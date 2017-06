Ausgewählter Artikel:

30. Juni 2017

» taz: Ehe für alle, Ehe für keinen

In einem konservativen Club mitmachen zu dürfen, ist nicht nur Grund für ausgelassenen Jubel. Es gibt genug Kritik am Institut der Ehe.

» transform-magazin: Keine Ehe für Niemand!

Wir feiern die Ehe für alle und damit auch die Scheidung für alle. Denn, ob die Ehe der Königsweg zum guten Leben ist, daran haben wir so unsere Zweifel!

» watson interviewt Pink Cross zur Ehe für alle: "... und den Abfall entsorgt ein schwuler Müllmann"

Deutschland sagt Ja: Der Bundestag legalisiert die "Ehe für alle". Der Geschäftsleiter der Schweizer Schwulenorganisation "Pink Cross" war für dieses historische Ereignis in Berlin. Er spricht über die Stimmung vor Ort, die Signalwirkung für die Schweiz und erklärt, weshalb er sich manchmal einen schwebenden pinken Punkt über allen LGBT-Menschen wünscht.

» Deutschlandfunk Kultur: "Ehe für alle" als Effekt der Säkularisierung

Die Bundestagsentscheidung für die "Ehe für alle" ist nach Ansicht des Philosophen Wolfram Eilenberger vor allem ein symbolischer Akt gewesen. Für die Gegner sei die Ehe ein Sakrament und damit stark religiös aufgeladen.

» schwäbische interviewt Lesbe: "Ihr seid nicht mehr anders als wir"

Ute Rinderknecht aus Sigmaringen spricht über die Ehe für alle. Sie hat in Sigmaringen einen Lesbenstammtisch gegründet.

» Zeit Online zur Ehe für alle: Der Riss unterm Konfettiregen

Kanzlerin Merkel wollte die Ehe für alle aus dem Parteienstreit heraushalten. Doch selten war eine Gewissensfrage mit so viel Emotion, Geschacher und Taktieren verbunden.

» Spiegel Online: "Wir sind hier, um zu...lebenspartnern?"

Von der eingetragenen Lebenspartnerschaft zur Ehe – ist das wirklich so ein großer Unterschied? Ein riesiger, sagt ein lesbisches Paar, und beschreibt Erfahrungen mit Standesämtern und Vorurteilen.

» Übermedien: Wie aus der "Homo-Ehe" die "Ehe für alle" wurde

Die Zeit scheint gekommen, die Ehe auch in Deutschland für gleichgeschlechtliche Partner zu öffnen. Der Erfolg hat viel damit zu tun, dass es einem Aktionsbündnis gelungen ist, den Begriff von der "Ehe für alle" durchzusetzen.

» Deutschlandfunk über Madrids Stadtviertel Chueca: "Mit den Schwulen kam die Sicherheit"

Madrid rechnet mit zwei Millionen Besuchern zum WorldPride-Festival. Gefeiert wird im Stadtteil Chueca, bekannt für seine lebendige Homosexuellen-Szene. Das Viertel hat sich vom einst schmuddeligen Drogenumschlagplatz zum angesagten Szene-Viertel entwickelt – und damit auch die Akzeptanz für schwules Leben erhöht.

» Focus Online über LSU-Empfang: Vor der Ehe für alle feiert "Muttis gayle Truppe" einen rauschenden "Polterabend"

Einmal im Jahr laden die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) zum Empfang. Wenige Stunden vor der geplanten Bundestags-Abstimmung über die Ehe für alle geriet das Treffen zur fröhlichen Jubelparty.

» WAZ aus Oberhausen: Kontaktstelle für Schwule droht das Aus

Seit September 2014 gibt es an der Marktstraße 152 eine anonyme Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle oder transsexuelle Jugendliche. Wenn sich keine neuen Geldgeber finden, ist zum Ende des Jahres Schluss mit dem Angebot.

» Süddeutsche.de: Sehnsucht nach dem Ja-Wort

Sollten die Bundestagsabgeordneten die Ehe für alle beschließen, würde sich für viele schwule und lesbische Paare ein Traum erfüllen. Drei Beispiele aus München.

» Deutsche Welle über Homosexuelle aus Balkan-Ländern: "In Deutschland haben wir keine Angst"

Auf dem Balkan gehört die Angst vor Gewalt und Diskriminierung für Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft zum Alltag. Homosexuelle Paare halten ihr Liebesleben geheim. Haris und Lazar haben sogar ihre Heimatländer verlassen.

» Hamburger Morgenpost: Die Geschichte der Homosexuellen in Hamburg

Das war ein verdammt steiniger Weg: Vor 80 Jahren steckten Nazis Homosexuelle ins KZ, als wären sie Verbrecher. Mit dem 8. Mai 1945 war dann zwar der Terror vorbei – allerdings nicht für Homosexuelle, denn deren Verfolgung dauerte noch weitere 24 Jahre an. Morgen endlich könnte es so weit sein: Wenn der Bundestag die "Ehe für alle" billigt, ist das dunkle Kapitel der Diskriminierung Homosexueller endgültig geschlossen.

» NZZ über Rechte für Homosexuelle und Transgender: Wie weit ist die Schweiz?

In Deutschland kommt die Ehe für alle, in Kanada das dritte Geschlecht für Transmenschen.

» annabelle: Ralf König über die Wechseljahre des Mannes

"Ach, Viagra macht ja auch nicht geil", sagt Ralf König, der seinen neuen Comic den Wechseljahren des Mannes widmet. Ein Interview über Bäuche, Penisse und eben Potenz. S.a.: Konrad und Paul in den Wechseljahren (23.06.2017)

» Bürstädter Zeitung: Historiker arbeitet Aspekte schwuler Geschichte in der Region Rhein-Nackar auf

Über dieses tabuisierte Thema existieren in Bezug auf die Metropolregion Rhein-Neckar kaum Zahlen, nur wenige Einzelschicksale seien bekannt. Deshalb forscht und recherchiert Historiker Dr. Christian Könne eifrig zur gesellschaftlichen Entwicklungsgeschichte der Homosexualität im kurpfälzischen Umkreis.

» Saarbrücker Zeitung zum CSD: Eine recht wenig politische Demo

"Doch so recht will mir nicht einleuchten, was politisch ist, wenn Menschen leicht bekleidet um die Wette tanzen."

» Saarbrücker Zeitung zum CSD: Polizei verschärft Kontrollen bei Parade

Mehr Beamte als früher sollen die schwul-lesbische Demo in Saarbrücken sichern. Konkrete Hinweise auf Gefahren gebe es nicht.