» (04.07.2017) Die Presse: Die "Ehe für alle" wertet die Ehe auf

In Deutschland beschlossen, in Österreich kaum denkbar: Die gesellschaftspolitische Debatte geht weiter.

04. Juli 2017

» Welt: Der Regenbogen ist ein Zeichen der Verdrängung

Das farbenfrohe Band steht für viele Minderheiten. Doch je mehr Rasse, Religion und Kultur in die Differenztheorie einsickern, umso schwächer wird der Gedanke des Universalismus.

» 20 Minuten: In Lehrmitteln sollen bald schwule Paare vorkommen

In Rechenaufgaben sollen Homosexuelle eingeflochten werden, fordern Schwulenvertreter. Das soll die gesellschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Paare fördern.

» Spiegel Online: Das Grundgesetz ist nicht homophob

Selbst wenn im Grundgesetz nur die Ehe zwischen Mann und Frau geschützt sein sollte, hindert das den Staat nicht daran, auch gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen.

» Abendzeitung über Alexander Miklósy von der Rosa Liste: Farbtupfer unter den Lokalpolitikern

Alexander Miklósy von der Rosa Liste ist der beliebte BA-Chef von Ludwigsvorstadt und Isarvorstadt – seine heimliche Leidenschaft gilt der Astronomie.

» Psychologie heute: Ehe für keinen

Die Ehe für alle ist beschlossene Sache und Deutschland jubelt, als seien Aids und Krebs auf einmal besiegt worden. Dabei ist sie das falsche Signal. Sie ist ein weiterer Schritt in den Neobiedermeier. Das Ziel muss ihre Abschaffung sein, nicht ihre Ausweitung.

» Deutschlandfunk interviewt Theologin zur Ehe für alle: "Endlich, endlich, endlich – Halleluja!"

Die Geschichte der Ehe sei auch eine des Wandels, sagt die evangelische Theologin Isolde Karle im Dlf. Die Öffnung für Homosexuelle habe nicht nur eine politische Dimension, sondern auch eine seelsorgerliche, "weil wir wissen, dass viele Schwule und Lesben darunter leiden, dass sie nicht wirklich anerkannt sind."

» Stuttgarter Zeitung: Die Ehe für alle hilft vor allem Merkel

Die Ehe für alle sollte der SPD bei der Wahl dienen. Sie könnte aber vor allem Angela Merkel helfen, meint die StZ-Kolumnistin Sibylle Krause-Burger.

» SWR-Verriss von "Nowhere out": Theaterstück über homosexuelle Flüchtlinge

"Thema verfehlt", bilanziert die Theaterkritikerin Marie-Dominique Wetzel die Uraufführung von Werner Kroesingers neuem Recherchestück "Nowhere out" am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Eigentlich geht es um homosexuelle muslimische Flüchtlinge und ihre Diskriminierung. Tatsächlich geht es – wieder einmal – mehr um uns. S.a.: Dokumentartheater über LGBTI-Flüchtlinge (28.06.2017)

» jetzt.de über Ali Utlu: Schwul, türkisch, Ex-Muslim

Ali Utlu, Mitglied im Zentralrat der Ex-Muslime, fordert eine striktere Trennung von Staat und Kirche.

» Mitteldeutsche Zeitung: Teil der "Homo-Heiler"-Szene? Jugendamt legt im Fall des Vereins Leo nach

Weiterer Fragebogen zur Klärung der Vorwürfe verschickt.

» LSBTTIQ in Baden und Württemberg: Außergewöhnlicher Aktenfund im Staatsarchiv Ludiwgsburg

Im Zuge unseres Forschungsvorhabens "LSBTTIQ in Baden und Württemberg. Lebenswelten, Repression und Verfolgung im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Deutschland" sind im Staatsarchiv Ludwigsburg Aktenordner der Stuttgarter Kriminalpolizei der Forschung zugänglich gemacht worden, deren Inhalt – nicht nur für die Forschungen zu Baden-Württemberg – eine einzigartige Quelle darstellt.

» Gala veröffentlicht Rezept für Regenbogenbrot

Passend zur historischen Abstimmung für die "Ehe für alle" haben wir für Sie dieses bunte Brotrezept.

» Blick: Regenbogenfahne fürs Marketing missbraucht?

Der Elektronikhändler Microspot bietet zum Christopher Street Day Rabatte an. Der Lesben-Verband ärgert sich darüber.

» rbb-Abendschau: Übergriffe auf Homosexuelle häufen sich in Schöneberg

Der Schöneberger Nordkiez rund um die Motzstraße ist ein beliebter Ort bei Homosexuellen in Berlin – aber auch ein kriminalitätsbelasteter Ort. Recherchen des rbb zeigen nun, dass viele Raubüberfälle offenbar von rumänischen Strichern begangen werden.

» Donaukurier über das Arbeitshaus in Rebdorf: Sogenannte "175er"

Homosexualität bei Männern und Frauen ist jahrhundertelang diskriminiert, verfolgt und bestraft worden. Gesetzliche Grundlage für die Ahndung seit 1872 war der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches, der formell erst 1994 außer Kraft gesetzt worden war.

» orange: Muslime in Südostasien wollen keinen Kaffee mehr bei Starbucks trinken

Muslimische Organisationen in Indonesien und Malaysia wollen kein Kaffee bei Starbucks kaufen, weil sich das Unternehmen dafür einsetzt, dass Homosexuelle heiraten dürfen. Auch andere US-Konzerne sind im Fokus religiöser Extremisten.

» Süddeutsche.de: Mutter, Mutter, Kind

Ein Expertenbericht soll aufzeigen, wie das Abstammungsrecht modernisiert werden kann. Doch brisante Themen wie Leihmutterschaft und Eizellenspende werden nicht behandelt.

» Tagesspiegel Causa: Das Ehegrundrecht muss mit der Zeit gehen

Die Ehe ist ein Rechtsinstitut und muss deshalb vom Gesetzgeber ausgestaltet werden. Dabei muss er sich nicht an die Normen halten, die zur Geburtsstunde des Gesetzes galten, sondern sollte sich vielmehr an gesellschaftlichen Wandel anpassen.

» Berliner Zeitung: Ehe für alle! Weg mit dem Ehegattensplitting!

Schön, dass homosexuelle Paare nun auch heiraten dürfen. Das überholte Ehegattensplitting muss aber weg.