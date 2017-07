Ausgewählter Artikel:

» (07.07.2017) Augsburger Allgemeine: Widernatürlich? Die Kirche und ihr Verhältnis zur Homosexualität

Gelebte Homosexualität hält die katholische Kirche immer noch für eine Sünde. Aber es gibt Annäherungen. Auch der Staat hat noch genügend zu tun gegen Diskriminierung

07. Juli 2017

» taz: AfD macht sich zum Affen

Mit ihrer Gegnerschaft zur Ehe für Alle hat die AfD ein Alleinstellungsmerkmal entdeckt. Und das verteidigt sie mit dem homophoben Holzhammer.

» Tagesspiegel über Panel "Wer ist queer?": Füreinander aufstehen

Beim Festival "Pugs in Love" im Gorki Theater Berlin diskutierten Ashkan Sepahvand, Kaey, Diana McCarty und Gudrun Perko die Frage, wer queer ist, und was das politisch bedeutet.

» Handelsblatt: Ist Heirat jetzt Pflicht?

Ehe für alle dem eigenen Nachwuchs erklären, das ist kein Sandkuchen backen Herr K. muss trotzdem beides machen. Warum knutschen mit Sören jetzt Heiratspflicht für lesbische Erzieherinnen bedeutet. Oder so ähnlich.

» ze.tt: Wie ich Menschen diskriminierte, weil ich wie ein Vermieter dachte

Fast 200 Menschen reagierten auf mein Wohnungsangebot. Dabei erfuhr ich von den traurigsten Schicksalen. Und dann? Fing ich an, wie Vermieter*innen zu denken.

» Volksstimme über Aktionsplan gegen Homophobie: Ministerium ist zu langsam

Sachsen-Anhalt hat einen Aktionsplan für mehr Toleranz gegenüber Homosexuellen. Laut Kritikern wurden jedoch kaum Maßnahmen verwirklicht. S.a.: Sachsen-Anhalt: Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie auf Eis (16.06.2017)

» Tagesspiegel über LGBT-Netzwerke in Firmen: "Vorbehalte abbauen? Das ist wie ein Marathon"

Eric Kuisch ist heterosexueller Familienvater – und bei Vodafone für die Belange queerer Mitarbeiter zuständig. Im Interview erklärt er, warum Diversität in Firmen weit oben angesiedelt sein sollte.

» Cicero Online zur Ehe für alle: Karlsruhe, übernehmen Sie!

Heute wird der Bundesrat mit großer Wahrscheinlichkeit das Gesetz zur Ehe für alle durchwinken. Doch bald werden wohl auch die ersten Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingehen. Sind die Gegner der Öffnung nur homophobe Ewiggestrige? So einfach ist das nicht

» Spiegel Online über Spiderman-Darsteller Andrew Garfield: "Ich bin schwul, aber ohne Sex"

Auf der Bühne spielt Andrew Garfield derzeit einen homosexuellen Mann. Eine Bemerkung über seine sexuelle Orientierung kam jetzt allerdings nicht überall gut an.

» WDR-Interview zum CSD Köln: "Wie ein Urlaub für die Seele"

Interview mit Ina Wolf vom Kölner Lesben- und Schwulentag Motto des Cologne Pride "Nie wieder!" ist weiterhin aktuell Erinnerung an systematische Verfolgung von Homosexuellen

» Augsburger Allgemeine über schwules Paar: Jetzt wird geheiratet

Heute befasst sich der Bundesrat mit der Ehe für Homosexuelle. Michael Scharpf und Andreas Klemm aus Bad Wörishofen sind da schon einen Schritt weiter

» Bunte über Michael Mronz: "Ich glaube, ich werde Guidos Tod nie richtig realisieren"

Viel zu früh musste der frühere Außenminister aus dem Leben scheiden. Den Tod von Guido Westerwelle macht seinem Lebenspartner Michael Mronz immer noch schwer zu schaffen.

» FAZ über Ehe für alle und Grundgesetz: Der Volksmund weist den Weg

Ohne Grundgesetzänderung keine Öffnung der Ehe, heißt es. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon 1993 die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass eine Definition des einfachen Gesetzgebers genügt.

» Nordkurier: CDU-Spitze erntet Spott für Kritik an Ehe für alle

Landesvertreter von SPD und Linke kritisierten am Donnerstag Sascha Otts Warnung vor der Gefahr einer Umwandlung Deutschlands in eine islamische Gesellschaft.

» Deutschlandfunk über Queerness-Festival in Berlin: "Pugs in Love"

"Queer" – das war früher mal ein Schimpfwort, mit dem in England Homosexuelle bezeichnet wurden. In Deutschland ist der Begriff längst positiv besetzt und bezeichnet alle, die irgendwie anders sind. Unter dem Titel "Pugs in Love" lädt das Gorki-Theater ab heute in Berlin zum "Queer Weekend".

» junge Welt über "Mein wunderbares West-Berlin": Smalltown Boys

Wie absurd, abends auf ein einstiges schwules Freiheitsversprechen namens Westberlin zurückblicken zu wollen im selben Westberlin, wo am nächsten Morgen der Bundestag die angebliche "Ehe für alle" beschließen wird. S.a.: "Wir schwulen Säue wollen endlich Menschen werden" (03.06.2017)

06. Juli 2017

» BuzzFeed: Angela Merkel wird die Rechte von LGBT* beim G20-Gifpel nicht ansprechen

In vielen G20-Ländern werden LGBT* verfolgt, gefoltert und getötet. Trotzdem will Angela Merkel die Menschenrechte nach Informationen von BuzzFeed News nicht ansprechen.

» Welt zur Ehe für alle: Im Bundesrat ergibt sich die CSU kampflos

Die CSU ist gegen die Ehe für alle. Im Bundesrat will die Partei das Gesetz nicht verzögern. Die Christsozialen sind in der Bredouille. Eine Möglichkeit zum Widerstand gibt es für die CSU aber noch.

» FAZ über Bayerns Justizminister: "Ehe für alle ist eine Mogelpackung"

Am Freitag stimmt der Bundesrat über die Ehe für alle ab. Die CSU will die Entscheidung auf jeden Fall verfassungsrechtlich prüfen lassen.

» Stuttgarter Nachrichten zur Segnung für alle: Kirchen im Südwesten ringen um Kompromiss

Im Eilverfahren beschließt der Bundestag die Ehe für alle. Verändert das auch die Position der Kirche? Bei der Frage der Segnung ringt die württembergische Landeskirche um einen Kompromiss – im Schnelldurchgang wird das nicht gelingen.