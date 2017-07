Ausgewählter Artikel:

» (02.07.2017) FAZ interviewt erste verpartnerte Lesben: "Wir werden heiraten"

Das erste verpartnerte Lesbenpaar Deutschlands erklärt, was sich durch die Ehe für alle ändert und was es von Angela Merkel hält.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Juli 2017

» bento: Ein schwuler bester Freund ist kein Accessoire – versteht das endlich!

"Ach, wie toll, ich wollte schon immer einen schwulen besten Freund haben!" Eine Aussage, die ich immer wieder höre, wenn ich Menschen sage, dass ich schwul bin.

» neues deutschland verteidigt homophoben FAZ-Text: Was abweicht, wird nicht geduldet

Nicht die öffentliche Zurückweisung eines FAZ-Artikels zur Ehe für Alle ist das Problem, sondern der Furor, mit dem diese Zurückweisung der totalitären Meinungsgleichschaltung das Wort redet.

» taz über lesbisches Paar: Sie wollen "endlich stinknormal" sein

Lange haben Judith und Vera Steinbeck um die gleichen Sorgerechte für ihre Kinder gekämpft. Jetzt lässt sie die Ehe für alle aufatmen.

» Heute.at: Grüne Lunacek über ihre lesbische Fernbeziehung

Die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek hofft im Ö3-Sommergespräch immer noch, dass Peter Pilz mit mir wahlkämpfen wird.

» Frankfurter Rundschau interviewt Alfonso Pantisano: "Vor Merkel verneige ich mich ausdrücklich nicht"

Ein Gespräch über die Ehe für alle, Angela Merkel und die Gegner der Community vom rechten Rand. (Mehr Infos zum angesprochenen Problem im Adoptionsrecht hier)

» FAZ interviewt erste verpartnerte Lesben: "Wir werden heiraten"

Das erste verpartnerte Lesbenpaar Deutschlands erklärt, was sich durch die Ehe für alle ändert und was es von Angela Merkel hält.

» Spiegel Online über Wissenschaft und Homosexualität: Wie der Fortschritt Linkshändern half

Die Menschheit findet, Wissenschaft sei Dank, ständig Neues über sich selbst heraus. Das kann helfen, das zu erreichen, was Fortschritt eigentlich ausmacht: menschliches Leid zu verringern. Das von Linkshändern zum Beispiel.

» Tagesspiegel interviewt LSVD: Mit der Ehe ist die Diskriminierung nicht beendet

Mit der Ehe für alle ist die Diskriminierung nicht beendet, weiß der Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes.

» FAZ zur Ehe für alle: Man nennt das Freiheit

Die jetzt im Bundestag beschlossene Ehe für alle ist nicht das Ende einer Debatte, sondern deren Neuanfang. Denn die Institution Familie hat sich verändert und der Staat hat nicht darüber zu befinden, was natürlich ist. Ein Kommentar.

» Blick: Schwuler Nigerianer darf in der Schweiz bleiben

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat O. jetzt als Flüchtling anerkannt. Der Entscheid markiert eine Kehrtwende und den Endpunkt einer jahrelangen Odyssee durch die Wirren des Schweizer Asylsystems.

» Handelsblatt: Kritikern der "Ehe für alle" droht juristische Schlappe

Unions-Abgeordnete erwägen eine Verfassungsklage gegen die Ehe für alle. Die Aussichten auf Erfolg sind gering, sagen Staatsrechtler. Sie glauben nicht, dass Karlsruhe sich dem gesellschaftlichen Trend widersetzt.

» Kurier interviewt Ricky Martin: "Würde mich nochmal outen"

Der Latino-Star über Sexszenen, Liebesheirat und sein Coming-out.

» Tagesspiegel: Die Homophobie von Muslimen nicht beschweigen

Wie muss eine Migrationspolitik aussehen, die human ist und bei der unsere Freiheiten nicht gefährdet sind? Herunterspielen ist keine Lösung.

» B.Z. Berlin: "Für unseren Kinderwunsch kommt die Ehe für alle zu spät"

Mit der Ehe für alle bekommen auch homosexuelle Paare die gleichen Adoptionsrechte wie heterosexuelle Paare. Doch viele sind inzwischen zu alt.

» Deutschlandfunk zur Ehe für alle: "Die Romantik ist einerseits sehr schön"

Dass die Ehe für alle geöffnet werde, hieße vielleicht am Ende nur, dass alle ein Recht auf das Glücksversprechen der Ehe hätten – aber auch darauf, den Ehealltag zu erleiden, sagte der Literaturwissenschaftler Andreas Kraß im DLF. Freude und Bürde liefen in der Ehe parallel, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt zwischen Mann und Frau, Mann und Mann oder Frau und Frau geschlossen würden.

» WAZ: NRW-Grüne feiern die "Ehe für alle" – und Volker Beck

Die Aufarbeitung der Wahlniederlage sollte beim Parteitag der NRW-Grünen im Mittelpunkt stehen. Zunächst aber sonnten sich die rund 280 Delegierten am Samstag lange in einem "historischen" Sieg: Das Ja des Bundestags zur "Ehe für alle" wirkt motivierend auf die angeschlagene Landespartei. Zeigt es doch, dass es sich am Ende auszahlen kann, unbeirrt für ein großes Ziel zu kämpfen.

» fudder: Was ging beim… Christopher-Street-Day 2017 in Freiburg?

Mehr als 6000 Schwule, Lesben, Transgender, Bisexuelle und alle anderen Unterstützer feierten bei der Christopher-Street-Parade in Freiburg ein Fest für Gleichberechtigung, Toleranz und die Ehe für alle. Wie war der CSD Freiburg 2017?

» Deutsche Welle: Parade der Schwulen und Lesben in Madrid

In Deutschland ist die "Ehe für alle" nun beschlossene Sache. Homosexuelle werten dies als großen Schritt gegen Diskriminierung. In Spanien, wo es die Homo-Ehe schon lange gibt, wurde nun ein weiteres Zeichen gesetzt.

» Margot Käßmann auf Bild.de: Würde Jesus die Homo-Ehe wollen?

Was würde Jesus wohl zur Ehe für alle sagen, wird jetzt gefragt. Dabei hat sich die Ehe im Laufe der Zeit immer wieder verändert.

01. Juli 2017

» evangelisch.de: Apokalyptische Regenbogen-Einhörner?

Nach der "Ehe für alle" kommt die Apokalypse auf einem schwulen Einhorn geritten. Glauben manche Leute jedenfalls. Kann man sie mit Argumenten überzeugen?