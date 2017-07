Ausgewählter Artikel:

» (02.07.2017) Tagesspiegel: Die Homophobie von Muslimen nicht beschweigen

Wie muss eine Migrationspolitik aussehen, die human ist und bei der unsere Freiheiten nicht gefährdet sind? Herunterspielen ist keine Lösung.

02. Juli 2017

» Kurier interviewt Ricky Martin: "Würde mich nochmal outen"

Der Latino-Star über Sexszenen, Liebesheirat und sein Coming-out.

» B.Z. Berlin: "Für unseren Kinderwunsch kommt die Ehe für alle zu spät"

Mit der Ehe für alle bekommen auch homosexuelle Paare die gleichen Adoptionsrechte wie heterosexuelle Paare. Doch viele sind inzwischen zu alt.

» Deutschlandfunk zur Ehe für alle: "Die Romantik ist einerseits sehr schön"

Dass die Ehe für alle geöffnet werde, hieße vielleicht am Ende nur, dass alle ein Recht auf das Glücksversprechen der Ehe hätten – aber auch darauf, den Ehealltag zu erleiden, sagte der Literaturwissenschaftler Andreas Kraß im DLF. Freude und Bürde liefen in der Ehe parallel, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt zwischen Mann und Frau, Mann und Mann oder Frau und Frau geschlossen würden.

» WAZ: NRW-Grüne feiern die "Ehe für alle" – und Volker Beck

Die Aufarbeitung der Wahlniederlage sollte beim Parteitag der NRW-Grünen im Mittelpunkt stehen. Zunächst aber sonnten sich die rund 280 Delegierten am Samstag lange in einem "historischen" Sieg: Das Ja des Bundestags zur "Ehe für alle" wirkt motivierend auf die angeschlagene Landespartei. Zeigt es doch, dass es sich am Ende auszahlen kann, unbeirrt für ein großes Ziel zu kämpfen.

» fudder: Was ging beim… Christopher-Street-Day 2017 in Freiburg?

Mehr als 6000 Schwule, Lesben, Transgender, Bisexuelle und alle anderen Unterstützer feierten bei der Christopher-Street-Parade in Freiburg ein Fest für Gleichberechtigung, Toleranz und die Ehe für alle. Wie war der CSD Freiburg 2017?

» Deutsche Welle: Parade der Schwulen und Lesben in Madrid

In Deutschland ist die "Ehe für alle" nun beschlossene Sache. Homosexuelle werten dies als großen Schritt gegen Diskriminierung. In Spanien, wo es die Homo-Ehe schon lange gibt, wurde nun ein weiteres Zeichen gesetzt.

» Margot Käßmann auf Bild.de: Würde Jesus die Homo-Ehe wollen?

Was würde Jesus wohl zur Ehe für alle sagen, wird jetzt gefragt. Dabei hat sich die Ehe im Laufe der Zeit immer wieder verändert.

01. Juli 2017

» evangelisch.de: Apokalyptische Regenbogen-Einhörner?

Nach der "Ehe für alle" kommt die Apokalypse auf einem schwulen Einhorn geritten. Glauben manche Leute jedenfalls. Kann man sie mit Argumenten überzeugen?

» idea geschockt von Ehe für alle und queer.de: Was wird als Nächstes gefordert?

Der Deutsche Bundestag hat am 30. Juni die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Partnerschaften beschlossen. Kritiker der Ehe für alle hatten im Vorfeld gewarnt, dass bei einer Aufweichung des Ehebegriffs auch die Legalisierung von Polyamorie (Mehrehe) gefordert werden könnte.

» tilllate interviewt schwulen Berliner: "Die Homoehe ist eine dumme Idee"

Die "Ehe für alle" wurde in Deutschland beschlossen und das finden nicht alle gut. So auch der schwule Fabian. Er erzählt uns, warum er ein erklärter Gegner der gleichgeschlechtlichen Ehe ist.

» neues deutschland: Heirate mich!

"Die Ehe für alle ist nicht die Emanzipation der Gesellschaft von der Ehe, Homosexuelle können sich aber durchaus emanzipieren, ohne sich vollständig und widerspruchslos von der Ehe loszusagen."

» Tagesspiegel: Ein Pfarrer erzählt von lesbischen und schwulen Hochzeiten

Die Protestanten preschten vor. Seit 2016 trauen sie Lesben und Schwule wie Hetero-Paare. Die katholische Kirche ist gegen die Ehe für alle.

» Saarbrücker Zeitung: Schwul und vom Bau

Ähnlich wie beim Fußball tun sich schwule Bauarbeiter bis heute schwer, sich öffentlich zu ihrer Sexualität zu bekennen. Das bekommt auch die gewerkschaftliche Arbeitsgruppe I-Gay BAU zu spüren, sagt ihr Sprecher Bernhard Kullmann.

» Welt: Echte AfD-Familie lebt in Arizona

Was wurde die AfD für ihr Twitterfoto der Musterfamilie verspottet: zwei Mütter und ein Vater? Die WELT hat mit den Menschen auf dem Bild gesprochen und eine schlechte Nachricht für die AfD.

» Schwuler Redakteur auf evangelisch.de: Ab heute bin ich einer von euch

Mit dem Beschluss des Bundestages für die "Ehe für alle" fühlt sich evangelisch.de-Redakteur Markus Bechtold, der mit seinem Mann verpartnert ist, nicht mehr als Bürger zweiter Klasse. Ein persönlicher Kommentar.

» Mallorca Magazin: Was Lesben auf Mallorca manchmal fehlt

Das Lesben-Festival "Ella" ist nicht nur für Insulanerinnen ein Highlight. Auf Mallorca würden sich Frauen wie Sarah Lexen über mehr Events dieser Art freuen.

» HOGAPAGE über Homosexualität in der Gastro So leiden schwule Kellner!

Die Ehe für alle ist derzeit in aller Munde. Sie ist zu einem zentralen Punkt des Wahlkampfes aller Parteien geworden. Homosexualität ist längst nichts Besonderes mehr – eigentlich! In der Realität zeigt sich jedoch oft, dass schwule und lesbische Servicekräfte nicht immer gern gesehen sind.

» Berliner Zeitung über die Respect Gaymes: Die Balance zwischen Spaß und politischer Botschaft

Wenn der Regen anhält, könnte es ungemütlich werden bei den Respect Gaymes im Jahnsportpark. S.a.: Berlin: Respect Gaymes stehen vor der Tür (24.06.2017)

» Unsere Zeitung über den Verrat der SPÖ an der LGBT-Community: "Ich fühle mich verraten und bin menschlich enttäuscht"

Ein Kommentar von Gerald VDH über den Verrat der SPÖ an der LGBT-Community