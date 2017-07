Ausgewählter Artikel:

» (24.07.2017) Tagesspiegel interviewt schwulen Flüchtling aus Syrien: Stolz

Der Syrer Ahmad Al-Dali, 26,ist seit Mai 2015 in Berlin. Hier erzählt er, wie ihm die Stadt begegnet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juli 2017

» Tagesspiegel: Eine Art Verfassungsschutzbericht der Gender-Szene

Die Heinrich-Böll-Stiftung hat das Portal "Agent*In" freigeschaltet. Dort zu lesen: Eine denunziatorische Liste von Organisationen und Namen. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Kommt jetzt die Elternschaft für alle?

Die Fortpflanzungsmedizin gestaltet Beziehungen neu. Das Recht kann folgen – es muss aber nicht. Eine Analyse.

» swissinfo: "Ich möchte meinen Freund an Weihnachten zu meinen Eltern einladen"

Er träumt von Heirat und vielleicht auch von Kindern. Zwei Rechte, welche die Schweiz homosexuellen Paaren nicht zugesteht. Ein Porträt.

» gazete.taz interviewt schwulen Designer Barbaros Şansal: "Aus der Scheiße kommt keiner raus"

Wegen eines Videos saß Modedesigner Barbaros Şansal zwei Monate in Haft. Ein Gespräch über schlecht sitzende Damenblazer und die Absolutheit des Rechts.

» magazin.hiv aus dem Wendland: Der kleinste Pride Deutschlands

Jedes Jahr findet ein besonderer CSD im Wendland statt. Manuel Izdebski sprach mit einem der Organisatoren über den kleinsten Pride Deutschlands

» Legal Tribune Online über LGBT-Engagement in Kanzleien: "Der Mehr­heit ist nicht klar, wie sich die Min­der­heit fühlt"

Homosexuelle Anwälte mussten sich früher oft verstecken. Heute leben sie offener, vernetzen sich in LGBT+-Gruppen und kämpfen um Gleichstellung.

» Perspective Daily: In diesem arabischen Land sind Homosexuelle bald keine Verbrecher mehr

Es waren Europäer, die Schwulsein in arabischen Ländern unter Strafe stellten und es sind Araber, die das heute wieder ausbügeln dürfen.

» swissinfo: Wenn die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen

Queer, pansexuell, asexuell: Die heutigen Jungen brauchen neue Begriffe, um ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu definieren.

» evangelisch.de: Pfarrer mit Federboa und Hochzeitstorte – Evangelische Kirche mit einem eigenen Truck beim Christopher-Street-Day

Premiere beim Christopher-Street-Day in Berlin: Zum ersten Mal hat sich die evangelische Kirche mit einem eigenen Truck an der Schwulen- und Lesben-Parade beteiligt. Und ein Zeichen für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare gesetzt.

» Rheinpfalz über Krzysztof Charamsa: Schwul? Hajoo!

Der katholische Priester Krzysztof Charamsa hat weltweit Aufsehen erregt, als er sich als Mitglied der Glaubenskongregation zu seiner Homosexualität bekannte. Seine priesterliche Arbeit begann er in der Südpfalz.

» Berliner Morgenpost: Hilfe für schwule Männer mit Kinderwunsch

In der einzigen schwulen Vätergruppe Berlins berät Gianni Bettucci Männer, die Nachwuchs zeugen möchten.

» Ludwigsburger Kreiszeitung: Ludwigsburgs Protestanten diskutieren über die Homo-Ehe

Bis ein Konsens gefunden ist, sollte es den einzelnen Kirchengemeinden überlassen sein, ob auch gleichgeschlechtliche Paare ihren Segen bekommen.

23. Juli 2017

» Nollendorfblog: Wir sind stärker als wir dachten

Die CSDs haben gezeigt: Gleiche Rechte für alle machen eben alle auch souverän, wir sind uns in unserer Unterschiedlichkeit keine tiefe Bedrohung mehr. Ein Gefühl von Freiheit, das in den letzen Wochen spürbar war, eine merkwürdige, nie gekannte Freiheit, eine, die Blockaden in uns löst, von denen wir gar nicht wussten, dass es Blockaden sind.

» FAZ über Sexualkunde: Wer bestimmt, was Kinder lernen?

Erziehungsrecht der Eltern und Erziehungsauftrag des Staates stehen gleichberechtigt nebeneinander. Aber was passiert, wenn die Schule etwas lehrt, das den Eltern missfällt vor allem, wenn es um Sexualität und Religion geht? Ein Gastbeitrag.

» Berliner Zeitung: So war der erste CSD 1979 in Berlin

1979 fand der erste Christopher Street Day (CSD) in Berlin statt. Initiator war Bernd Gaiser.

» Berliner Morgenpost: Der Aktivist

Uwe Zuehlsdorf von den "Hertha-Junxx"

» HNA über lesbisches Paar aus Bad Hersfeld: "Einfach locker sein"

Die Sektkorken haben Bettina Sinemus und Anja Ansorge nicht knallen lassen, als der Bundestag vor drei Wochen die Ehe für alle beschlossen hat.

» Allgemeine Zeitung: Sommerschwüle und Christopher Street Day in Mainz – Demo und Feiern in der Innenstadt

"Vielfalt! Liebe! Stolz! Jetzt!" Das war das Motto der Demonstration zum 24. Mainzer Christopher Street Day am Samstagnachmittag in der Innenstadt. Zum Auftakt der "Sommerschwüle" zogen rund 1.000 Menschen durch die Stadt.

22. Juli 2017

» Tagesspiegel-Newsblog zum Berliner CSD

Der CSD paradiert durch Berlin. Freude herrscht über die "Ehe für alle", aber die Aktivisten wollen mehr. Und es gibt Einhörner. Zur Parade hier im Newsblog.