» (01.07.2017) Die Welt: Muslime im Bundestag stimmten für Ehe für alle

Die muslimischen Abgeordneten im Bundestag haben bei der Ehe für alle mit Ja gestimmt. Beim genauen Blick auf die Konfessionen der Parlamentarier stellt sich heraus, dass es mehr Muslime gibt als angenommen.

01. Juli 2017

» Nollendorfblog: Wäre der 30. Juni nicht ein wunderbarer Feiertag?

Der gestrige Tag wird uns verändern, er wird unser Land verändern. Und was er wirklich bedeutet, werden wir wohl erst nach und nach verstehen. Auch deshalb: Wäre der 30. Juni nicht ein wunderbarer Feiertag? Gerne im Tausch mit Pfingstmontag?

» Zeit Online über Demisexualität: Verkehr lieber später

Zwischen sexuell und asexuell: Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich demisexuell bin. Ich schlafe erst mit jemandem, wenn ich eine emotionale Bindung spüre.

» Sibylle Berg auf Spiegel Online zur Ehe für alle: Bastion der Liebe und der Träume

Kaum ist die Ehe für alle da, meckern in entlegenen Ecken des Internets Menschen über diese überholte Institution. Warum macht man anderen mies, was man lediglich für sich ablehnt? Antwort: Kränkung.

» Süddeutsche.de: Die Ehe für alle ist nicht genug

Die Ehe für alle wird als Zeichen der Chancengleichheit gefeiert. Dabei verschärft sie ein elementares Problem.

» Süddeutsche.de: Bunte Republik Deutschland

Die Modewelt ist auf die politische Gleichstellung homosexueller Paare bestens vorbereitet: Von Regenbogen-Schuhen, über Pride-Produkte bis bunte Mützen lässt sich allerlei gut verkaufen.

» RP Online: Zeichen für Ehe für alle in Düsseldorf – Rheinturm erstrahlt in Regenbogenfarben

Am Freitag hat der Bundestag der Ehe für alle den Weg geebnet. Am Abend strahlte der Rheinturm in Düsseldorf in den Regenbogenfarben.

» Wirrer Kommentar des "Berliner Kuriers": Warum wir jetzt alle "Homo" sind

Ist bloß ein Wahlkampfmanöver von Angela Merkel, um der SPD ein Thema zu klauen, sagen die einen. Quatsch, sagen andere, es ist Turbo-Marketing für Gloria Gaynors "I am what I am"!

» NDR Info kommentiert: Eine Sternstunde der Demokratie

Der Bundestag hat grünes Licht für die "Ehe für alle" gegeben. Ein Sieg für Demokratien und auch ein Sieg für Volker Beck von den Grünen, kommentiert Bettina Gaus von der "taz".

» Stuttgarter Zeitung: Warten auf Karlsruhe

Die vielfältigen Meinungen zur Ehe für alle geben keinen Aufschluss über ein mögliches Urteil, meint unser Redakteur Christian Gottschalk.

» Stuttgarter Nachrichten kommentieren: Bundestag drückt an falscher Stelle aufs Tempo

Der Bundestag hat extrem schnell über die Ehe für alle entschieden. Bei Themen von erheblich größerer Tragweite für Deutschland fehlt solche Entschlossenheit, kritisiert StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.

» Süddeutsche veröffentlicht Leserbriefe zur Ehe für alle: Schändlich! – Endlich!

Selbst wenn etwa 80 Prozent der Deutschen der Ehe für alle aufgeschlossen gegenüberstehen, muss man natürlich auch die hören, die etwas dagegen haben. Bei den Leserbrief-Einsendungen halten sich pro und contra in etwa die Waage.

» BR: Hunderte feiern "Ehe für alle" im Münchner Glockenbachviertel

Am Münchner Gärtnerplatz haben am Abend mehrere Hundert Menschen das Ja zur "Ehe für alle" gefeiert. Zuvor waren viele mit einem Fahrradkorso und vielen Regenbogenfahnen vom Rindermarkt aus durch das Glockenbachviertel geradelt. Von Michael Bartmann

» FAZ-Kommentar zur Ehe für alle: Das Nein der Kanzlerin

Angela Merkel hat gegen die Ehe für alle gestimmt. Damit macht sie sich zum Vertreter einer konservativen Minderheit, die es akzeptiert, dass die Gesellschaftspolitik über sie hinweggegangen ist.

» Welt: Shitstorm um FAZ-Kommentar gegen Ehe für alle

In der Frankfurter Allgemeinen ist am Freitag ein Gastbeitrag eines Homosexuellen erschienen, der die Ehe für alle als Selbstverrat der schwulen Community bezeichnet. Der Autor schrieb unter Pseudonym.

» Hamburger Abendblatt kommentiert: Es gibt Wichtigeres als die "Ehe für alle"

Der Streit um die "Ehe für alle" ist vor allem eine Inszenierung der Parteien. Ein Kommentar zur Gesetzesänderung.

» KSTA: Kölner feiern die Ehe für alle

Das Ja des Bundestags zur Ehe für alle wird in Köln unter freiem Himmel groß gefeiert. In der Schaafenstraße im "Bermudadreieck", in dem sich die Schwulenbars konzentrieren wie nirgendwo sonst in der Stadt, wurde eine Bühne aufgebaut.

» mannheim24.de zur Ehe für alle: Mannheim feiert den Regenbogen!

Also wenn das mal kein Timing ist! Pünktlich zur Einführung der Ehe für alle spannt sich ein wunderschöner Regenbogen über Mannheim!

30. Juni 2017

» taz: Ehe für alle, Ehe für keinen

In einem konservativen Club mitmachen zu dürfen, ist nicht nur Grund für ausgelassenen Jubel. Es gibt genug Kritik am Institut der Ehe.

» transform-magazin: Keine Ehe für Niemand!

Wir feiern die Ehe für alle und damit auch die Scheidung für alle. Denn, ob die Ehe der Königsweg zum guten Leben ist, daran haben wir so unsere Zweifel!