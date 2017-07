Ausgewählter Artikel:

» (08.07.2017) Deutschlandfunk Kultur über "Rückkehr nach Reims": Ein Theaterstück, das den Nerv der Zeit trifft

Ein brisanter Stoff, ein politisch denkender Regisseur: Thomas Ostermeiers Theaterfassung von Didier Eribons Buch autobiografischem Bericht "Rückkehr nach Reims" wird in Manchester uraufgeführt. Das Buch habe ihm noch einmal die Macht "sozialer Gewalt" deutlich gemacht, sagt Ostermeier.

08. Juli 2017

» Siegessäule: Warum sich Lesben von der AfD gesehen und verstanden fühlen

Stephanie Kuhnen analysiert und kommentiert die Gründe für eine zunehmende lesbische Präsenz in rechtspopulistischen Strömungen

» tz München: Das geheime Sex-Treiben am Flaucher

Pfui! Am Flaucher laufen wohl nicht nur die Grills heiß: Eine Reportage widmete sich dem geheimen Sex-Treiben, das nur wenige Meter vom Partyvolk entfernt abgeht. Und auch im Netz ist es Gesprächsthema.

» IKZ über schwulen CDU-Ratsherr und seinen Partner: In Iserlohn die Ersten unter Gleichen

"Ehe für alle": Nach dem Beschluss des Bundestages sind Christian Grobauer und Gerhard Kosbab das erste gleichgeschlechtliche Paar, das sich in Iserlohn beim Standesamt gemeldet hat

» Nollendorfblog: Sechs Tipps für Journalisten, die über einen CSD berichten wollen

Jetzt wo die "Ehe für alle" endlich kommt, ist endlich Platz für die guten Geschichten. Nutzt die Gelegenheit: Lasst Sie Euch erzählen! Weiterlesen

» apotheke adhoc zum CSD: Apotheker solidarisch mit HIV-Positiven

Jahr für Jahr gehen beim Kölner Christopher Street Day (CSD) auch HIV-Infizierte für mehr Sichtbarkeit und gegen Ausgrenzung auf die Demostrecke. Erkennbar sind sie am markanten orangefarbenen T-Shirt. Auch Dirk Vongehr, Betreiber der Paradies-Apotheke, ist mit voller Begeisterung dabei.

» Köstliche taz-Glosse zum Fahnenstreit: Und jeder ging über den Regenbogen

Zeichen der Zeit: Aus Solidarität mit sämtlichen Minderheiten dieser Welt soll die berühmte farbige Flagge verändert werden.

» Westdeutsche Zeitung: Wuppertaler ist Ikone der US-LGBTQ-Bewegung

Der Wuppertaler Frank Schäfer ist Pfarrer in den USA und vermählte seinen Sohn mit einem Mann. Dafür gab es Ärger – und Ruhm.

» taz: Das Unbehagen am Gender

Die feministische Emma kritisiert Denkverbote in den Genderstudies – zu Recht?

» Abendzeitung über Sylvia aus Uganda: Vertrieben wegen ihrer Liebe

Sylvia ist lesbisch. Deshalb wurde sie in Uganda verfolgt. Trotzdem soll sie abgeschoben werden. Die AZ hat Sylvia getroffen und mit einer starken Frau gesprochen.

» Westdeutsche Zeitung: Streit um "Ehe für alle" wird Lindners erster Rückschlag

NRW wird sich zum Thema "Ehe für alle" im Bundesrat enthalten. Ein entsprechender Tweet des FDP-Chefs sorgt für Diskussion um die Glaubwürdigkeit der Partei.

» Carolin Emcke auf Süddeutsche.de zur Ehe für alle: Wesentlich

Die Ehe für alle sollte vor das Bundesverfassungsgericht. Ein Urteil aus Karlsruhe könnte die Zweifel beseitigen, der Beschluss des Bundestages sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

» Tagesspiegel: Der hochrangigste LGBT-Vertreter unter Trump

Der offen schwul lebende US-Diplomat könnte Trumps neuer Botschafter in Berlin werden. Somit käme ein erfahrener Diplomat nach Berlin.

» Bayerischer Rundfunk: Stress für die Standesämter

Die "Ehe für alle" kommt – so haben es Bundestag und Bundesrat binnen einer Woche beschlossen. Aber was heißt das für die Standesbeamten in Bayern, für die Verwaltung, die Aufsichtsbehörden? Julia Zöller hat nachgefragt.

» Allgemeine Zeitung interviewt Eddi Stapel: "Die Gleichstellung wird noch viel länger dauern"

Der Bismarker Eduard Stapel kämpft seit den 80er-Jahren für die Rechte gleichgeschlechtlich Liebender. Er gilt als zentraler Initiator der Schwulenbewegung in der DDR. Von 1990 bis 2006 war er Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes.

» LSU-Chef Alexander Vogt in der LVZ: Wie schwul ist die CDU?

Homosexuelle dürfen jetzt heiraten, auch mit dem Segen von 75 Abgeordneten der Union. Man kann den Schwenk der Kanzlerin als Wahltaktik werten – aber ebenso auch als bemerkenswerte Entwicklung einer Partei, die lange nichts von Gleichstellung wissen wollte.

» Donaukurier interviewt Junges Theater zu "Ein Känguru wie Du": "Plädoyer für Toleranz"

Ein schwules Känguru im Theater sorgt für Diskussionen. Nach Protesten von Eltern und ausbleibenden Besuchern setzte das Theater Baden-Baden Ulrich Hubs Kinderstück "Ein Känguru wie Du" ab. In Ingolstadt kann man das nicht verstehen. Hier wurde das Stück 2014 uraufgeführt. S.a.: Kindertheaterstück über schwules Känguru abgesetzt (26.06.2017)

» Volksstimme über Segnung eines lesbisches Paars: Zwei gegen jeden Widerstand

Annett Lazay und ihre Partnerin wollten sie sich in einer Kirche segnen lassen. Doch der Gemeindekirchenrat war dagegen.

» inFranken.de über das Adoptionsrecht: "Geschlecht der Eltern spielt bei Adoption keine Rolle"

Studien belegen, dass es vllig egal sei, "ob zwei Mnner, zwei Frauen oder ein Mann und eine Frau Eltern eines Kindes sind".

» neues deutschland zur Ehe: Engagement für alle

Die "Ehe für alle", im Volksmedienmund bekannt als "Schwulenehe", spaltet die meinende Gesellschaft. Doch es ist nicht nur so, dass die einen dafür und andere dagegen sind.