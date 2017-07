Ausgewählter Artikel:

» (19.07.2017) WDR zur Ehe für alle: Kein Ansturm auf Adoptionsstellen

"Ehe für alle" ermöglicht Adoptionen für gleichgeschlechtliche Paare. Experten erwarten keinen Ansturm. Ämter raten generell eher zu Pflegeverhältnis.

19. Juli 2017

» Waiblinger Kreiszeitung: Wie willkommen sind Lesben und Schwule in der Evangelischen Kirche?

Diskussion um Beitritt zur Initiative Regenbogen in der Michaelskirche.

» Refinery29 interviewt Sandra Lambeck: "Schwarz und gay? Mein Outing wird als Doppelsünde angesehen"

Die Liebe ist wohl das Schönste und Kostbarste, was wir haben. Wer sie gefunden hat, kann sich glücklich schätzen – wie zum Beispiel Internet-Star Sandra Lambeck. Die Influencerin schwebt auf Wolke Sieben und machte das bei Instagram öffentlich. Die Liebesbotschaft wurde schnell zur Schlagzeile, Magazine berichteten und Fans kommentierten – positiv und negativ. Manche sogar unter der Gürtellinie. Warum? Weil Sandra ein Frau liebt.

» Gunnar Schupelius stänkert in der B.Z.: Aktivisten vom Christopher Street Day wollen das Grundgesetz ändern

In Artikel 3, Absatz 3 sollen die sexuelle Orientierung, die geschlechtliche Identität und die körperliche Variation gesondert geschützt werden.

» Huffington Post: Liebe "Zeit", ihr wollt für Toleranz kämpfen – und bietet ausgerechnet einem Vordenker der neuen Rechten ein Forum

Manchmal lohnt es sich, einen Blick ins Internet zu werfen. Das habt ihr offensichtlich nicht getan, als ihr für eure aktuelle Ausgabe einen Gastbeitrag des Publizisten David Berger bestellt habt.

» tz: Diese 8 Fakten über Lesbenpornos kennen Sie sicher noch nicht

Für viele Männer gibt es nichts Heißeres als zwei Frauen beim Sex. Doch eine lesbische Autorin räumt jetzt mit acht Mythen über Sex zwischen Frauen auf.

18. Juli 2017

» Berliner Zeitung über LGBTI-Projekte in Berlin: Pioniere der Aufklärung

Vom Regenbogenfamilienzentrum über das Schwule Museum bis hin zu betreutem Wohnen für Homosexuelle – Berlin bietet Raum für verschiedene Lebensentwürfe.

» Berliner Zeitung über Lesben und Schwule in Ostberlin: Sie waren die politische Avantgarde der DDR

Der 9. November 1989 ist eines der wichtigsten Daten der Schwulenbewegung der DDR. An diesem Abend fiel nicht nur die Berliner Mauer, sondern im Kino International auf der Karl Marx Allee fand auch die Premiere des ersten großen Schwulenfilms der Deutschen Demokratischen Republik statt.

» Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung: Homophobe Türsteher vor dem KuCaf?

Harte Vorwürfe von VetreterInnen des FSR Gender Studies in den vergangenen FSVK-Sitzungen. Der Betreiber des KulturCafés beschäftige homophobe Türsteher. Was hinter den massiven Vorwürfen steckt, hat die :bsz herausgefunden.

» evangelisch.de: 10 Gründe gegen ein Adoptionsrecht für Homosexuelle? Eine Replik

Bald können Homosexuelle in Deutschland nicht nur heiraten, sie besitzen auch das volle Adoptionsrecht. Während sich eine große Mehrheit darüber freut, hetzen andere weiter. Christel Vonholdt etwa formuliert zehn Gründe gegen ein Adoptionsrecht für Lesben und Schwule. Dabei offenbart die Medizinerin vor allem eines, ihr zutiefst anti-homosexuelles Menschen- und Weltbild.

» Nollendorfblog: SPD Berlin distanziert sich von Toleranzbotschafterin Nina Queer

"Äußerungen wie diese sind völlig inakzeptabel. Wir distanzieren uns nachdrücklich von diesen menschenverachtenden Kommentaren."

» FAZ zur Ehe-Debatte: Eine eigene Welt für alle

Die Ehe ist kein Spaziergang, sondern ein Handlungs- und Erlebniszusammenhang. Die aktuelle Debatte verlangt auch nach einem soziologischen Blickwinkel.

17. Juli 2017

» Augsburger Allgemeine: Was tun gegen das Sex-Problem an unseren Seen?

Sie feiern Orgien und stellen ihre Körper zur Schau: An mehreren heimischen Baggerseen hat sich eine Sex-Szene etabliert. Nun platzt einigen Fischern der Kragen.

» Tagesspiegel: Familie ist, wo Eier sind

Kommt nach der Ehe für alle die Elternschaft für alle? Neue Fortpflanzungstechniken bringen das nächste bürgerliche Lebensmodell unter Druck. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel-Video: Homosexuell und heiratswillig – in China

Homo-Ehen sind in China zwar nicht anerkannt, dennoch geben sich viele homosexuelle Paare in formlosen Zeremonien das Ja-Wort – oder weichen in Länder aus, wo gleichgeschlechtliche Paare bereits heiraten dürfen.

» Berliner Zeitung: Heimat Schöneberg – der Regenbogenkiez im Wandel

Der Nollendorfkiez in Schöneberg hat sich in den letzten Jahren verändert, ist aber immer noch ein Schutzraum für Homosexuelle.

» Deutschlandfunk Kultur: Ehe-Romane für alle

Der Bundestag hat sich nach langem hin und her für die Ehe für alle entschieden. In der Literatur war man da nicht so zimperlich: Es gibt bereits viele Romane, die schwule und lesbische Paarbeziehungen auf außergewöhnliche Weise beschreiben.

» derFreitag: Die bewegte Hete

Stirbt die schwule Subkultur durch die Ehe für alle, wie die FAZ raunte? Unser Autor widerspricht

» neues deutschland: Vor die Ehe hat der Staat die Verwaltungsvorschriften gesetzt

Viele schwule und lesbische Paare können es kaum erwarten, ihr Recht auf Eheschließung wahrzunehmen. Bundesweit liegen den Standesämtern Anfragen vor. Doch die Verwaltungsmühlen mahlen langsam.

» MOPO.de über Gegner der Ehe für alle: Von der Wirklichkeit überholt

Das ging den Miesepetern und Moralaposteln jetzt alles viel zu schnell: Die Ehe für alle kommt und plötzlich stehen Schwule und Lesben vor den Standesämtern Schlange. Nicht gut.