Ausgewählter Artikel:

» (16.07.2017) tachles über "Transparent": Die wahre Erfolgsgeschichte der Juden im 20. Jahrhundert

Die Fernsehserie "Transparent" behandelt Themen wie Homosexualität und Transgender. Im Verlauf der Episoden stellt sich jedoch heraus, dass es in dieser Serie neben dem angesprochenen Themenfeld LGBT noch ein weiteres Leitmotiv gibt: Judentum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juli 2017

» Zeit Online über Protestanten und die Ehe für alle: Gerissen oder Gewissen?

Beim Thema Ehe für alle erschienen die Protestanten lange einig mit ihren Funktionären. Deren Jubelstimmung jedoch können nicht alle engagierten Christen teilen. Die Geschichte einer Zersplitterung

» Refinery29 über das Berghain: Hallo Seele, komm mit ins Fegefeuer, da hast du es gut

Das Berghain ist eine Möglichkeit, sich selbst außen vor zu lassen. Und das mit anderen zusammen. Das ist es, was eine religiöse Erfahrung ausmacht.

» Tagesspiegel: Mein langer Weg zur glücklichen Stone Butch

Als kleines Kind darf unsere Autorin die Haare kurz tragen, mit der Badehose des Bruders schwimmen gehen. Doch dann spürt sie: Sie wird den Erwartungen an Mädchen nicht gerecht. Es dauert lange bis sie sich so liebt, wie sie ist.

» Deutschlandfunk über Homosexualität im Frauenfußball: Ablenkungsmanöver mit Barbie

Vor der Fußball-EM der Frauen sind die Erwartungen hoch: In den Niederlanden wollen Trainerin Steffi Jones und ihr Team den Europameister-Titel verteidigen. Ein Thema jedoch wird im Frauenfußball gern vermieden: Homosexualität. Stattdessen scheint die Fußball-Industrie auf Sexualisierung zu setzen.

» B.Z. interviewt Udo Walz und René Koch: "Du standest so nuttös hinterm Tresen"

Die Herren Walz (72) und Koch (71) sind wie ein altes Ehepaar, Freunde fürs Leben und Originale dieser Stadt. In der B.Z. plaudern sie über das Altern und ihr geliebtes West-Berlin.

» bento: Viele Queere grenzen feminine Personen aus. Damit muss Schluss sein!

In der queeren Szene gibt es starke Vorurteile gegenüber femininen Personen. Sie gelten oft als unpolitisch.

» Deutschlandfunk Kultur: Wird der russische Theatermacher Kirill Serebrennikov verleumdet?

Statt glanzvoll die Premiere seiner neuen Produktion "Nurejew" zu feiern, muss sich Serebrennikov mit dem Vorwurf auseinandersetzen, Steuergelder zu veruntreuen. Die Journalistin Gesine Dornblüth erklärt, was an den Vorwürfen dran ist.

» Telepolis distanziert sich mit Zahlen von der "Ehe der Inklusion": Der Berg kreißt und gebärt eine Maus

Zur quantitativen Bedeutung von LGBT, partnerschaftlichen Lebensgemeinschaften und möglichen Adoptionen in Deutschland

» evangelisch.de: Standesämter bekommen bundesweit Anfragen zur "Ehe für alle"

Der Bundestagsbeschluss zur "Ehe für alle" führt in den Standesämtern vieler deutscher Großstädte bereits jetzt zu vielen Anfragen.

» rbb über Kirche auf dem CSD: "Wir ekeln uns nicht vor homosexuellen Beziehungen"

Männer in Tutus, Frauen in Regenbogenfahnen gehüllt – das kennt man vom Christopher Street Day. Aber mittendrin die evangelische Berliner Kirche mit einem eigenen Wagen? Das gibt es am 22. Juli zum ersten Mal. Carmen Gräf hat sich umgehört, wie die Idee ankommt.

» Kurier interviewt neuen Salzburger Weihbischof: "Andreas Laun hat viele wichtige Positionen vertreten"

Launs Nachfolger Hansjörg Hofer sagt, er "möchte sicher nicht polarisieren" wie sein umstrittener Vorgänger. S.a.: Weihbischof Laun: LGBTI sind "gestörte Männer und Frauen" (24.03.2017)

» Trier Reporter über den CSD: "Menschenrechte sind nicht verhandelbar"

Mit Musik, Tanz und Gesprächen feierten Schwule, Lesben und Transsexuelle am Samstag auf dem Kornmarkt den Christopher Street Day (CSD in Trier. Prominentester Gast aus der Bundespolitik war Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD), auf lokaler Ebene war das Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

» Abendzeitung München zum CSD: "Gleichstellung ist Normalzustand, alles andere Diskriminierung"

Beim Christopher Street Day in München fordern Politiker aller Parteien, dass die Gesetze der Lebensrealität der Menschen angepasst werden müssen. Josef Schmid gibt zu, dass er auch gegen die Ehe für alle war.

» B.Z. zum Stadtfest: Berlin präsentiert erste schwule Schuhplattler-Truppe

Das Stadtfest hat Tradition. Und ist seit diesem Jahr um eine Attraktion reicher. Berlins erste schwule Schuhplattler-Truppe: die Querplattler.

15. Juli 2017

» Frankfurter Rundschau über den CSD: Antanzen gegen die Homophobie

Die Teilnehmer des CSD in Frankfurt haben viel zu feiern – unter anderem die Ehe für alle. Doch es geht auch darum, gegen noch immer vorhandene Vorbehalte und Intoleranz einuzutreten.

» taz über LGBT in Armenien: Goldene Aprikosen mit Beigeschmack

Bei einem Filmfestival in Jerewan werden zwei LGBT-Filme aus dem Programm gestrichen. Das geht auch auf den Druck der Kirche zurück.

» Deutschlandfunk: Ist die Gleichstellung von Homosexuellen richtig?

Der Bundestag hat am 30. Juni abgestimmt über das, was im Volksmund als "Ehe für alle" bezeichnet wird. Gemeint ist das Recht auf Eheschließung auch für gleichgeschlechtliche Paare. Ein Meilenstein im Kampf von Homosexuellen um Gleichberechtigung, sagen die einen. Ein Unding, denn die Ehe ist eine Sache zwischen Mann und Frau, meinen die anderen.

» Basler Zeitung kritisiert LGBTI-Aktivisten: "Transphobisches Stück Scheiße!"

Statt durch Gesetze Menschen zu zwingen, ihre moralischen Werte anzupassen, muss mehr über kontroverse Themen diskutiert werden.

» bento: Juliane erzählt von ihrer ersten Lesbenparty

Reihe "Queere Momente": Juliane aus Berlin erzählt, wie sie ihre sexuelle Identität fand