Ausgewählter Artikel:

» (25.07.2017) allgaeu.life: Sind eigentlich viele Friseure homosexuell?

Deinem Friseur erzählst Du mehr als den meisten anderen Menschen. Dabei hören wir mit unserer neuen Rubrik "Waschen, schneiden, reden" jetzt einfach mal zu.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juli 2017

Deinem Friseur erzählst Du mehr als den meisten anderen Menschen. Dabei hören wir mit unserer neuen Rubrik "Waschen, schneiden, reden" jetzt einfach mal zu.

» bento: So schön feiert ein Mini-Ort im Wendland den kleinsten CSD Deutschlands

Schwul oder lesbisch sein und dann noch auf dem Dorf leben. Das kann ziemlich schwierig sein. Gerade ältere Menschen sind noch sehr konservativ was die Liebe zum gleichen Geschlecht angeht. In einem kleinen Dorf im Wendland in Niedersachsen scheint es dieses Problem nicht zu geben.

» Blog Samstag ist ein guter Taq: Der CSD als Besserungsanstalt?

Rainer Hörmann kritisiert die Freiwillige Selbstkontrolle beim CSD in Stuttgart. S.a.: CSD Stuttgart droht mit Parade-Verbot für "sexuelle Freizügigkeit" (24.07.2017)

» stern.de: So schaffte es dieses schwule Elternpaar das vierte Kind zu bekommen

Axel und Jürgen Haase sind seit vielen Jahren ein verheiratetes Paar. Und sie wünschten sich sehnlichst Kinder. Um ihren Traum zu verwirklichen, fanden sie im Ausland zwei Eizellspenderinnen und zwei Leihmütter. Nun haben sie noch ein Baby bekommen.

» evangelisch.de: Das "Wesen der Ehe" – oder warum evangelische und katholische Kirche in der Bewertung der "Ehe für alle" so weit auseinander liegen.

Rat der EKD und Deutsche Bischofskonferenz haben den Beschluss des Deutschen Bundestages zur "Ehe für alle" sehr unterschiedlich kommentiert. Wolfgang Schürger erläutert die theologischen Hintergründe dieser Bewertungen – und zeigt, wie auch in der römisch-katholischen Kirche ein Umdenken möglich werden könnte.

» Tapfer im Nirgendwo: Schwulenhass und Judenhass übersetzten für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll ein sehr fragwürdiger Dolmetscher tätig sein.

» SPOX interviewt schwulen Fußballer Tony Quindt: "Zwei Profis wollen sich outen, aber..."

2009 beendete der Amateur-Fußballer Tony Quindt sein jahrelanges Versteckspiel und bekannte sich in seinem Team und öffentlich zu seiner Homosexualität. Seitdem setzt er sich öffentlichkeitswirksam für die Belange schwuler Fußballer ein. Seine Verbindungen reichen bis in den Profi-Bereich. Im Interview erklärt er im Rahmen der SPOX -Themenwoche Tabus im Fußball die Schwierigkeiten eines Outings und berichtet von den Schauspielkünsten schwuler Profis.

24. Juli 2017

» Tagesspiegel: Eine Art Verfassungsschutzbericht der Gender-Szene

Die Heinrich-Böll-Stiftung hat das Portal "Agent*In" freigeschaltet. Dort zu lesen: Eine denunziatorische Liste von Organisationen und Namen. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Kommt jetzt die Elternschaft für alle?

Die Fortpflanzungsmedizin gestaltet Beziehungen neu. Das Recht kann folgen – es muss aber nicht. Eine Analyse.

» Tagesspiegel interviewt schwulen Flüchtling aus Syrien: Stolz

Der Syrer Ahmad Al-Dali, 26,ist seit Mai 2015 in Berlin. Hier erzählt er, wie ihm die Stadt begegnet.

» swissinfo: "Ich möchte meinen Freund an Weihnachten zu meinen Eltern einladen"

Er träumt von Heirat und vielleicht auch von Kindern. Zwei Rechte, welche die Schweiz homosexuellen Paaren nicht zugesteht. Ein Porträt.

» gazete.taz interviewt schwulen Designer Barbaros Şansal: "Aus der Scheiße kommt keiner raus"

Wegen eines Videos saß Modedesigner Barbaros Şansal zwei Monate in Haft. Ein Gespräch über schlecht sitzende Damenblazer und die Absolutheit des Rechts.

» magazin.hiv aus dem Wendland: Der kleinste Pride Deutschlands

Jedes Jahr findet ein besonderer CSD im Wendland statt. Manuel Izdebski sprach mit einem der Organisatoren über den kleinsten Pride Deutschlands

» Legal Tribune Online über LGBT-Engagement in Kanzleien: "Der Mehr­heit ist nicht klar, wie sich die Min­der­heit fühlt"

Homosexuelle Anwälte mussten sich früher oft verstecken. Heute leben sie offener, vernetzen sich in LGBT+-Gruppen und kämpfen um Gleichstellung.

» Perspective Daily: In diesem arabischen Land sind Homosexuelle bald keine Verbrecher mehr

Es waren Europäer, die Schwulsein in arabischen Ländern unter Strafe stellten und es sind Araber, die das heute wieder ausbügeln dürfen.

» swissinfo: Wenn die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen

Queer, pansexuell, asexuell: Die heutigen Jungen brauchen neue Begriffe, um ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu definieren.

» evangelisch.de: Pfarrer mit Federboa und Hochzeitstorte – Evangelische Kirche mit einem eigenen Truck beim Christopher-Street-Day

Premiere beim Christopher-Street-Day in Berlin: Zum ersten Mal hat sich die evangelische Kirche mit einem eigenen Truck an der Schwulen- und Lesben-Parade beteiligt. Und ein Zeichen für die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare gesetzt.

» Rheinpfalz über Krzysztof Charamsa: Schwul? Hajoo!

Der katholische Priester Krzysztof Charamsa hat weltweit Aufsehen erregt, als er sich als Mitglied der Glaubenskongregation zu seiner Homosexualität bekannte. Seine priesterliche Arbeit begann er in der Südpfalz.

» Berliner Morgenpost: Hilfe für schwule Männer mit Kinderwunsch

In der einzigen schwulen Vätergruppe Berlins berät Gianni Bettucci Männer, die Nachwuchs zeugen möchten.

» Ludwigsburger Kreiszeitung: Ludwigsburgs Protestanten diskutieren über die Homo-Ehe

Bis ein Konsens gefunden ist, sollte es den einzelnen Kirchengemeinden überlassen sein, ob auch gleichgeschlechtliche Paare ihren Segen bekommen.