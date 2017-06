Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2017) Franz Josef Wagner auf Bild.de: Liebe "Ehe für alle"

...der schönere Slogan wäre Liebe für alle.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2017

» Stefan Niggemeier auf Spiegel Online zu Merkel und die Ehe für alle: Die Respektlose

Angela Merkel hat bei der Ehe für alle keine Kehrtwende gemacht, sondern ist nur einen Schritt zur Seite gegangen: aus dem Weg. Ihr Pragmatismus ist respektlos gegenüber dem Wähler.

» Spiegel Online: Der lange Kampf der Regenbogenallianz

Im Alltag diskriminiert, als "schrille Minderheit" verspottet: Der Eindruck, dass Schwule und Lesben mal eben gleiche Rechte wie Heterosexuelle kriegen, täuscht. Die Politik ringt darum seit Jahrzehnten.

» Franz Josef Wagner auf Bild.de: Liebe "Ehe für alle"

...der schönere Slogan wäre Liebe für alle.

» Nina Queer auf Bild.de: Ehe für alle? Leckt mich!

Nina Queer schreibt diese Woche über die Ehe für alle ob unsere Kolumnistin sich auch trauen lassen wird?

» Berliner Zeitung: Ehe für alle – Kulturkampf und Kehrtwende

Es ist ohne Zweifel ein historischer Einschnitt, wenn der Bundestag an diesem Freitag entscheidet, ob die Ehe künftig auch zwischen zwei Frauen oder zwei Männern geschlossen werden darf. Doch schon wieder hat es den Anschein, dass Deutschland in eine so grundlegende Weichenstellung halb überhastet, halb versehentlich hineingestolpert ist.

» Welt: Schulz-SPD freut sich über Dämpfer für Merkel

Stimmung besser als die Lage: Beim Sommerfest der Fraktion zeigt sich die Schulz-SPD motiviert. Dass die Ehe für alle im Wahlkampf unwichtig ist: Nebensache. Mehr zählt die Vorfreude, Merkel einen Dämpfer zu verpassen.

» W&V: Mercedes-Benz bekämpft Homophobie mit Liebe

"Painted with love": Mit einem bewegenden Film von BBDO Toronto zeigt Mercedes-Benz in Kanada seine Unterstützung für die LSBTI-Community.

» Zeit Online: "Putins homophobe Witze schaden unserem Land"

Robert Ustian ist russischer Fußballfan und Aktivist, der gegen Rassismus und Faschismus kämpft. Den westlichen Medien wirft er vor, die Probleme zu übertreiben.

» Wiener Zeitung über homophobe Gewalt: "Wir dürfen nicht wegschauen"

Nach den jüngsten Übergriffen auf Homosexuelle appelliert die Polizei, alle Vorfälle sofort zur Anzeige zu bringen.

» Nollendorfblog: Wie die Union schon einmal versuchte, Gleichstellung zu verhindern

Es ist unglaublich, wie viele Parallelen es zwischen den Geschichten der rechtlichen Gleichstellung von Frauen und der von Homosexuellen gibt. Auch die Gleichstellung der Frau musste gegen Widerstände aus der Union erzwungen werden.

» Süddeutsche.de: Volker Kauder, unbeugsamer Gegner der Ehe für alle

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist kein Erzkonservativer. In Fragen von Familie und Religion aber ist er unnachgiebig.

» Zeit Online interviewt Ole von Beust: "Es gibt doch nichts Konservativeres als die Ehe"

Die Ehe für alle kommt gegen den Willen einiger in der CDU. Ole von Beust über Homophobie, Merkels kluge Strategie und warum sich die SPD nicht lange freuen wird.

» Welt: Wie Tina und Saskia längst als Familie leben

Sie sind verheiratet, tragen den gleichen Nachnamen und haben drei Kinder. Ehe dürfen sie ihre Beziehung trotzdem nicht nennen. Und auch sonst haben sie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

» Spiegel Online: Endlich Gleichstellung

Plötzlich scheint die Ehe für alle kein Problem mehr zu sein. Warum erst jetzt?

» 20 Minuten: "Homosexualität ist vielleicht nur eine Phase"

Eine Broschüre des Bunds Evangelischer Schweizer Jungscharen rät ihren Mitgliedern, nur Sex in einer heterosexuellen Ehe zu haben. Sie soll jetzt überarbeitet werden.

» Heute.at: Homoerotische Orgie im Wiener mumok

Mannomann, dieses Performer-Duo knöpft Wiener Kunstsinnige ab 30.6. aber ganz gehörig auf. Die Intsallation SIR sorgt für Wallungen, für Heute performt Casey Spooner noch dazu oben ohne zwischen seinen Gespielen.

» ruhrbarone über "Beissreflexe": Je böser, desto mehr freu'n sich die Leut'!

Georg Kreislers unmusikalischer Musikkritiker legt eine Definition von Kritik vor, die das in Teilen der Linken vorherrschende Verständnis des Begriffs gut beschreibt: [Ich] weiß [] sehr gut, was Kritik ist: Je böser desto mehr freun sich die Leut! Nach diesem Motto wird fröhlich-böse lospolemisiert und die Leute freuen sich! Je zotiger die Punchline,

» Hans Zippert in der Welt: Jeder soll in der Ehe unglücklich sein

Rechtsexperten prüfen derzeit, wie weit das neue Gesetz eigentlich gehen kann. Ist eine Ehe zwischen Union und SPD tatsächlich möglich, oder stößt da die Natur doch an ihre Grenzen?

» Patsy lAmour laLove auf Deutschlandfunk Kultur: Das Ideal der "Normalität" ist eine Zumutung

Die Ehe für alle ist gerade groß in der Diskussion – sie verspricht Normalität für Schwule und Lesben. Doch sollten sich diese überhaupt Normalität wünschen? Die Polit-Tunte Patsy lAmour laLove findet: Auf keinen Fall.

» Deutschlandfunk zur Homo-Akzeptanz: Anspruch und Wirklichkeit in den Niederlanden

Die Niederländer waren weltweit die ersten. Im Jahr 2001 erlaubte der Staat die "Ehe für alle". Die Gleichstellung von Lesben und Schwule war damals keineswegs unumstritten. Und auch heute ist Toleranz für Homosexuelle nicht selbstverständlich.