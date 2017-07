Ausgewählter Artikel:

» (12.07.2017) Kölner Stadt-Anzeiger: Lesbische Paare sind weniger gleich als gleich

Wenn ein lesbisches Eheaaar ein Kind bekommt, wird nur eine der Mütter eingetragen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juli 2017

» Missy Magazine: Ehe gegen alle

Die Ehe für "alle" ist eine längst überfällige Selbstverständlichkeit, nicht mehr, nicht weniger.

» Deutsche Welle interviewt Rainbow Refugees: Homosexuelle Flüchtlinge treffen auf feindliches Umfeld

Schwule und lesbische Geflüchtete sind auch in Deutschland Anfeindungen und Homophobie ausgesetzt. Im Asylverfahren stoßen sie auf Schwierigkeiten, erklärt Knud Wechterstein von Refugee Rainbows Frankfurt.

» Brights-Blog über Reformen des Eherechts: Katholischer Protest mit langer Tradition

Sorge um die Autorität des Mannes als dem (vor der Frau) Ersterschaffenen oder um den Charakter von Ehe und Familie: Schon einige Reformen des Eherechts haben Protest der katholischen Kirche erregt.

» meedia über den homophoben FAZ-Artikel: David Berger weist Autorenschaft von sich und attackiert Jakob Augstein

Der Theologe und Publizist David Berger hat gegenüber der Zeit erklärt, dass er nicht hinter dem Pseudonym Johannes Gabriel steckt.

» watson: Schwules CVP-Paar hat Baby von Leihmutter – Kollegen finden das unchristlich

Ein Zürcher Stadtratskandidat und sein Partner haben ein sechswöchiges Töchterchen, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Hinter vorgehaltener Hand üben CVP-Kollegen Kritik. Der Politiker gibt sich entspannt.

» David Berger in der Zeit: Ich bin nicht der Autor des FAZ-Artikels

Der katholische Theologe David Berger widerspricht Gerüchten, er sei der Verfasser eines umstrittenen FAZ-Artikels über die Homo-Ehe.

» SZ-Magazin: Homosexuelle retten die Ehe

Die Institution Ehe ist schwer unter Beschuss gekommen. Doch mit der "Ehe für alle" könnte sich das ändern. Gerade gleichgeschlechtliche Ehen werden das Heiraten wieder cool machen, prophezeit unsere Autorin.

» Kurier: Warum dieser schwule Polizist seinen Antrag heute bereut

Phil Adlem berichtet im Guardian, dass er nach der Aktion massiv mit Hass im Netz konfrontiert war. S.a.: Süße Verlobung auf dem London Pride (10.07.2017)

» Die Freiheitsliebe: Sexuelle Befreiung und die Russische Revolution – 100 Jahre später

Es wird häufig implementiert, dass das marxistische Konzept der Revolution nur ein ökonomisches System, den Kapitalismus, überwinden möchte und sobald es geht, zwar eine Revolution anfängt, jedoch die Werkzeuge der Unterdrückung intakt lässt. Dieser Annahme nach nehmen Marxisten die Frage der Unterdrückung nicht ernst.

» Leipziger Volkszeitung: Muss sexuelle Vielfalt in den Lehrplan?

Männlich + Weiblich = Liebe. Dieses stereotype Beziehungsmodell wird im heutigen Zeitalter nicht immer ausgelebt. Gleichgeschlechtliche Liebe, Intersexualität oder Transgender geraten zunehmend in die Öffentlichkeit. Wie also sollte man Jugendlichen, die ihre Sexualität gerade entdecken, das am besten erklären?

» Spiegel Online: Barry Jenkins verfilmt James-Baldwin-Roman

Was kommt nach "Moonlight"? Für Oscargewinner Barry Jenkins steht nun fest: Sein nächster Film wird die Adaption des Liebesdramas "If Beale Street Could Talk" nach dem Roman von James Baldwin.

» evangelisch.de interviewt christliche LGBTI-Aktivistin: "Die Sonne hat auf uns geschienen!"

Irène Schwyn ist Gemeindepfarrerin der Reformierten Kirche in Zug in der Schweiz. Bis Mai 2017 war sie Sekretärin im ehrenamtlichen Vorstand des Europäischen Forums christlicher Lesben-, Schwulen-, Bi- und Trans-Gruppen. In diesem Interview blickt sie zurück auf ihre Amtszeit als Sekretärin und auf die letzte Jahrestagung in Gdansk/Polen vom 24.-28. Mai.

» rbb über Anita Berber: Berliner Nackttanz-Ikone bekommt Park rund ums eigene Grab

Sie trug Smoking und Monokel, tanzte barbusig, liebte, wen sie wollte, kokste und trank: Anita Berber war eine der schillerndsten Frauen der 1920er Jahre. Jetzt bekommt sie in Berlin einen eigenen Park – genau dort, wo sie begraben liegt.

» Stuttgarter Nachrichten interviewen Pfarrer zur Trauung für alle: "Zeitgeist darf nicht der Maßstab sein"

In der württembergischen Landeskirche tobt ein Konflikt um die Frage, ob gleichgeschlechtliche Partnerschaften den Segen empfangen sollen. Beim Gespräch zweier Pfarrer prallen die Fronten aufeinander. Manchmal sind sie sich aber auch einig.

11. Juli 2017

» taz über die Notwendigkeit von CSDs: Die schiere Existenz hilft

Die Ehe für alle ist beschlossen braucht es dann noch den Christopher Street Day? Natürlich! Und noch viel mehr davon.

» taz zum Elberskirchen-Hirschfeld-Haus: Haus am Ende des Regenbogens

Eine Initiative will im bisherigen taz-Haus ein queeres Geschichts- und Bildungszentrum einrichten und auf dem benachbarten Grundstück neu bauen.

» Rogate-Kloster fragt Eva Högl: Warum haben Sie einen Strafantrag gegen den Salzburger Weihbischof Laun gestellt?

Fünf Fragen an Dr. Eva Högl, MdB und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, über eine Strafanzeige gegen einen Weihbischof, ihren Einsatz gegen menschenverachtende Äußerungen und die Erwartungen an die Kirchen. S.a.: Trotz homofeindlicher Hetze: Keine Ermittlungen gegen Andreas Laun (11.05.2017)

» Frankfurter Rundschau: Homosexueller kämpft gegen seine Abschiebung

Adnan aus Pakistan sucht in Deutschland Asyl. In seiner Heimat droht ihm Verfolgung wegen seiner Homosexualität. Doch das Verwaltungsgericht in Frankfurt kommt zu einem anderen Urteil.

» Brights – Die Natur des Zweifels über Ulrich Kutschera: Biologistischer Populismus

Der Mensch ist mehr als nur ein trockennasiger Nacktaffe. Ein wesentliches Kriterium ist unsere Kultur, die uns letztlich dazu gebracht hat, nicht unter allen Umständen einem evolutionärem Selektionsdruck zu unterliegen.