» (22.07.2017) Badische Zeitung: Initiative fordert Neustart für CSD

Offener Brief mit 100 Unterzeichnern wendet sich an Orga-Team. Rund 100 Unterzeichner aus Community von Lesben, Schwulen, Transgender und Bisexuellen sowie Unterstützern und Geschäftsleuten fordern in einem offenen Brief einen kompletten Neustart für den Freiburger Christopher Street Day (CSD).

22. Juli 2017

» Dirk Ludigs in der taz: Wem gehört der CSD?

Was als Demonstration linker Schwulen- und später Lesbengruppen begann, hat im Verlauf vierer Jahrzehnte viele und vieles integriert: Vereine, Aidshilfen, Parteien, Firmen. Von Anfang an tobt der Streit, wer mitlaufen darf

» Nollendorfblog: Geht Euch das auch so?

Ok, Steinmeier hat heute unterschrieben, die Sache ist durch und das wird jetzt so kommen. Aber habt Ihr nicht trotzdem auch das dumpfe Gefühl, dass das noch nicht das Ende ist, dass da noch was passieren kann?

» neues deutschland zum CSD: Liebt uns! Wir haben Geld!

Nicolas Šustr über den Irrweg, Anerkennung kaufen zu wollen

» Volksstimme: Mama lesbisch, Papa schwul

Bei der Co-Elternschaft sind Mutter und Vater nur Freunde. Auch Sachsen-Anhalter liebäugeln mit dem Modell.

» Stuttgarter Nachrichten: Donnernder Beifall des CSD-Publikums für die Polizei

Die Ehe für alle ist widernatürlich? So wie ein Herzschrittmacher, meint Frl. Wommy Wonder. Die Travestie-Lady hat im Friedrichsbau eine schwungvolle und lustige Gala zum Stuttgarter CSD moderiert. Prälatin Gabriele Arnold sang ein Loblied auf ihre schwulen Freunde.

» Welt: Die Ehe und die Richter

"Darf das Parlament auch bei anderen Themen den mutmaßlichen Bedeutungsgehalt des Verfassungstexts so definieren, dass ein Verfassungseingriff ausgeschlossen und eine Zwei-Drittel-Mehrheit deshalb nicht nötig ist?"

» junge Welt interviewt Jörg Litwinschuh: "Die CSD-Demonstrationen waren nie unpolitisch"

Lesben- und Schwulen-, Transgender- und Intersexuellenbewegung warnen vor Rechtsruck – auch innerhalb der Community. Gespräch mit Jörg Litwinschuh

21. Juli 2017

» taz: Warum der CSD noch wichtig ist

Zum 39. Mal gehen am Samstag Lesben und Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle für ihre Rechte auf die Straße.

» NZZ: Ehe für alle? Ehe für keinen!

Ehe für alle klingt nach Privilegien für alle. Aber Vorrechte für alle kann es schon rein denklogisch nicht geben. Besser wäre deshalb eine Abschaffung der Ehe.

» Berliner Zeitung über Bernd Gaiser: "Der Kampf gegen Homophobie wird niemals enden"

Sein Schlüsselerlebnis hatte Bernd Gaiser 1965. Der damals 20-Jährige absolvierte seinen Wehrdienst bei der Marine, als ein Kamerad unehrenhaft entlassen wurde, weil er gegen Paragaf 175 verstoßen hatte.

» Berliner Morgenpost: Die Angriffe auf Homosexuelle sind eine Schande für Berlin

2016 gab es so viele Straftaten gegen queere Menschen wie noch nie. Oft mangelt es an Solidarität, meint Martin Niewendick.

» Deutsche Welle: Arabische Transsexuelle in Angst – sogar in Berlin!

Transsexuelle gibt es auch in arabischen Ländern – doch ihre Identität können sie dort nicht offen ausleben. Selbst in Deutschland müssen sie Anfeindungen befürchten, schreibt die Journalistin Rasha Hilwi.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Martin Dannecker: Die Akzeptanz der Unterschiede

Der Sexualforscher und Aktivist Martin Dannecker ist eine zentrale Figur der deutschen Schwulenbewegung: Seit den 70ern interveniert er in gesellschaftspolitischen Debatten – ob mit Büchern, Filmen oder scharfsinnigen Analysen.

» Nollendorfblog interviewt "Vater" des Berliner CSD: "Niemanden ausschließen!"

Bernd Gaiser, einer der "Väter" des ersten Berliner CSDs 1979, wird in diesem Jahr mit dem "Soul of Stonewall Award" des Berliner CSD e.V. geehrt, der am Samstag auf der Hauptbühne verliehen wird.

» Nina Queer auf Bild.de: Alle Heten zum CSD bitte!

Nina Queer ist jedes Jahr auf dem Berliner CSD anzutreffen und gehört definitiv zu den Hauptattraktionen!

» Berliner Zeitung über die Unterkunft in Treptow: Hier finden homo- und transsexuelle Geflüchtete Schutz

Sie kommen aus dem Irak, aus Syrien, dem Iran, aber auch aus den ehemaligen Sowjetstaaten und aus Nordafrika: Etwa 120 schwule, lesbische und transgeschlechtliche Geflüchtete aus insgesamt 19 Ländern leben derzeit in einer besonderen Unterkunft in Treptow.

» Antje Rávic Strubel im Tagesspiegel zum CSD: Mehr Abenteuer der Hingabe

Wenn queere Menschen Heterosexuelle imitieren, können sie auf Anerkennung hoffen. Doch würde mehr Eigensinn sie nicht glücklicher machen? Ein Gastbeitrag.

» Deutschlandfunk Kultur befragt Korrespondenten zu LGBTI-Rechten: "Ich finde die Toleranz hier vorbildlich"

"Im Gegensatz zu Japan erlebe ich den Umgang mit Sexualität in Deutschland als sehr offen", sagt Korrespondent Akiko Yamashita. Malina Andronesc aus Rumänien geht es mit der Toleranz in Bezug auf Sexualität fast schon ein bisschen weit.

» katholisch.de über Caritas-Präsident Neher: "Ehe für alle" macht Segnungen schwieriger

Die Abstimmung zur "Ehe für alle" erhitzte die Gemüter. Während viele feiern, sieht Caritas-Präsident Peter Neher Schwierigkeiten auf die Homosexuellenpastoral der Kirche zukommen.