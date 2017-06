Ausgewählter Artikel:

» (30.06.2017) Focus Online über LSU-Empfang: Vor der Ehe für alle feiert "Muttis gayle Truppe" einen rauschenden "Polterabend"

Einmal im Jahr laden die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) zum Empfang. Wenige Stunden vor der geplanten Bundestags-Abstimmung über die Ehe für alle geriet das Treffen zur fröhlichen Jubelparty.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juni 2017

» Spiegel Online: "Wir sind hier, um zu...lebenspartnern?"

Von der eingetragenen Lebenspartnerschaft zur Ehe – ist das wirklich so ein großer Unterschied? Ein riesiger, sagt ein lesbisches Paar, und beschreibt Erfahrungen mit Standesämtern und Vorurteilen.

» Übermedien: Wie aus der "Homo-Ehe" die "Ehe für alle" wurde

Die Zeit scheint gekommen, die Ehe auch in Deutschland für gleichgeschlechtliche Partner zu öffnen. Der Erfolg hat viel damit zu tun, dass es einem Aktionsbündnis gelungen ist, den Begriff von der "Ehe für alle" durchzusetzen.

» Deutschlandfunk über Madrids Stadtviertel Chueca: "Mit den Schwulen kam die Sicherheit"

Madrid rechnet mit zwei Millionen Besuchern zum WorldPride-Festival. Gefeiert wird im Stadtteil Chueca, bekannt für seine lebendige Homosexuellen-Szene. Das Viertel hat sich vom einst schmuddeligen Drogenumschlagplatz zum angesagten Szene-Viertel entwickelt – und damit auch die Akzeptanz für schwules Leben erhöht.

» WAZ aus Oberhausen: Kontaktstelle für Schwule droht das Aus

Seit September 2014 gibt es an der Marktstraße 152 eine anonyme Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle oder transsexuelle Jugendliche. Wenn sich keine neuen Geldgeber finden, ist zum Ende des Jahres Schluss mit dem Angebot.

» Süddeutsche.de: Sehnsucht nach dem Ja-Wort

Sollten die Bundestagsabgeordneten die Ehe für alle beschließen, würde sich für viele schwule und lesbische Paare ein Traum erfüllen. Drei Beispiele aus München.

» Deutsche Welle über Homosexuelle aus Balkan-Ländern: "In Deutschland haben wir keine Angst"

Auf dem Balkan gehört die Angst vor Gewalt und Diskriminierung für Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft zum Alltag. Homosexuelle Paare halten ihr Liebesleben geheim. Haris und Lazar haben sogar ihre Heimatländer verlassen.

» Hamburger Morgenpost: Die Geschichte der Homosexuellen in Hamburg

Das war ein verdammt steiniger Weg: Vor 80 Jahren steckten Nazis Homosexuelle ins KZ, als wären sie Verbrecher. Mit dem 8. Mai 1945 war dann zwar der Terror vorbei – allerdings nicht für Homosexuelle, denn deren Verfolgung dauerte noch weitere 24 Jahre an. Morgen endlich könnte es so weit sein: Wenn der Bundestag die "Ehe für alle" billigt, ist das dunkle Kapitel der Diskriminierung Homosexueller endgültig geschlossen. – Quelle: http://www.mopo.de/27878524 ©2017

» NZZ über Rechte für Homosexuelle und Transgender: Wie weit ist die Schweiz?

In Deutschland kommt die Ehe für alle, in Kanada das dritte Geschlecht für Transmenschen.

» annabelle: Ralf König über die Wechseljahre des Mannes

"Ach, Viagra macht ja auch nicht geil", sagt Ralf König, der seinen neuen Comic den Wechseljahren des Mannes widmet. Ein Interview über Bäuche, Penisse und eben Potenz. S.a.: Konrad und Paul in den Wechseljahren (23.06.2017)

» Bürstädter Zeitung: Historiker arbeitet Aspekte schwuler Geschichte in der Region Rhein-Nackar auf

Über dieses tabuisierte Thema existieren in Bezug auf die Metropolregion Rhein-Neckar kaum Zahlen, nur wenige Einzelschicksale seien bekannt. Deshalb forscht und recherchiert Historiker Dr. Christian Könne eifrig zur gesellschaftlichen Entwicklungsgeschichte der Homosexualität im kurpfälzischen Umkreis.

» Saarbrücker Zeitung zum CSD: Eine recht wenig politische Demo

"Doch so recht will mir nicht einleuchten, was politisch ist, wenn Menschen leicht bekleidet um die Wette tanzen."

» Saarbrücker Zeitung zum CSD: Polizei verschärft Kontrollen bei Parade

Mehr Beamte als früher sollen die schwul-lesbische Demo in Saarbrücken sichern. Konkrete Hinweise auf Gefahren gebe es nicht.

29. Juni 2017

» Süddeutsche.de: Die scheinheilige Merkel

Warum die Kritik der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin am schnellen Durchsetzen der Ehe für alle wohlfeil ist.

» Stefan Niggemeier auf Spiegel Online zu Merkel und die Ehe für alle: Die Respektlose

Angela Merkel hat bei der Ehe für alle keine Kehrtwende gemacht, sondern ist nur einen Schritt zur Seite gegangen: aus dem Weg. Ihr Pragmatismus ist respektlos gegenüber dem Wähler.

» Spiegel Online: Der lange Kampf der Regenbogenallianz

Im Alltag diskriminiert, als "schrille Minderheit" verspottet: Der Eindruck, dass Schwule und Lesben mal eben gleiche Rechte wie Heterosexuelle kriegen, täuscht. Die Politik ringt darum seit Jahrzehnten.

» Franz Josef Wagner auf Bild.de: Liebe "Ehe für alle"

...der schönere Slogan wäre Liebe für alle.

» Nina Queer auf Bild.de: Ehe für alle? Leckt mich!

Nina Queer schreibt diese Woche über die Ehe für alle ob unsere Kolumnistin sich auch trauen lassen wird?

» Berliner Zeitung: Ehe für alle – Kulturkampf und Kehrtwende

Es ist ohne Zweifel ein historischer Einschnitt, wenn der Bundestag an diesem Freitag entscheidet, ob die Ehe künftig auch zwischen zwei Frauen oder zwei Männern geschlossen werden darf. Doch schon wieder hat es den Anschein, dass Deutschland in eine so grundlegende Weichenstellung halb überhastet, halb versehentlich hineingestolpert ist.

» Welt: Schulz-SPD freut sich über Dämpfer für Merkel

Stimmung besser als die Lage: Beim Sommerfest der Fraktion zeigt sich die Schulz-SPD motiviert. Dass die Ehe für alle im Wahlkampf unwichtig ist: Nebensache. Mehr zählt die Vorfreude, Merkel einen Dämpfer zu verpassen.