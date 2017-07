Ausgewählter Artikel:

» (03.07.2017) WamS-Chefredakteur über seinen schwulen Opa: Es geht um das Ende der Diskriminierung Homosexueller

Der Bundestag hat beschlossen, dass Homosexuelle heiraten dürfen. WELT-Autor Peter Huth ist der Enkel eines Mannes, der ein Schattenleben führen musste. Ein persönlicher Blick auf das Thema der Woche.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Juli 2017

» Verfassungsblog: Warum die Ehe für alle vor dem BVerfG nicht scheitern wird

Kaum hat der Bundestag das Gesetz über die Öffnung der Ehe beschlossen, wird es schon verfassungsrechtlich diskutiert. Dass das Bundesverfassungsgericht es für verfassungswidrig erklären wird, ist wenig wahrscheinlich. Und das lässt sich auch ohne Rückgriff auf den historischen Willen des Verfassungsgebers überzeugend begründen.

» Neue Presse Coburg über einen Streit um die Ehe für alle: Kandidat der Linken schmeißt hin

Stefan Franzke fühlt sich von Parteigenossen in sozialen Medien beleidigt. Unter anderem geht es um die Ehe für Alle.

» ze.tt: So kannst du Heterosexuellen erklären, warum die Ehe für alle so wichtig ist

Nicht alle haben kapiert, wie groß die Öffnung der Ehe für alle wirklich ist. Wir versuchen, diesen Meilenstein mit einem Vergleichsbeispiel verständlicher zu machen.

» der zaunfink: Im Land des ewigen "ja, aber"

Die Geschichte unserer Rechte ist eine des ewigen "bis hierher und keinen Schritt weiter", des "später vielleicht", des "seid doch endlich mal zufrieden", des "jein" und des "ja, aber…" Diese Geschichte hat am Freitag nicht geendet.

» Refinery29: 5 Outfitinspirationen, um die Ehe für alle gebührend zu feiern

Ein wenig Gold, ein wenig Glitzer, ein wenig Regenbogen. Wo auch immer ihr die Liebe, die Extravaganz und die Gleichberechtigung feiert hier die Looks.

» verqueert.de über eine traute Gemeinschaft: Alice Schwarzers "EMMA" und das Kollektiv des "Beißreflexe"-Bandes

Wer das Buch "Beißreflexe" mag, kann sich freuen, wenn er die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "EMMA" in der Hand hält. Vom Editorial bis zum Schluss des Heftes prägen Autor_innen des "Beißreflexe"-Bandes die aktuelle Ausgabe der von Alice Schwarzer herausgegebenen Zeitschrift.

» Saarbrücker Zeitung: Landespolitik unterstützt Homo-Ehe

Die Landesregierung lässt die Gesetzesänderung im Bundesrat passieren, obwohl die Ministerpräsidentin sie nicht gutheißt. Zudem soll nach der Sommerpause

» Süddeutsche.de: Ist die Ehe für alle verfassungswidrig?

Richter haben die Ehe in früherer Rechtsprechung als "Verbindung zwischen Mann und Frau" bezeichnet. Warum den Ehe-für-alle-Gegnern trotzdem die Argumente ausgehen.

» Welt: Die Ehe für alle lässt die Wirtschaft blühen

Die Legalisierung der Hochzeit gleichgeschlechtlicher Paare bringt echte wirtschaftliche Vorteile. Das sagt ein britischer Volkswirt. Was zunächst vernachlässigbar erscheint, folgt einer klaren Logik.

» Lampertheimer Zeitung: Zu schwul zum Spenden? Homosexuelle Männer dürfen in Deutschland kein Blut spenden

Wer Blut spendet, hilft damit anderen Menschen, rettet womöglich sogar Leben. Doch nicht jeder, der in Deutschland sein Blut für einen guten Zweck abgeben möchte, darf das auch: Ein generelles Verbot gilt unter anderem für homosexuelle Männer. Die Regelung ist umstritten.

» NDR zur Ehe für alle: Eine Sternstunde der Demokratie

Der Bundestag hat grünes Licht für die "Ehe für alle" gegeben. Ein Sieg für Demokraten und auch ein Sieg für Volker Beck von den Grünen, kommentiert Bettina Gaus von der "taz".

» junge Welt: Stolze Emanzipation

Weltweit kämpfen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender für ihre Rechte. Brutale Übergriffe auf sie sind in einigen Ländern alltäglich

» Tagesspiegel: Langes Warten, große Freude – Berliner über die Ehe für alle

"Wir haben uns immer als Ehepaar gesehen", sagen Hilke und Katja Warnecke. Jens Parker hat der Kampf um die Ehe für alle in die Politik gebracht. Auch Thorben Zoeger darf jetzt heiraten, er will aber nicht.

02. Juli 2017

» Saarbrücker Zeitung über den CSD: Schwule und Lesben feiern Ehe für alle

Bunte Parade durch die Saarbrücker Innenstadt. Die gewerkschaftliche I-Gay BAU ist erstmals dabei.

» Alexander v. Beyme: Der Schmu mit den Zitaten aus Karlsruhe

In den Diskussionen über die Ehe für alle kursieren gerade diverse Zitate des Bundesverfassungsgerichts. Gegner der Gleichstellung erwecken damit den Eindruck, die Richter hätten längst endgültig festgelegt, was eine Ehe sein darf und was nicht. Aber das stimmt nicht. Schauen wir uns den Text genau an.

» Bildblog über FAZ und Ehe für alle: Ein Hass, der keinen Namen trägt

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" veröffentlichte vorgestern, am Tag der Abstimmung über die "Ehe für alle", einen homophoben Hetztext, den man nicht lesen muss, da er sich mit einem Satz zusammenfassen lässt: Homosexuelle sind Kinderschänder.

» bento: Ein schwuler bester Freund ist kein Accessoire – versteht das endlich!

"Ach, wie toll, ich wollte schon immer einen schwulen besten Freund haben!" Eine Aussage, die ich immer wieder höre, wenn ich Menschen sage, dass ich schwul bin.

» neues deutschland verteidigt homophoben FAZ-Text: Was abweicht, wird nicht geduldet

Nicht die öffentliche Zurückweisung eines FAZ-Artikels zur Ehe für Alle ist das Problem, sondern der Furor, mit dem diese Zurückweisung der totalitären Meinungsgleichschaltung das Wort redet.

» taz über lesbisches Paar: Sie wollen "endlich stinknormal" sein

Lange haben Judith und Vera Steinbeck um die gleichen Sorgerechte für ihre Kinder gekämpft. Jetzt lässt sie die Ehe für alle aufatmen.