du Hilfe brauchst, ich bin da"

LSBTIQ sind nicht nur bei der Ehe, sondern auch im Alltag Diskriminierungen ausgesetzt. Sigrid Grajek berichtet, wie sie Unterstützung fand.

» FAZ: Der Alice-Weidel-Effekt

Nur wenige AfD-Politiker wollen sich zu homosexuellen Partnerschaften mit knalligen Parolen äußern ein Grund dafür sind Spitzenkandidatin Weidel und ihre Lebensgefährtin.

» Frank Stauss zu Merkel: Verdruckst, verlogen und verzockt

Das verschwurbelte und verstammelte "go" der Kanzlerin zur Homehe erinnert sehr an Günter Schabowskis Maueröffnung aus Versehen. Muss man als Schwuler Angela Merkel jetzt dankbar für die Ehe für alle sein? Keine fünf Sekunden. Für dieses unwürdige, zum Himmel stinkende und dann auch noch völlig verstolperte taktische Manöver nach über zwölf Jahren Vollblockade der CDU-Vorsitzenden kann man sich nur fremdschämen.

» Frankfurter Rundschau: Stures Festhalten an der Einehe

Trotz der Ehe für alle: Das Grundgesetz wertet eine Beziehung zwischen zwei Menschen höher als Beziehungen zwischen Menschen überhaupt. Der Leitartikel.

» Süddeutsche.de zum neuen NS-Denkmal: Die Zeichen lesen

Am Dienstagabend wurde das Denkmal für die von den Nationalsozialisten verfolgten Lesben und Schwulen enthüllt. Das Werk der Karlsruher Künstlerin Ulla von Brandenburg lenkt die Aufmerksamkeit subtil auf das Unrecht. S.a.: Ein buntes Mahnmal gegen Ausgrenzung (24.06.2017)

» Märkische Allgemeine: Homosexuelle Armenier fürchten Abschiebung

Arab Davidson (*Name geändert) blieb nur eine Chance, um glücklich zu werden: Er musste sein Heimatland Armenien verlassen. Dort wurde er aufgrund seiner Homosexualität gemobbt und verstoßen. In Russland lernte er die Liebe seines Lebens kennen und flüchtete mit ihm in die Havelstadt. Nun hoffen die beiden, hier ein sicheres Leben aufbauen zu können

» 20 Minuten: Jungscharen hetzen gegen Schwule

Der freikirchliche Verband der Jungscharen verteufelt die Homosexualität. Politiker und Beratungsstellen fordern ein Verbot.

» bento: Von abgedreht bis sinnlich – So schön ist queere Kunst auf Instagram

Wir haben elf spannende Accounts entdeckt, denen es sich zu folgen lohnt

» Welt interviewt CSU-Politiker: Geben Sie jetzt auf, Herr Hoffmann?

Jahrelang hat sich der konservative Flügel der Union gegen eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle gewehrt, darunter auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Hoffmann.

» Jens Spahn auf RP Online: Öffnung der Ehe ist ein logischer Schritt

Es ist vielleicht sogar gut, dass die rechtliche Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Partnerschaften in Deutschland schrittweise umgesetzt wurde. Denn so konnte mit jedem Schritt die Akzeptanz wachsen.

» Berliner Zeitung: In Merkelland kann bald jeder nach seiner Fasson heiraten

Ein schönes grundsätzliches wunderbar kontroverses Thema über unser Gesellschaftsbild – mit einer Bemerkung zerstäubt.

» Huffington Post: Warum gerade Christdemokraten die Homoehe befürworten sollten

Die Ehe für alle ist zutiefst christlich, weil sie das Zusammenleben in lesbischen und schwulen Partnerschaften als gleichwertig definiert und umständliche, diskriminierende Sonderbestimmungen überflüssig macht.