» (08.07.2017) IKZ über schwulen CDU-Ratsherr und seinen Partner: In Iserlohn die Ersten unter Gleichen

"Ehe für alle": Nach dem Beschluss des Bundestages sind Christian Grobauer und Gerhard Kosbab das erste gleichgeschlechtliche Paar, das sich in Iserlohn beim Standesamt gemeldet hat

08. Juli 2017

» Siegessäule: Warum sich Lesben von der AfD gesehen und verstanden fühlen

Stephanie Kuhnen analysiert und kommentiert die Gründe für eine zunehmende lesbische Präsenz in rechtspopulistischen Strömungen

» tz München: Das geheime Sex-Treiben am Flaucher

Pfui! Am Flaucher laufen wohl nicht nur die Grills heiß: Eine Reportage widmete sich dem geheimen Sex-Treiben, das nur wenige Meter vom Partyvolk entfernt abgeht. Und auch im Netz ist es Gesprächsthema.

» Deutschlandfunk Kultur über "Rückkehr nach Reims": Ein Theaterstück, das den Nerv der Zeit trifft

Ein brisanter Stoff, ein politisch denkender Regisseur: Thomas Ostermeiers Theaterfassung von Didier Eribons Buch autobiografischem Bericht "Rückkehr nach Reims" wird in Manchester uraufgeführt. Das Buch habe ihm noch einmal die Macht "sozialer Gewalt" deutlich gemacht, sagt Ostermeier.

» Nollendorfblog: Sechs Tipps für Journalisten, die über einen CSD berichten wollen

Jetzt wo die "Ehe für alle" endlich kommt, ist endlich Platz für die guten Geschichten. Nutzt die Gelegenheit: Lasst Sie Euch erzählen! Weiterlesen

» apotheke adhoc zum CSD: Apotheker solidarisch mit HIV-Positiven

Jahr für Jahr gehen beim Kölner Christopher Street Day (CSD) auch HIV-Infizierte für mehr Sichtbarkeit und gegen Ausgrenzung auf die Demostrecke. Erkennbar sind sie am markanten orangefarbenen T-Shirt. Auch Dirk Vongehr, Betreiber der Paradies-Apotheke, ist mit voller Begeisterung dabei.

» Köstliche taz-Glosse zum Fahnenstreit: Und jeder ging über den Regenbogen

Zeichen der Zeit: Aus Solidarität mit sämtlichen Minderheiten dieser Welt soll die berühmte farbige Flagge verändert werden.

» Westdeutsche Zeitung: Wuppertaler ist Ikone der US-LGBTQ-Bewegung

Der Wuppertaler Frank Schäfer ist Pfarrer in den USA und vermählte seinen Sohn mit einem Mann. Dafür gab es Ärger – und Ruhm.

» taz: Das Unbehagen am Gender

Die feministische Emma kritisiert Denkverbote in den Genderstudies – zu Recht?

» Abendzeitung über Sylvia aus Uganda: Vertrieben wegen ihrer Liebe

Sylvia ist lesbisch. Deshalb wurde sie in Uganda verfolgt. Trotzdem soll sie abgeschoben werden. Die AZ hat Sylvia getroffen und mit einer starken Frau gesprochen.

» Westdeutsche Zeitung: Streit um "Ehe für alle" wird Lindners erster Rückschlag

NRW wird sich zum Thema "Ehe für alle" im Bundesrat enthalten. Ein entsprechender Tweet des FDP-Chefs sorgt für Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Partei.

» Carolin Emcke auf Süddeutsche.de zur Ehe für alle: Wesentlich

Die Ehe für alle sollte vor das Bundesverfassungsgericht. Ein Urteil aus Karlsruhe könnte die Zweifel beseitigen, der Beschluss des Bundestages sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

» Tagesspiegel: Der hochrangigste LGBT-Vertreter unter Trump

Der offen schwul lebende US-Diplomat könnte Trumps neuer Botschafter in Berlin werden. Somit käme ein erfahrener Diplomat nach Berlin.

» Bayerischer Rundfunk: Stress für die Standesämter

Die "Ehe für alle" kommt – so haben es Bundestag und Bundesrat binnen einer Woche beschlossen. Aber was heißt das für die Standesbeamten in Bayern, für die Verwaltung, die Aufsichtsbehörden? Julia Zöller hat nachgefragt.

» Allgemeine Zeitung interviewt Eddi Stapel: "Die Gleichstellung wird noch viel länger dauern"

Der Bismarker Eduard Stapel kämpft seit den 80er-Jahren für die Rechte gleichgeschlechtlich Liebender. Er gilt als zentraler Initiator der Schwulenbewegung in der DDR. Von 1990 bis 2006 war er Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes.

» LSU-Chef Alexander Vogt in der LVZ: Wie schwul ist die CDU?

Homosexuelle dürfen jetzt heiraten, auch mit dem Segen von 75 Abgeordneten der Union. Man kann den Schwenk der Kanzlerin als Wahltaktik werten – aber ebenso auch als bemerkenswerte Entwicklung einer Partei, die lange nichts von Gleichstellung wissen wollte.

» Donaukurier interviewt Junges Theater zu "Ein Känguru wie Du": "Plädoyer für Toleranz"

Ein schwules Känguru im Theater sorgt für Diskussionen. Nach Protesten von Eltern und ausbleibenden Besuchern setzte das Theater Baden-Baden Ulrich Hubs Kinderstück "Ein Känguru wie Du" ab. In Ingolstadt kann man das nicht verstehen. Hier wurde das Stück 2014 uraufgeführt. S.a.: Kindertheaterstück über schwules Känguru abgesetzt (26.06.2017)

» Volksstimme über Segnung eines lesbisches Paars: Zwei gegen jeden Widerstand

Annett Lazay und ihre Partnerin wollten sie sich in einer Kirche segnen lassen. Doch der Gemeindekirchenrat war dagegen.

» inFranken.de über das Adoptionsrecht: "Geschlecht der Eltern spielt bei Adoption keine Rolle"

Studien belegen, dass es vllig egal sei, "ob zwei Mnner, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau Eltern eines Kindes sind".

» neues deutschland zur Ehe: Engagement für alle

Die "Ehe für alle", im Volksmedienmund bekannt als "Schwulenehe", spaltet die meinende Gesellschaft. Doch es ist nicht nur so, dass die einen dafür und andere dagegen sind.