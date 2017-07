Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2017) Tagesspiegel-Video: Homosexuell und heiratswillig – in China

Homo-Ehen sind in China zwar nicht anerkannt, dennoch geben sich viele homosexuelle Paare in formlosen Zeremonien das Ja-Wort – oder weichen in Länder aus, wo gleichgeschlechtliche Paare bereits heiraten dürfen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2017

» Augsburger Allgemeine: Was tun gegen das Sex-Problem an unseren Seen?

Sie feiern Orgien und stellen ihre Körper zur Schau: An mehreren heimischen Baggerseen hat sich eine Sex-Szene etabliert. Nun platzt einigen Fischern der Kragen.

» Tagesspiegel: Familie ist, wo Eier sind

Kommt nach der Ehe für alle die Elternschaft für alle? Neue Fortpflanzungstechniken bringen das nächste bürgerliche Lebensmodell unter Druck. Ein Kommentar.

» Berliner Zeitung: Heimat Schöneberg – der Regenbogenkiez im Wandel

Der Nollendorfkiez in Schöneberg hat sich in den letzten Jahren verändert, ist aber immer noch ein Schutzraum für Homosexuelle.

» Deutschlandfunk Kultur: Ehe-Romane für alle

Der Bundestag hat sich nach langem hin und her für die Ehe für alle entschieden. In der Literatur war man da nicht so zimperlich: Es gibt bereits viele Romane, die schwule und lesbische Paarbeziehungen auf außergewöhnliche Weise beschreiben.

» derFreitag: Die bewegte Hete

Stirbt die schwule Subkultur durch die Ehe für alle, wie die FAZ raunte? Unser Autor widerspricht

» neues deutschland: Vor die Ehe hat der Staat die Verwaltungsvorschriften gesetzt

Viele schwule und lesbische Paare können es kaum erwarten, ihr Recht auf Eheschließung wahrzunehmen. Bundesweit liegen den Standesämtern Anfragen vor. Doch die Verwaltungsmühlen mahlen langsam.

» MOPO.de über Gegner der Ehe für alle: Von der Wirklichkeit überholt

Das ging den Miesepetern und Moralaposteln jetzt alles viel zu schnell: Die Ehe für alle kommt und plötzlich stehen Schwule und Lesben vor den Standesämtern Schlange. Nicht gut.

» Berliner Kurier zum Stadtfest: Leben unterm Regenbogen

Vor dem CSD: KURIER besuchte das bekannte Homo-Viertel.

» Norddeutsche Neueste Nachrichten: Rostock zeigt sich bunt beim CSD

Zahlreiche Menschen demonstrieren gemeinsam für mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber Homosexuellen und Transgender

» Westdeutsche Zeitung aus Mönchengladbach: CSD präsentiert ernste Themen im bunten Gewand

Auf dem Parkplatz Gracht in Rheydt gab es Kundgebungen und ein quietschbuntes Rahmenprogramm.

» Lausitzer Rundschau: Bunte Liebe durchströmt Cottbus

200 Demonstranten haben am Samstag beim Christopher Street Day (CSD) Cottbus regenbogenbunt gemacht. Am Stadthaus gab es ein Pfeifkonzert – das galt dem Oberbürgermeister.

» WAZ: Duisburger marschieren für mehr Toleranz und gleiche Rechte

Homo- oder transsexuelle Menschen erfahren täglich Diskriminierung. Auf dem Christopher Street Day am 29. Juli kämpfen sie für gleiche Rechte.

» Südkurier über CSD Konstanz: 600 Demo-Teilnehmer, schrille Kostüme und eine politische Botschaft

Es kamen doppelt so viele wie vor zwei Jahren, und trotz der Ehe für Alle Demo bleiben viele Forderungen offen – das zeigte der Christopher Street Day in Konstanz.

» Frankfurter Rundschau über den CSD: Die Homo-Ehe ist nur der Anfang

Politiker und der Verein CSD Frankfurt freuen sich über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Nichtsdestotrotz haben sie weitere Themen auf ihrer Agenda.

16. Juli 2017

» Zeit Online über Protestanten und die Ehe für alle: Gerissen oder Gewissen?

Beim Thema Ehe für alle erschienen die Protestanten lange einig mit ihren Funktionären. Deren Jubelstimmung jedoch können nicht alle engagierten Christen teilen. Die Geschichte einer Zersplitterung

» Refinery29 über das Berghain: Hallo Seele, komm mit ins Fegefeuer, da hast du es gut

Das Berghain ist eine Möglichkeit, sich selbst außen vor zu lassen. Und das mit anderen zusammen. Das ist es, was eine religiöse Erfahrung ausmacht.

» Tagesspiegel: Mein langer Weg zur glücklichen Stone Butch

Als kleines Kind darf unsere Autorin die Haare kurz tragen, mit der Badehose des Bruders schwimmen gehen. Doch dann spürt sie: Sie wird den Erwartungen an Mädchen nicht gerecht. Es dauert lange bis sie sich so liebt, wie sie ist.

» Deutschlandfunk über Homosexualität im Frauenfußball: Ablenkungsmanöver mit Barbie

Vor der Fußball-EM der Frauen sind die Erwartungen hoch: In den Niederlanden wollen Trainerin Steffi Jones und ihr Team den Europameister-Titel verteidigen. Ein Thema jedoch wird im Frauenfußball gern vermieden: Homosexualität. Stattdessen scheint die Fußball-Industrie auf Sexualisierung zu setzen.

» B.Z. interviewt Udo Walz und René Koch: "Du standest so nuttös hinterm Tresen"

Die Herren Walz (72) und Koch (71) sind wie ein altes Ehepaar, Freunde fürs Leben und Originale dieser Stadt. In der B.Z. plaudern sie über das Altern und ihr geliebtes West-Berlin.