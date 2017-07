Ausgewählter Artikel:

» (09.07.2017) Huffington Post: Heftiger Gegenwind für die polnische Gay Rights-Bewegung

Als letztes Jahr die Scheiben der polnischen Geschäftsstelle der KPH, einer Non Profit Organisation für die Rechte von Schwulen und Lesben, von unbekannten Angreifern eingeworfen wurden, zeigte die polnische Polizei für ein paar Monate Präsenz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. Juli 2017

» bento befragt Paare auf dem Kölner CSD

Wir waren auf der "Cologne Pride" unterwegs

» Hape Kerkeling in der Gala über die Ehe für alle: "Mutti ist die Beste!"

So merkelte die Kanzlerin einen zweiten Mauerfall aus. Und was Beatrix damit zu tun hat

» Express: Mein erstes Mal beim CSD in Köln

Es ist wieder soweit: Heute zieht der Christopher-Street-Day wieder durch Köln. Mit einer bunten Parade demonstrieren Schwule und Lesben beim CSD gegen Diskriminierung und für ihre Rechte.

» Huffington Post: Heftiger Gegenwind für die polnische Gay Rights-Bewegung

Als letztes Jahr die Scheiben der polnischen Geschäftsstelle der KPH, einer Non Profit Organisation für die Rechte von Schwulen und Lesben, von unbekannten Angreifern eingeworfen wurden, zeigte die polnische Polizei für ein paar Monate Präsenz.

» Berliner Zeitung: Ein Leitfaden für Ehe-Anfänger

Auf das Leben nach der Hochzeit sollte man sich gut vorbereiten . Was ein Hetero Schwulen und Lesben rät.

» Süddeutsche.de: Willst Du mich pazen?

Die Ehe für alle kommt. Nur was ist mit denen, die sich umeinander kümmern, aber nicht heiraten wollen – oder können? Der Pakt für das Zusammenleben soll Paare, Alleinerziehende und Senioren rechtlich absichern.

» Express über Tragödien, Titel und Triumphe: Das ist die schwule Geschichte Kölns

Die Stadt im Zeichen der Regenbogenfahne: Die heutige Parade ist wieder der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Christopher-Street-Day (CSD).

» Zeit Online über CDU und Ehe für alle: Sag mal, wo ist das C denn hin?

Angela Merkel ermöglichte die Ehe für alle. Das freut liberale Protestanten und macht fromme Katholiken depressiv. Doch von denen scheint die CDU eh nichts mehr zu erwarten. Die Geschichte einer Trennung

» derFreitag: Lebenspartnerschaft für alle!

Kaum ist die Ehe für alle beschlossene Sache, wird die eingetragene Lebenspartnerschaft abgeschafft. Warum?

» SVZ: Sind wir nicht alle ein bisschen Einhorn?

Sie sind derzeit so beliebt wie lange nicht. Für jede Lebenslage gibt es ein entsprechendes Produkt. Aber woher stammt die Hysterie um die Einhörner? Ein Blick auf die glitzernden Fabelwesen.

» Blick über schottischen Radstar Robert Millar: TdF-Bergkönig ist jetzt eine Frau

Als Robert Millar holt sie das Bergtrikot der Tour de France. Nun heisst sie Philippa und erzählt erstmals von der schwersten Etappe ihres Lebens.

» Merkurist: Wenn Frauen sich selbst heiraten und Männer ihre Hunde

Eine Französin heiratete den Eiffelturm und hat eine Affäre mit der Golden Gate Bridge. Vor dem deutschen Gesetz sind nur Eheschließungen zwischen zwei Menschen gültig. Doch warum eigentlich?

» Deutsche Welle: 1,5 Millionen feiern Gay-Pride-Parade in London

Nach Wochen des Terrors und der Unglücke hat die britische Hauptstadt erstmals wieder unbeschwerte Stunden erlebt. Es war der größte Umzug von Schwulen und Lesben seit er dort vor 45 Jahren erstmals stattfand.

» NDR zum CSD: Regenbogenbunt durch Kiel

Bunt, laut, vielfältig – Kiel hat am Sonnabend den 20. CSD gefeiert. Doch es ist nicht nur eine Party: Homo-, Bisexuelle und Transgender demonstrierten an diesem Tag auch für ihre Rechte.

» report-k zum Cologne Pride: Der Polit-Talk am Samstag

Um 17 Uhr geht es auf der großen Bühne am Kölner Heumarkt beim diesjährigen CSD oder Cologne Pride um Politik.

» report-k zum Cologne Pride: Kerzenlichter gegen das Vergessen – Stille Emotion

Nach einem Tag voller Sonne, Musik und Straßenfest endete der Samstagabend auf dem Heumarkt mit den Kerzenlichtern und dem Gedenken an Freunde, Bekannte und alle die man ins Herz geschlossen hat.

08. Juli 2017

» Siegessäule: Warum sich Lesben von der AfD gesehen und verstanden fühlen

Stephanie Kuhnen analysiert und kommentiert die Gründe für eine zunehmende lesbische Präsenz in rechtspopulistischen Strömungen

» tz München: Das geheime Sex-Treiben am Flaucher

Pfui! Am Flaucher laufen wohl nicht nur die Grills heiß: Eine Reportage widmete sich dem geheimen Sex-Treiben, das nur wenige Meter vom Partyvolk entfernt abgeht. Und auch im Netz ist es Gesprächsthema.

» Deutschlandfunk Kultur über "Rückkehr nach Reims": Ein Theaterstück, das den Nerv der Zeit trifft

Ein brisanter Stoff, ein politisch denkender Regisseur: Thomas Ostermeiers Theaterfassung von Didier Eribons Buch autobiografischem Bericht "Rückkehr nach Reims" wird in Manchester uraufgeführt. Das Buch habe ihm noch einmal die Macht "sozialer Gewalt" deutlich gemacht, sagt Ostermeier.

» IKZ über schwulen CDU-Ratsherr und seinen Partner: In Iserlohn die Ersten unter Gleichen

"Ehe für alle": Nach dem Beschluss des Bundestages sind Christian Grobauer und Gerhard Kosbab das erste gleichgeschlechtliche Paar, das sich in Iserlohn beim Standesamt gemeldet hat