Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2017

» Nollendorfblog: Mein Problem mit dem diesjährigen Berliner CSD-Motto

Die Community läuft Gefahr, sich in einer eitlen Selbstbehauptung zu gefallen, die sich zu einer flaschen, einer fatalen Selbsttäuschung manifestiert.

» Berliner Zeitung: Hier finden Opfer von homophoben Angriffen Hilfe

Lesbische, schwule, bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen (LGBTI), die in Berlin Opfer von homo- und transfeindlich motivierter Gewalt werden, können sich an verschiedene Institutionen ...

» Tagesspiegel-Nachruf auf "Hertha-Junxx"-Gründer Gerd Eiserbeck: Was für ein Mann!

Er liebte Männer und hielt es geheim, zuhause jedenfalls und lange auch unter seinen Kollegen von der Polizei. Im Fußballstadion, ausgerechnet dort, fasste er sich ein Herz. Der Nachruf auf einen, der die Welten trennte.

» NDR interviewt Ralf König: Brusthaare zeichnen ist meditativ

Mit "Der bewegte Mann" gelang Ralf König der Durchbruch. Seitdem hat er die Schwulenszene in seinen Comics begleitet. Ein Gespräch über Vorbilder, Brustbehaarung und die Ehe für alle.

» Spiegel Online: Tony Kushner schreibt über "borderline-gestörten" Trump

Der US-Dramatiker Tony Kushner wird gefeiert für "Angels in America" über die Aids-Ära. Zeitgeschichtlich ist auch sein nächstes Stück gehalten : Er schreibt über Trumps Aufstieg und den "politischen Suizid" seines Landes.

» zitty: Brauchen wir den CSD noch?

Es ist ein Erfolgsjahr für die queere Community: Die Ehe für alle ist da. Wozu brauchen wir den CSD nun überhaupt noch? Text: Stefan Hochgesand und Julia Lorenz Dürfen nun endlich heiraten: Jule Hanke (l.)und Kitty Weh Foto: privat Freitag, 30. Juni. Es könnte ein Tag wie jeder andere werden, aber es wird ein Tag

» Frankfurter Rundschau: Männerangst vorm "Gender-Mainstream"

Polen Lesben heterosexuelle deutsche Frauen um? Mit dieser Frage und, wovor Männer sich sonst noch fürchten, wenn es um sexuelle Identitäten geht, beschäftigt sich die Kolumne.

» NWZonline über ein Opfer des §175: Bremer berichtet über sein Leben in ständiger Tarnung

Bis 1969 wurden Homosexuelle in Deutschland strafrechtlich verfolgt. Die Angst vor Entdeckung und Bloßstellung war immer präsent. Helmut Koch beschreibt, was es hieß, ein 175er zu sein.

» WAZ über ersten Come-Together-Cup in Gelsenkirchen: Kicken für mehr Toleranz

"Come-Together-Cup" am 2. September in der Glückauf-Kampfbahn. Das Fußballturnier will verbinden. Was dahinter steckt.

» taz-Kolumne zu G20 und Ehe für alle: Bullen ficken

Die G20-Polizeihelden von Hamburg verdienen nicht nur Respekt, sondern Liebe. Die Ehe für alle bietet dafür neue Möglichkeiten.

» Süddeutsche.de interviewt Patsy l'Amour laLove: "Man darf den Hass nicht indirekt adeln" (Anmeldung nötig)

Die selbsternannte Berliner "Polittunte" Patsy l'Amour laLove über Sprech- und Denkverbote in der Schwulenszene, Queerfeminismus und die Frage, ob man nur über das sprechen darf, was man selbst kennt. S.a.: Gibt es "Sprechverbote" in der queeren Community? (16.04.2017)

» Blick: "Kann man von schwul zu bi wechseln?"

Frage an Sexberaterin Caroline Fux.

19. Juli 2017

» Zeit Online: Brauchen Kinder Mama und Papa?

Loris hat zwei Mütter. Eine ruft er Mama, die andere Mami. Loris' Mütter sind lesbisch.

» shz.de: So kontert man gut – Homophoben Sprüchen im Job deutlich widersprechen

Vom Gekicher hinter vorgehaltener Hand bis zu Kraftausdrücken wie "Schwuchtel": Selbst in Zeiten der Ehe für alle müssen sich Homosexuelle an manchen Arbeitsplätzen noch einiges anhören. Und wer sich wehrt, gilt oft als empfindlich – zu Unrecht.

» kreiszeitung.de interviewt erstes verpartnertes Schwulenpaar in Rotenburg: "Sind rechtlich und gesellschaftlich gleichgestellt"

Das wurde auch Zeit", sagt Arthur Lempert aus Sothel. Der 53-jährige nennt die Liebe seines Lebens schon lange "meinen Mann".

» evangelisch.de: "Kinder aus Regenbogenfamilien entwickeln sich genauso gut"

Für die Entwicklungschancen von Kindern spielt es nach Angaben der Soziologin Andrea Buschner keine Rolle, ob ihre Eltern in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben oder nicht.

» vorwärts interviewt CSD-Aktivist Ralph Ehrlich: "Diskriminierung ist ein ureigenes Gefühl"

Herr Ehrlich, Sie begleiten den Christopher Street Day nun schon viel Jahre. Wird das dieses Jahr ein besonderes Fest, nachdem die Ehe für alle erfolgreich erkämpft wurde?

» Westfalenpost: Prominente aus Ostwig verlässt CDU aus Protest

Elisabeth Freifrau von Lüninck tritt aus der CDU aus – nach 45 Jahren Mitgliedschaft. Sie protestiert gegen den Beschluss zur Ehe für alle. Zwischen den schönen Bergen im Hochsauerland liegen Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Hier gibt es Nachrichten und Berichte über das Leben in den

» Westfalenpost: Gender-Workshop für Siegener Studis klärt auf

Im Workshop gehören Themen wie Transsexualität in den Medien und die Darstellung von typischen Frauen- und Männerrollen zum Programm.

» Siegessäule: Flagge zeigen! Aber welche? – Der Streit um die Regenbogenfahne

Stephanie Kuhnen kommentiert zum CSD den Streit um die Veränderung der Regenbogenfahne und das visionäre Konzept der Flagge