Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. Juli 2017

» Frankfurter Rundschau über den CSD: Antanzen gegen die Homophobie

Die Teilnehmer des CSD in Frankfurt haben viel zu feiern – unter anderem die Ehe für alle. Doch es geht auch darum, gegen noch immer vorhandene Vorbehalte und Intoleranz einuzutreten.

» taz über LGBT in Armenien: Goldene Aprikosen mit Beigeschmack

Bei einem Filmfestival in Jerewan werden zwei LGBT-Filme aus dem Programm gestrichen. Das geht auch auf den Druck der Kirche zurück.

» Deutschlandfunk: Ist die Gleichstellung von Homosexuellen richtig?

Der Bundestag hat am 30. Juni abgestimmt über das, was im Volksmund als "Ehe für alle" bezeichnet wird. Gemeint ist das Recht auf Eheschließung auch für gleichgeschlechtliche Paare. Ein Meilenstein im Kampf von Homosexuellen um Gleichberechtigung, sagen die einen. Ein Unding, denn die Ehe ist eine Sache zwischen Mann und Frau, meinen die anderen.

» Basler Zeitung kritisiert LGBTI-Aktivisten: "Transphobisches Stück Scheiße!"

Statt durch Gesetze Menschen zu zwingen, ihre moralischen Werte anzupassen, muss mehr über kontroverse Themen diskutiert werden.

» bento: Juliane erzählt von ihrer ersten Lesbenparty

Reihe "Queere Momente": Juliane aus Berlin erzählt, wie sie ihre sexuelle Identität fand

» unser38 über schwulen "Republikflüchtling": Ein Leben zwischen den Welten

Rainer Liebmann ist vermeintlicher Republikflüchtling und seit 40 Jahren mit einem anderen Mann zusammen.

» moviepilot: Wir müssen über Diversity im Blockbuster-Kino sprechen

Diese Woche lief Spider-Man: Homecoming in den deutschen Kinos an. Bereits im Vorfeld sorgte das Casting von Zendaya für Diskussionen. Warum? Sie ist schwarz. Es ist nach wie vor wichtig, über das Thema Diversity im Blockbuster-Kino zu reden.

» Badische Zeitung: Ist der Freiburger CSD nur noch eine laute Technoparty?

Nicht nur Stadt und Polizei klagen über den Freiburger CSD: Auch aus der Szene häuft sich die Kritik. Die Demonstration für die Gleichberechtigung Schwuler, Lesben, Bisexueller sowie Trans- und Intersexueller werde durch linksautonome Kreise vereinnahmt.

» Abendzeitung interviewt Virginia Ernst: "Lesben haben es leichter als Schwule"

Virginia Ernst ist Österreichs größter Popstar. Jetzt heiratet sie eine Frau und erklärt, warum Lesben eher Akzeptanz erleben als Schwule.

» Jeversches Wochenblatt: Wilhelmshavener Verein "Queerströmung" wirbt für gesellschaftliche Akzeptanz

Der vermutlich einzige Verein, der es zum Ziel hat, irgendwann überflüssig zu werden

» Welt über Jane Austen: Eine Frau ist keine Frau

Vor 200 Jahren starb Jane Austen, die Erfinderin der modernen Liebe. Seitdem gibt es klare Geschlechterbilder in der Literatur. Schluss damit! Warum wir anders gegenderte Geschichten brauchen.

» Westfalenpost über CSD-Verein Siegen: "Buntes Krönchen" an Astrid E. Schneider

Christopher Street Day in Siegen soll politischer werden ? unter anderem mit dem Preis für die ehemalige Leiterin der Regiestelle Leben im Alter.

» SVZ zum CSD Rostock: "Liebt euch!"

Der 15. CSD in Rostock steht ganz im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl im September.

» Südwest Presse interviewt Dekan: Gegen die Sünde, aber nicht gegen den Sünder

Der katholische Dekan Ludwigsburgs und Pfarrer an Sankt Maria in Ditzingen, Alexander König, spricht im BZ-Interview offen über Toleranz und ihre Grenzen in seiner Kirche.

» Spektrum der Wissenschaft: Sind Homosexuelle gute Eltern?

Forscher sind sich einig: Auch gleichgeschlechtliche Paare sind gute Eltern

» Gala über Michael Mronz: Sein Leben nach dem Tod von Guido Westerwelle

Vor über einem Jahr starb Ex-Bundesaußenminister und FDP-Spitzenpolitiker Guido Westerwelle. Sein langjähriger Lebenspartner und Vertrauter Michael Mronz spricht mit GALA über sein Leben nach dem Verlust.

» BR.de: Verprügelt, weil er schwul ist

Beim CSD feiert sich die Homo-Szene selbst. Alles ist bunt aber der Schein trügt. In München ist vor einigen Wochen Gregor P. massiv angegriffen worden. Vera Cornette hat ihn im Glockenbach getroffen.

» tz: Wie geht es Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender in München?

München feiert an diesem Wochenende den Christopher Street Day: die große Party der Homosexuellen, Bisexuellen und Transgender. Wie gehts ihnen in dieser Stadt und wie wars früher? Wir haben nachgefragt.

14. Juli 2017

» NOZ: Warum der Schutz von Minderheiten so wichtig ist

Immer wieder werden Menschen Opfer von Diskriminierung und Ausgrenzung. Der Schutz von Minderheiten ist für die Demokratie besonders wichtig.

» Abendzeitung: Polizei weist Russen aus – weil er schwul ist, glaubt er

Ein homosexueller Mann aus Russland fühlt sich von der Münchner Flughafenpolizei diskriminiert: Er vermutet, er sei wegen seiner sexuellen Neigung des Landes verwiesen worden.