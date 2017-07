Ausgewählter Artikel:

14. Juli 2017

» Tagesspiegel gegen Ehe für alle: Keine Scheu vor Unterschieden

Gleichgeschlechtliche Paare verdienen die gesetzliche Gleichstellung. Die Öffnung der Ehe für alle ist aber die falsche Lösung. Ein Kommentar.

» taz: Der zweite Tod von Rudolf Nurejew

Ein Ballett über den legendären schwulen Tänzer wird aus dem Programm des Bolschoi entfernt. Angeblich sei es zu schlecht vorbereitet.

» biber: Warum eine Direktorin ein Transgender-Kind nicht an ihrer Schule haben wollte

Aus Henrik* wurde Hannah*.

» op-online.de über Veranstaltung der Ahmadiyya-Muslime: Allenfalls an der Oberfläche gekratzt

Keine Diskriminierung, Offenheit, "Liebe für alle, Hass für keinen": Schöne Botschaften. Wenn jedoch beispielsweise Homosexualität als eine "nicht von Gott gewollte Entwicklung" betrachtet wird, wie Wagishauser einräumt, ist das mit der "Liebe für alle" noch ausbaufähig.

» Wochenblatt über schwulen Flüchtling aus Russland: "Ich musste vier Stunden über Sex sprechen"

Pavel Tupikov und sein Lebensgefährte kämpfen gegen ihre Abschiebung nach Russland. Das schwule Paar will nicht mehr in Putins Reich, wo sie nach ihren Angaben verfolgt werden. Doch ein Regensburger Richter glaubt ihnen nicht, dass sie zusammen sind.

» Süddeutsche.de über ukrainische Aktivisten in München: Hand in Hand mit der Dragqueen (Anmeldung erforderlich)

Rostyslav Milevskyi und sieben weitere Delegierte aus der Ukraine informieren sich eine Woche lang über Angebote für LGBTI-Menschen in München

» Allgemeine Zeitung zur Sommerschwüle in Mainz: "Die eigentliche Akzeptanz beginnt jetzt"

Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Die Sommerschwüle, wie der Mainzer Christopher Street Day genannt wird, jährt sich in diesem Jahr sogar schon zum 24. Mal.

» eurovision.de: Brief an Jan Feddersen zum Geburtstag

Zum 60. Geburtstag hat Moderator Thomas Mohr seinem Kollegen Jan Feddersen einen Brief geschrieben. Beide sind sich nicht immer einig, was sie aber verbindet: die Liebe zum ESC.

» Die Presse: Gianni Versace wurde vor 20 Jahren ermordet

Sonenkönig und Modegenie: Am 15. Juli 1997 wurde Italiens schillerndster Modedesigner vor seiner Villa erschossen.

» RP Online: Gymnasium Hiesfeld ist nun auch 'Schule der Vielfalt'

Im Gymnasium in Hiesfeld fand ein Projekttag zum Thema 'Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage' statt.

13. Juli 2017

» WDR über Terre Thaemlitz: Geschlechterrollen sprengen

Geschlechtergrenzen? Weg damit! Ehe für alle? Sollte man die Ehe nicht besser ganz abschaffen? Terre Thaemlitz hinterfragt mit provozierenden Performances Geschlechterrollen und gesellschaftliche Machtstrukturen. Heute Abend ist er/sie zu Gast bei der Kölner Pluriversale.

» Tagesspiegel: Feiern im ältesten Homo-Viertel der Welt

Das lesbisch-schwule Motzstraßenfest feiert seinen 25. Geburtstag – es entstand einst als Reaktion auf rechte Gewalt. Doch die queere Geschichte des Kiezes reicht noch weit länger zurück.

» Mitteldeutsche Zeitung über Homo-Heiler-Verein: Ausschuss zu Leo tagt im August

Antworten zum Fragenkatalog wurden ans Jugendamt geschickt. S.a.: Landkreis wehrt sich weiter gegen "Homoheiler"-Verein (06.12.2016)

» derFreitag: Die 68er haben alles erreicht

Zeit abzutreten. Denn der Kapitalismus hat sich auch die Lesben und Schwulen einverleibt

» FAZ über Sprachsexismus: Bäcks und Hausmeistis

Frauen wurden in der deutschen Sprache unsichtbar gemacht. Wie lässt sich dieser Sexismus beenden? Die Lösung heißt nicht Verlängerung, sondern Verkürzung.

» Kurier über einen Aufreger-Tweet: "Hetero-Männer haben dreckige Nägel"

Der Tweet entfachte eine Diskussion über Vorurteile gegenüber schwulen Männern und die generellen gesellschaftlichen Erwartungen an Männlichkeit.

» watson interviewt Anwältin zu Kinderwunsch Homosexueller: "Eine Leihmutterschaft in der Schweiz wäre zu teuer"

Zwei schwule CVP-Politiker aus Zürich haben gemeinsam ein Baby, das von einer Leihmutter in den USA ausgetragen wurde. Immer mehr Schweizer Paare erfüllen sich ihren Kinderwunsch auf diesem Weg. Die spezialisierte Anwältin Karin Hochl sagt im Interview, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind.

» Huffington Post: Dass wir heute die Ehe für alle feiern können, liegt vor allem an den Generationen vor mir

Nach der rechtlichen Gleichstellung von Homosexuellen bleibt ein großes Thema: Die reale Gleichbehandlung – die man nicht durch Gesetze vorschreiben kann – im Privatleben und insbesondere am Arbeitsplatz, wo dies auch heute noch nicht selbstverständlich ist.

» verqueert: Zeit für neue Verwandtschaften! – die Parteien zur Bundestagswahl

Am 24.September finden die nächsten Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Soviel vorweg: Ein Teil der Bundestagsparteien wartet mit überraschenden neuen Forderungen für LGBTIQ* auf.