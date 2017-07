Ausgewählter Artikel:

» (10.07.2017) taz-Kommentar zur Kirche beim CSD: Feiert doch lieber das Leben!

Gut, dass es einen Wagen der Evangelischen Kirche beim CSD in Berlin gibt. Doch muss er gleich so drängelnd gesundheitsbewusst daherkommen?

10. Juli 2017

» neues deutschland übers Elberkirchen-Hirschfeld-Haus: Die Kirsche auf der Torte

Der Verein Queer Nations hat eine Machbarkeitsstudie für ein Haus in der Hauptstadt vorgelegt, in dem Schwulen- und Lesbenarchive, Bildungsinitiativen und das Schwule Museum* zusammengebracht werden sollen.

» Tagesspiegel: Justizsenator wirbt für Unisex-Toiletten in Ämtern

Laut Prüfbericht der Berliner Justizverwaltung ist es unproblematisch, die Amtstoiletten auf Unisex umzurüsten. Einen Kulturkampf fürchtet Senator Behrendt deshalb nicht.

» Kai Klose in der FAZ: Es geht um Menschen, Liebe und Respekt

Meine heutige "Fremde Feder" für die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

» Berliner Zeitung: Erinnerungen an ein schwules Leben in Berlin

Otto Schellhass (1904-1977) war das schwarze Schaf der Familie. Hinter vorgehaltener Hand sprach man über seine "Neigungen" und hielt heranwachsende Knaben von ihm fern.

» Frankfurter Neue Presse interviewt LSU-Chef: "Wir sind uns weinend in die Arme gefallen"

Der Christopher Street Day am Wochenende in Frankfurt dürfte für Homosexuelle in diesem Jahr ein besonderer Festtag werden. Mit dem Bundesvorsitzenden der Lesben und Schwulen in der Union (LSU), dem Frankfurter Alexander Vogt, sprach FNP-Redakteur Thomas Remlein.

» Welt über Skandal am Bolschoi-Theater: Alles viel zu schwul hier?

Im kremlnahen Moskauer Bolschoi-Theater sollte Nurejev, ein Ballett des homosexuellen Theater- und Filmemachers Kirill Serebrennikov, Premiere haben. Kurz vor der Uraufführung wurde es abgesetzt.

» katholisch.de interviewt James Martin: "LGBT-Katholiken fühlen sich unglaublich verletzt"

Vom Papst hat James Martin noch nichts gehört, dafür gab es Lob von Kardinälen: Mit seinem neuen Buch will der US-Jesuit Brücken zwischen der Kirche und der LGBT-Community bauen. Dabei spart er nicht mit Kritik an der institutionellen Kirche. Aber auch von Schwulen und Lesben verlangt er einiges.

» B.Z. bei Stricher-Razzia im Schöneberger Schwulenkiez

Junge Bulgaren und Rumänen gehen im Schöneberger Fugger-Kiez anschaffen und sorgen mit Gewalt-Attacken für Ärger. Jetzt wird verstärkt kontrolliert. B.Z. war bei einer Razzia dabei und sprach mit Zivilfahndern.

» Abendzeitung über Regenbogenkind: Nicht von schlechten Eltern

Elena Borg musste ihre Tochter erst adoptieren. Ein langwieriges Verfahren, dabei könnte alles so einfach sein

» WAZ über Kölner CSD: "Normal ist ein Wasch-Programm"

Die Ehe für alle ist gesetzlich beschlossen – und großes Thema auf dem Christopher Street Day (CSD) 2017.

» taz über Kirche beim CSD: Kondome mit Luthers Segen

Beim Berliner CSD wird die Evangelische Kirche erstmals mit einem Partywagen dabei sein. Gleitgel und Kondome sollen geworfen werden.

» domradio-Interview zum CSD-Gottesdienst: Regenbogen und Kreuz

Die Öffnung der Zivil-Ehe für Homosexuelle kommt. Schwule und Lesben feierten das nicht zuletzt beim Christopher Street Day in Köln. Die katholische Kirche sieht die "Ehe für alle" kritisch, beteiligte sich aber am ökumenischen Gottesdienst zum CSD.

» Huffington Post über christliche Werte und christliche Normen: Zwei Paar Schuhe

Normen, die nur für Christen gelten können, wurden in Teilen für die Ablehnung der Homoehe bemüht. Daran ist vieles falsch. Ein Plädoyer für klarere Definitionen.

» Onetz über schwulen "CDU-Hoffnungsträger": Spahn-ende Zeiten

Schuhgröße 49, Körpergröße 1,92 Meter: Jens Spahn gilt als großer Hoffnungsträger der Union. In Weiden stellt sich der 37-Jährige Staatssekretär bei einer CSU-Veranstaltung vor. Vor allem ein Thema emotionalisiert.

» Frankfurter Neue Presse: Christopher Street Day wird seit 25 Jahren am Main gefeiert

Drei Tage lang herrscht am kommenden Wochenende in der City Ausnahmezustand, von Freitag bis Sonntag wird der Christopher Street Day gefeiert. "Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt" lautet das Motto im Jubiläumsjahr.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Rund 30.000 Teilnehmer beim CSD in Köln

Der Demonstrationszug zum Christopher Street Day war auch politisch. Die Ehe für alle wurde gefeiert.

» taz zum CSD in Köln: Der Kampf geht weiter

Der Christopher-Street-Day ist wieder eine riesige Party und eine Demo. Alle freuen sich über die Ehe für alle, doch: Es gibt noch viel zu tun.

» Süddeutsche.de über homosexuelle Asylbewerber: Peinliche Fragen

Kritiker werfen dem Asylamt vor, Schwule und Lesben zu diskriminieren: Anträge würden zu Unrecht abgelehnt.

09. Juli 2017

» bento befragt Paare auf dem Kölner CSD

Wir waren auf der "Cologne Pride" unterwegs