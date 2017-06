Ausgewählter Artikel:

» (28.06.2017) Deutschlandfunk interviewt Stefan Mielchen: "Das Grundgesetz sagt nicht, wie Familie konkret definiert wird"

Über die vorgeschlagene Gesetzesänderung des Ehegrundrechts wird in der Großen Koalition weiter gestritten. "Dafür muss das Grundgesetz nicht extra geändert werden", sagte Stefan Mielchen vom Verein "Hamburg Pride" im DLF. Das Verständnis von Familie habe sich grundlegend gewandelt – dem müsse Politik Rechnung tragen.

28. Juni 2017

» Zeit Online über Sexualerziehung: Die Angst der Erwachsenen

Niemand braucht hysterische Proteste gegen die Sexualerziehung.

» MDR: Schwul und trotzdem Country-Sänger?

In der amerikanischen Country-Szene sind Outings homosexueller Künstler extrem selten. Eine Ausnahme sind Sam Gleaves und Tyler Hughes, die offen schwul leben. Jetzt haben sie ein gemeinsames Album aufgenommen.

» NRZ: So beliebt ist Düsseldorf bei Homosexuellen

In einer Untersuchung der beliebtesten Städte bei Homosexuellen belegt Düsseldorf Platz 44 von 100 Städten weltweit.

» Westdeutsche Zeitung: Zweiter CSD-Verein in Düsseldorf gegründet

Es wurde ein in zweiter Verein mit dem Namen Pride Düsseldorf gegründet, der im kommenden Jahr den CSD organisieren möchte.

» Zeit Online über die Ehe für alle: Zum Glück ein Ja!

Mann und Mann, Frau und Frau das wird endlich legal. Wie ein unbeliebtes Thema die Politik eroberte.

» Focus Online: Malte hat zwei Mütter

Drei Kinder und zwei lesbische Mütter, die der Familie einen liebevollen Rahmen gegeben haben: Der 23-jährige Malte Czarnetzki findet, dass seine zwei Mamas einen tollen Job gemacht haben. Und sieht keinen Grund der Welt, warum homosexuelle Paare bisher in Deutschland nicht heiraten dürfen.

» Tagesspiegel: Willkommen in der Moderne, Frau Merkel!

Wenn Menschen sich lieben, füreinander da sind, Kinder großziehen, ist das gut. Warum die Ehe für alle überfällig ist – ein Kommentar.

» Tagesspiegel interviewt Merkel-Frager: "Es ergab sich einfach so"

Mit einer Frage an die Kanzlerin zur Homo-Ehe löste der 28-jährige Ulli Köppe einen kleinen politischen Erdrutsch aus. Ein Interview

» Ostsee-Zeitung: Dieses Paar brachte Merkel zum Umdenken

Gundula und Christine Zilm geben Kindern in Barth ein neues Zuhause.

» Kreisbote: Erster Schwulen-Sex bei Bachelorette? Das sagt Julez

Schon während der ersten Folge von Die Bachelorette 2017 soll es Schwulen-Sex hinter den Kulissen gegeben haben. Das sagt Kandidat Julez zu der Geschichte.

» ORF: Aufregung um Regenbogenflagge in Hörbranz

Das Hissen der Regenbogenflagge sorgt in Hörbranz für Aufregung. Die NEOS wollten als Zeichen der Toleranz für Lesben und Schwule die Flagge am Gemeindeamt hissen. Der Bürgermeister war dagegen, nun half ein Nachbar aus.

» Deutschlandfunk über die Union und die Ehe für alle: Wahltaktisches Manöver

Der Protest innerhalb der Union gegen Angela Merkels Öffnung gegenüber der Ehe für alle bleibt größtenteils aus. Die Kulturkampfzeiten in der Union seien vorbei, meint Gudula Geuther. Das sei schade um die somit ausgefallene Debatte – sage aber vor allem etwas über die Parteispitze aus.

» taz spricht mit Eddi Stapel über die Ehe für alle: "Es gibt viel wichtigere Themen"

Der Vorkämpfer für Lesben- und Schwulenrechte, lässt am Freitag keine Sektkorken knallen. Eddi Stapel sagt, die Ehe für alle sei seit vielen Jahren längst überfällig.

» Nollendorfblog: Liebe Bundestagsabgeordnete der Union ...

Niemand wird es schlechter gehen. Aber vielen besser. Sie wissen das . Und ich finde, ihre Wähler haben das Recht, das auch zu tun.Am Freitag wird Geschichte gemacht. Gönnen Sie Ihren Wählern, dabei zu sein.

» 20 Minuten über den Bund Evangelischer Jungscharen: "Wir sind gar nicht homophob"

Der Bund Evangelischer Jungscharen hat die schwulenfeindlichen Inhalte von seiner Website gelöscht. Man habe niemanden verletzen wollen, so der Sprecher.

» Nina Queer auf Bild.de: Sommer da, FKK!

Nina Queer schreibt wöchentlich vom anderen Ufer: Dieses Mal über ihren – recht enttäuschenden – Ausflug an einen FKK-Strand.

» Süddeutsche.de: Woran die Ehe für alle jetzt noch scheitern kann

Am Freitag soll der Bundestag abstimmen. Kann die Union die Ehe für alle trotzdem noch verhindern? Und wie sicher ist eine Mehrheit? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

» Tagesspiegel: Das Bekenntnis zur Homo-Ehe ist überfällig – in der Verfassung

Die finale Gleichstellung von Schwulen und Lesben gehört in das Grundgesetz – und zwar nicht nur mit Blick auf das zuständige Gericht. Ein Kommentar.

» Welt: So sieht die perfekte Familie der Berliner AfD aus

Rot gekleidet, fünfköpfig, auf dem Boden liegend, lächelnd. So stellt sich der Landesverband Berlin der AfD das Ergebnis der Ehe für alle vor nämlich die Familie. Und sorgt für Spott im Netz.