Ausgewählter Artikel:

» (05.07.2017) Tania Witte im ZEITmagazin zum Gay Travel Index: Dann doch besser Deutschland!

Natürlich gibt es Homosexuelle, die unschwul nach Russland reisen oder unlesbisch in der Dominikanischen Republik abhängen. Schöner macht das den Urlaub aber nicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juli 2017

» Tagesspiegel über "Traumboy"-Performer Daniel Hellmann: Geld spielt eine Rolle

Sexarbeit ist das Thema des Performers Daniel Hellmann. Beim queeren Festival Pugs in Love am Maxim Gorki Theater in Berlin gibt er den Traumboy. Eine Begegnung.

» Nollendorfblog zur Ehe für alle: Eine kleine Nachhilfestunde (nicht nur) für Heteros

Deutschland ist Dank der "Ehe für alle" gerade dabei, ein zivilisierteres Land zu werden. Was für ein komisch Land, dass vor allem stolz darauf ist, wie egal ihm das ist

» ze.tt: Warum Schwule eher von Essstörungen betroffen sind als Hetero-Männer

Bulimie, Magersucht oder Binge-Eating treten unter homosexuellen Männern sehr viel häufiger auf als unter heterosexuellen Männern. Drei Betroffene erzählen von ihrem persönlichen Unbehagen.

» Tania Witte im ZEITmagazin zum Gay Travel Index: Dann doch besser Deutschland!

Natürlich gibt es Homosexuelle, die unschwul nach Russland reisen oder unlesbisch in der Dominikanischen Republik abhängen. Schöner macht das den Urlaub aber nicht.

» Süddeutsche.de zur Ehe für alle: Eine Frage der Würde

Freiheit, Gleichheit, Würde – wer die zentralen Werte des Grundgesetzes wirklich ernst nimmt, muss die Ehe für alle akzeptieren.

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online zum Ehegattensplitting: Das Aroma verfaulender Äpfel

Die Ehe für alle ist da. Wozu braucht man jetzt noch das Ehegattensplitting, mit dem der Staat weiterhin das Patriarchat unterstützt?

» Oberhessische Zeitung: Elke Saller und Susanne Göbel schließen im Alsfelder Standesamt Bund fürs Leben

Erst zum zweiten Mal überhaupt heirateten auf dem Alsfelder Standesamt zwei Frauen. Genau gesagt "begründeten sie eine Lebensgemeinschaft" oder "verpartnerten sich".

» Kontext über die Südwest-CDU: Dunkelschwarze gegen bunt

Für viele in der Südwest-CDU ist das Ja-Wort des Bundestags zur Ehe für alle kein Grund zur Freude. Mitglieder bis hinauf in den Landesvorstand trotzen der Gleichstellung Homosexueller und damit dem gesellschaftlichen Wandel hartnäckig.

» watson: Wer in der Schweiz noch gegen die Homo-Ehe ist

Von der gleichgeschlechtlichen Ehe bis zur Stiefkindadoption: Was vor wenigen Jahren noch heftig umstritten war, provoziert heute selbst in bürgerlichen Kreisen oft nur noch ein müdes Schulterzucken. Wie es dazu kam.

» watson interviewt CVP-Nationalrat: "Es gibt auch Männer, die mehrere Frauen haben trotzdem ist die Mehrfachehe verboten"

Die Gegner der "Ehe für alle" sind im Schweizer Parlament immer weniger zahlreich. Einer von ihnen ist der Bündner CVP-Nationalrat Martin Candinas. Im Interview erklärt er, warum er am traditionellen Ehebegriff festhalten will und wie er reagieren würde, wenn sein Sohn schwul wäre.

» evangelisch.de zur Queerpolitik: Der Kampf ist noch lange nicht vorbei

Die Ehe für alle ist beschlossen, doch der Kampf für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen ist noch lange nicht vorbei. Besonders drastisch wird dies an einem jüngst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erschienenen Kommentar deutlich.

» report-D über Pride Düsseldorf: Neuer Verein für die Regenbogen-Community

"Pride Düsseldorf e.V. (i.G)" heißt der neue Verein, der sich am 26. Juni gegründet hat. Ziel ist es die Interessen der Lesbisch-Schwulen-Bisexuellen-Transidenter-Transgender-Intersexuellen-Queeren (LSBTTIQ) Gemeinde zu vertreten. Dazu gehört auch die Organisation des CSD, der eine stärke politische Ausrichtung erhalten soll.

04. Juli 2017

» Welt: Der Regenbogen ist ein Zeichen der Verdrängung

Das farbenfrohe Band steht für viele Minderheiten. Doch je mehr Rasse, Religion und Kultur in die Differenztheorie einsickern, umso schwächer wird der Gedanke des Universalismus.

» 20 Minuten: In Lehrmitteln sollen bald schwule Paare vorkommen

In Rechenaufgaben sollen Homosexuelle eingeflochten werden, fordern Schwulenvertreter. Das soll die gesellschaftliche Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Paare fördern.

» Die Presse: Die "Ehe für alle" wertet die Ehe auf

In Deutschland beschlossen, in Österreich kaum denkbar: Die gesellschaftspolitische Debatte geht weiter.

» Spiegel Online: Das Grundgesetz ist nicht homophob

Selbst wenn im Grundgesetz nur die Ehe zwischen Mann und Frau geschützt sein sollte, hindert das den Staat nicht daran, auch gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen.

» Abendzeitung über Alexander Miklósy von der Rosa Liste: Farbtupfer unter den Lokalpolitikern

Alexander Miklósy von der Rosa Liste ist der beliebte BA-Chef von Ludwigsvorstadt und Isarvorstadt – seine heimliche Leidenschaft gilt der Astronomie.

» Psychologie heute: Ehe für keinen

Die Ehe für alle ist beschlossene Sache und Deutschland jubelt, als seien Aids und Krebs auf einmal besiegt worden. Dabei ist sie das falsche Signal. Sie ist ein weiterer Schritt in den Neobiedermeier. Das Ziel muss ihre Abschaffung sein, nicht ihre Ausweitung.

» Deutschlandfunk interviewt Theologin zur Ehe für alle: "Endlich, endlich, endlich – Halleluja!"

Die Geschichte der Ehe sei auch eine des Wandels, sagt die evangelische Theologin Isolde Karle im Dlf. Die Öffnung für Homosexuelle habe nicht nur eine politische Dimension, sondern auch eine seelsorgerliche, "weil wir wissen, dass viele Schwule und Lesben darunter leiden, dass sie nicht wirklich anerkannt sind."

» Stuttgarter Zeitung: Die Ehe für alle hilft vor allem Merkel

Die Ehe für alle sollte der SPD bei der Wahl dienen. Sie könnte aber vor allem Angela Merkel helfen, meint die StZ-Kolumnistin Sibylle Krause-Burger.