Ausgewählter Artikel:

» (06.07.2017) FAZ über Bayerns Justizminister: "Ehe für alle ist eine Mogelpackung"

Am Freitag stimmt der Bundesrat über die Ehe für alle ab. Die CSU will die Entscheidung auf jeden Fall verfassungsrechtlich prüfen lassen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juli 2017

» BuzzFeed: Angela Merkel wird die Rechte von LGBT* beim G20-Gifpel nicht ansprechen

In vielen G20-Ländern werden LGBT* verfolgt, gefoltert und getötet. Trotzdem will Angela Merkel die Menschenrechte nach Informationen von BuzzFeed News nicht ansprechen.

» Welt zur Ehe für alle: Im Bundesrat ergibt sich die CSU kampflos

Die CSU ist gegen die Ehe für alle. Im Bundesrat will die Partei das Gesetz nicht verzögern. Die Christsozialen sind in der Bredouille. Eine Möglichkeit zum Widerstand gibt es für die CSU aber noch.

» FAZ über Bayerns Justizminister: "Ehe für alle ist eine Mogelpackung"

Am Freitag stimmt der Bundesrat über die Ehe für alle ab. Die CSU will die Entscheidung auf jeden Fall verfassungsrechtlich prüfen lassen.

» Stuttgarter Nachrichten zur Segnung für alle: Kirchen im Südwesten ringen um Kompromiss

Im Eilverfahren beschließt der Bundestag die Ehe für alle. Verändert das auch die Position der Kirche? Bei der Frage der Segnung ringt die württembergische Landeskirche um einen Kompromiss – im Schnelldurchgang wird das nicht gelingen.

» Heiko Maas in der Welt: Das Herz des Grundgesetzes ist groß genug für alle

Viele Begriffe unserer Verfassung sind entwicklungsoffen. So auch die Ehe. Nirgendwo steht im Grundgesetz, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau möglich ist. Lassen wir die Verfassung, wie sie ist.

» Süddeutsche.de über Diskussionskultur im Netz: Online sind alle Polizisten

Von Scholls "Miss September"-Kommentar zum Streit über Flüchtlinge: Im Netz fahnden Hobby-Ermittler nach falschen Werten. Die digitale Gesellschaft ahmt den Boulevard nach – und seine Mechanismen von Schande und Scham.

» Jungle World: Star Wars beim Dyke March

Dierk Saathoff: Antizionismus in der US-amerikanischen queer community

» Zeit Online über "Beißreflexe": Da frohlockt das Herz des Zensors

Das Buch "Beißreflexe" spaltet die queere Community. S.a.: Gibt es "Sprechverbote" in der queeren Community? (16.04.2017)

» Ulli Köppe im ZEITmagazin: "Dass so eine einfache Frage eine solche Welle auslösen würde, hätte ich nie zu träumen gewagt"

Darf ich meinen Freund irgendwann Ehemann nennen, wenn ich ihn denn heiraten möchte? Dass eine so einfache Frage eine solche Welle auslösen würde, hätte ich nie zu träumen gewagt, und es war auch nicht meine Absicht.

» Nordkurier: Konservativer CDU-Mann warnt vor islamischer Gesellschaft

Der Konservative Kreis der CDU ist empört über die Entscheidung zur Ehe für alle sein Vorsitzender Sascha Ott warnt, es handle sich um einen Schritt auf den Weg zur Islamisierung unserer Gesellschaft. Wie meint er das?

» Zeit Online über fehlende Gleichstellung von Müttern und Vätern: Die verlorenen Söhne

Schön, dass Gleichgeschlechtliche nun Kinder adoptieren können. An der Ungleichheit von Vätern und Müttern ändert das gar nichts.

» RP Online: Ulle Schauws und die Konfetti-Kanone

In der vergangenen Woche gingen Bilder von Ulle Schauws um,die Welt, als sie an der Seite von Volker Beck im Konfetti-Regen die Entscheidung des Bundestags für gleichgeschlechtliche Ehen feierte. Gestern Abend war die Abgeordnete zu Gast beim Ortsverband der Grünen in Moers.

» FAZ: Ehe für alle?

Karlsruhe wird nichts tun. Aber die Sprache des neuen Gesetzes ist eine andere als die der Verfassung.

» NWZonline: Matze und Marlies sagen noch einmal Ja

Die beiden Frauen sind seit 21 Jahren zusammen. Ihre Freunde sagten damals: Hauptsache, ihr seid glücklich.

» Focus Online: Chef zwang Mitarbeiter sich zu outen

Lukas ist schwul. In seiner Firma wollte er das nie zugeben, denn seine Chefs sind intolerant und sexistisch. Doch eines Tages bekommt es der Chef spitz und der fordert etwas Unmenschliches. Lukas soll jeden Kollegen persönlich anrufen und sich als Schwuchtel outen.

» Jüdische Allgemeine zur Ehe für alle: Guter Umgang mit Minderheiten

Igor Mitchnik freut sich über den Bundestagsentscheid zur "Ehe für alle"

05. Juli 2017

» Dresdner Neueste Nachrichten über den CSD in Pirna mit Mister Sachsen: Niemand soll sich für seine Liebe verstecken müssen

Wenn Pirna am kommenden Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Marktplatz den diesjährigen CSD feiert, ist auch der erste homosexuelle Mister Sachsen, Philipp Schneider, dabei. Im DNN-Interview berichtet der 21-jährige Dresdner, warum das Engagement für Toleranz und Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe weiterhin wichtig ist.

» FAZ über Grundgesetz und Ehe für alle Ressentiments müssen chancenlos bleiben

Verbiegt das Gesetz einer Ehe für alle die Verfassung? Richter sind keine Archäologen, und Ressentiments müssen chancenlos bleiben, wenn Karlsruhe über das neue Ehegesetz entscheidet.

» Zeit Online: Was heißt Ehe für alle?

Die juristische Debatte geht jetzt erst los.

» Cicero Online: Weshalb überhaupt heiraten?

Das Gesetz der Ehe für alle wurde jubelnd aufgenommen. Das Paradoxe ist, dass das Prinzip der lebenslangen Partnerschaft längst nicht mehr unserer Zeit entspricht. Das Modell der Ehe als sinnstiftender Ort muss diskutiert werden