14. Juli 2017

» Abendzeitung: Polizei weist Russen aus – weil er schwul ist, glaubt er

Ein homosexueller Mann aus Russland fühlt sich von der Münchner Flughafenpolizei diskriminiert: Er vermutet, er sei wegen seiner sexuellen Neigung des Landes verwiesen worden.

» Nina Queer auf Bild.de: Ich liebe schwule Straßenfeste

Kolumnistin Nina Queer liebt Partys ihre besondere Vorliebe: Straßenfeste. Wieso das so ist, erklärt sie in ihrer Kolumne.

» Frankfurter Rundschau interviewt CSD-Sprecher: "Wir sind keine Igitt-Randgruppe"

Der Sprecher des Frankfurter Christopher Street Day (CSD), Joachim Letschert, im Interview über die Akzeptanz von Homosexuellen und bestehende Probleme.

» BR.de über Lesben und Schwule in der CSU: Keine unbeschwerte Beziehung

Morgen findet in München die Parade zum Christopher Street Day statt. Mit dabei ist auch die LSU – das steht für Lesben und Schwule in den Union. Seit kurzem gibt es einen bayerischen Landesverband Homosexueller in der Union.

» Tagesspiegel gegen Ehe für alle: Keine Scheu vor Unterschieden

Gleichgeschlechtliche Paare verdienen die gesetzliche Gleichstellung. Die Öffnung der Ehe für alle ist aber die falsche Lösung. Ein Kommentar.

» taz: Der zweite Tod von Rudolf Nurejew

Ein Ballett über den legendären schwulen Tänzer wird aus dem Programm des Bolschoi entfernt. Angeblich sei es zu schlecht vorbereitet.

» biber: Warum eine Direktorin ein Transgender-Kind nicht an ihrer Schule haben wollte

Aus Henrik* wurde Hannah*.

» op-online.de über Veranstaltung der Ahmadiyya-Muslime: Allenfalls an der Oberfläche gekratzt

Keine Diskriminierung, Offenheit, "Liebe für alle, Hass für keinen": Schöne Botschaften. Wenn jedoch beispielsweise Homosexualität als eine "nicht von Gott gewollte Entwicklung" betrachtet wird, wie Wagishauser einräumt, ist das mit der "Liebe für alle" noch ausbaufähig.

» taz-Kommentar zur Ehe für alle: Es gibt kein Halten mehr

Nach Irland führt auch Malta die Ehe für alle ein. Die katholische Kirche sollte sich damit abfinden, dass sie den Kampf gegen sie nicht gewinnen kann.

» Wochenblatt über schwulen Flüchtling aus Russland: "Ich musste vier Stunden über Sex sprechen"

Pavel Tupikov und sein Lebensgefährte kämpfen gegen ihre Abschiebung nach Russland. Das schwule Paar will nicht mehr in Putins Reich, wo sie nach ihren Angaben verfolgt werden. Doch ein Regensburger Richter glaubt ihnen nicht, dass sie zusammen sind.

» Süddeutsche.de über ukrainische Aktivisten in München: Hand in Hand mit der Dragqueen (Anmeldung erforderlich)

Rostyslav Milevskyi und sieben weitere Delegierte aus der Ukraine informieren sich eine Woche lang über Angebote für LGBTI-Menschen in München

» Allgemeine Zeitung zur Sommerschwüle in Mainz: "Die eigentliche Akzeptanz beginnt jetzt"

Aller guten Dinge sind drei, heißt es. Die Sommerschwüle, wie der Mainzer Christopher Street Day genannt wird, jährt sich in diesem Jahr sogar schon zum 24. Mal.

» eurovision.de: Brief an Jan Feddersen zum Geburtstag

Zum 60. Geburtstag hat Moderator Thomas Mohr seinem Kollegen Jan Feddersen einen Brief geschrieben. Beide sind sich nicht immer einig, was sie aber verbindet: die Liebe zum ESC.

» Die Presse: Gianni Versace wurde vor 20 Jahren ermordet

Sonenkönig und Modegenie: Am 15. Juli 1997 wurde Italiens schillerndster Modedesigner vor seiner Villa erschossen.

» RP Online: Gymnasium Hiesfeld ist nun auch 'Schule der Vielfalt'

Im Gymnasium in Hiesfeld fand ein Projekttag zum Thema 'Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage' statt.

13. Juli 2017

» WDR über Terre Thaemlitz: Geschlechterrollen sprengen

Geschlechtergrenzen? Weg damit! Ehe für alle? Sollte man die Ehe nicht besser ganz abschaffen? Terre Thaemlitz hinterfragt mit provozierenden Performances Geschlechterrollen und gesellschaftliche Machtstrukturen. Heute Abend ist er/sie zu Gast bei der Kölner Pluriversale.

» Tagesspiegel: Feiern im ältesten Homo-Viertel der Welt

Das lesbisch-schwule Motzstraßenfest feiert seinen 25. Geburtstag – es entstand einst als Reaktion auf rechte Gewalt. Doch die queere Geschichte des Kiezes reicht noch weit länger zurück.

» Mitteldeutsche Zeitung über Homo-Heiler-Verein: Ausschuss zu Leo tagt im August

Antworten zum Fragenkatalog wurden ans Jugendamt geschickt. S.a.: Landkreis wehrt sich weiter gegen "Homoheiler"-Verein (06.12.2016)

» derFreitag: Die 68er haben alles erreicht

Zeit abzutreten. Denn der Kapitalismus hat sich auch die Lesben und Schwulen einverleibt