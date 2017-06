Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2017) Hans Zippert in der Welt: Jeder soll in der Ehe unglücklich sein

Rechtsexperten prüfen derzeit, wie weit das neue Gesetz eigentlich gehen kann. Ist eine Ehe zwischen Union und SPD tatsächlich möglich, oder stößt da die Natur doch an ihre Grenzen?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2017

» 20 Minuten: "Homosexualität ist vielleicht nur eine Phase"

Eine Broschüre des Bunds Evangelischer Schweizer Jungscharen rät ihren Mitgliedern, nur Sex in einer heterosexuellen Ehe zu haben. Sie soll jetzt überarbeitet werden.

» Heute.at: Homoerotische Orgie im Wiener mumok

Mannomann, dieses Performer-Duo knöpft Wiener Kunstsinnige ab 30.6. aber ganz gehörig auf. Die Intsallation SIR sorgt für Wallungen, für Heute performt Casey Spooner noch dazu oben ohne zwischen seinen Gespielen.

» ruhrbarone über "Beissreflexe": Je böser, desto mehr freu'n sich die Leut'!

Georg Kreislers unmusikalischer Musikkritiker legt eine Definition von Kritik vor, die das in Teilen der Linken vorherrschende Verständnis des Begriffs gut beschreibt: [Ich] weiß [] sehr gut, was Kritik ist: Je böser desto mehr freun sich die Leut! Nach diesem Motto wird fröhlich-böse lospolemisiert und die Leute freuen sich! Je zotiger die Punchline,

» Patsy lAmour laLove auf Deutschlandfunk Kultur: Das Ideal der "Normalität" ist eine Zumutung

Die Ehe für alle ist gerade groß in der Diskussion – sie verspricht Normalität für Schwule und Lesben. Doch sollten sich diese überhaupt Normalität wünschen? Die Polit-Tunte Patsy lAmour laLove findet: Auf keinen Fall.

» Deutschlandfunk zur Homo-Akzeptanz: Anspruch und Wirklichkeit in den Niederlanden

Die Niederländer waren weltweit die ersten. Im Jahr 2001 erlaubte der Staat die "Ehe für alle". Die Gleichstellung von Lesben und Schwule war damals keineswegs unumstritten. Und auch heute ist Toleranz für Homosexuelle nicht selbstverständlich.

» Frankfurter Rundschau: Heiraten am anderen Ende der Welt

Eine Kehrtwende der Kanzlerin und eine gewitterte Chance der SPD lassen den Bundestag wohl noch diese Woche über die sogenannte Ehe für alle abstimmen. Bislang reiste manches Männer- oder Frauen-Paar – auch aus Deutschland – für eine echte Ehe bis nach Neuseeland.

» BR interviewt Professor: Gleiche Rechte – auch bei der Adoption?

Schon morgen dürfte die "Ehe für alle" beschlossene Sache sein. Eine breite Zustimmung im Bundestag gilt als sicher. Das Gesetz hat vor allem symbolische Bedeutung, aber es bringt auch konkrete juristische Veränderungen.

» ND: Das Bunt der Ehe

Alle Menschen, die sich lieben, dürfen bald heiraten. Zumindest suggeriert das der Hashtag ehefüralle. So ganz stimmt das nicht: Auch in Zukunft sind nicht alle Familienkombinationen grundgesetzlich geschützt.

» junge Welt zur Ehe für alle: Kein Schritt nach vorn

Der Kampf für eine vollumfängliche Gleichstellung aller Lebensformen geht mit der Einführung der "Ehe für alle" keineswegs zu Ende.

» RP Online: Braucht ein Kind Mama und Papa?

Für das Wohlergehen der Kinder macht es keinen Unterschied, ob sie von gleichgeschlechtlichen Paaren oder einem Mann und einer Frau betreut werden. Es kommt auf die Qualität der Beziehung an.

» Main-Post: Ehe für alle, außer Rhöner

Der Rhönkauz freut sich mächtig. Angela Merkel und ihre Koalition wird die Ehe für alle erlauben. Ein Schritt, der längst fällig war. Denn warum sollten das Joch einer Ehe nur heterosexuelle Menschen erdulden? Hier wird es längst Zeit für eine echte Gleichberechtigung.

» Sächsische Zeitung zur Ehe für alle: Lehrstück um die Liebe

Das Hick-Hack zwischen Union und SPD um die "Ehe für alle" zeigt, wie wichtig Taktik für Politiker ist.

» Saarbrücker Zeitung: Warum Konservative die "Ehe für alle" wollen müssten

Die Ehe schien lange eher ein Auslaufmodell. Die Zahl der Trauungen nahm über die Jahrzehnte ab. Auch rechtlich hat sich die Sonderstellung der Ehe

28. Juni 2017

» Zeit Online über Sexualerziehung: Die Angst der Erwachsenen

Niemand braucht hysterische Proteste gegen die Sexualerziehung.

» MDR: Schwul und trotzdem Country-Sänger?

In der amerikanischen Country-Szene sind Outings homosexueller Künstler extrem selten. Eine Ausnahme sind Sam Gleaves und Tyler Hughes, die offen schwul leben. Jetzt haben sie ein gemeinsames Album aufgenommen.

» NRZ: So beliebt ist Düsseldorf bei Homosexuellen

In einer Untersuchung der beliebtesten Städte bei Homosexuellen belegt Düsseldorf Platz 44 von 100 Städten weltweit.

» Westdeutsche Zeitung: Zweiter CSD-Verein in Düsseldorf gegründet

Es wurde ein in zweiter Verein mit dem Namen Pride Düsseldorf gegründet, der im kommenden Jahr den CSD organisieren möchte.

» Zeit Online über die Ehe für alle: Zum Glück ein Ja!

Mann und Mann, Frau und Frau das wird endlich legal. Wie ein unbeliebtes Thema die Politik eroberte.

» Deutschlandfunk interviewt Stefan Mielchen: "Das Grundgesetz sagt nicht, wie Familie konkret definiert wird"

Über die vorgeschlagene Gesetzesänderung des Ehegrundrechts wird in der Großen Koalition weiter gestritten. "Dafür muss das Grundgesetz nicht extra geändert werden", sagte Stefan Mielchen vom Verein "Hamburg Pride" im DLF. Das Verständnis von Familie habe sich grundlegend gewandelt – dem müsse Politik Rechnung tragen.