» (26.07.2017) VICE: 10 Fragen an einen Imam, die du dich niemals trauen würdest zu stellen

Was passiert, wenn du im Himmel auf 72 Jungfrauen triffst? Wie oft verschläfst du das Morgengebet? Was würdest du machen, wenn dein Sohn schwul wäre?

26. Juli 2017

» charta der vielfalt interviewt ihren Themenbotschafter Johannes Kram: Vielfalt kommt der Wirtschaft zugute

Im Juli und August steht bei uns das Thema "Sexuelle Orientierung und Identität" im Fokus. Johannes Kram ist dabei unser Themenbotschafter, er ist Autor, Blogger und Marketingstratege. Sein Nollendorfblog ("Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber") erhielt 2016 eine Nominierung für den Grimme Online Award. Er ist Initiator des "Waldschlösschen-Appells" gegen Homophobie in den Medien. Uns hat er Rede und Antwort gestanden

» Spiegel Online über männliches Model für Frauenkleider: "Ey, das ist 'n Mann"

Veit Alex ist ein gefragtes Model – für Frauenkleider. In der Schule wurde er wegen seiner weichen Züge aufgezogen, jetzt verdient er damit viel Geld.

» Tagesspiegel interviewt Turkmenen in Berlin: "Talente von queeren Geflüchteten stärker fördern"

Der Tänzer Emrah Atayev lebt seit zwei Jahren als queerer Geflüchteter in Berlin. Ein Gespräch über Hoffnungen, Wow-Momente, das Asylverfahren – und Homophobie am Hermannplatz.

» Deutschlandfunk über Irland: Die Insellösung zur Ehe für alle

Vor rund zwei Jahren führte Irland per Referendum die Ehe für alle ein. Die Iren haben damit auch ein Dogma der katholischen Kirche über Bord geworfen – nicht durch analytische Erkenntnis, sondern durch Einfühlungsvermögen. Für manche war es mehr als eine Volksabstimmung gewesen – eher eine gesellschaftliche Revolution.

» Welt über Homosexualität im Hip-Hop: Der Rapper als wandelndes Paradox

Der Rapper Tyler, The Creator war bisher für seine exzessive Verwendung des Begriffs Schwuchtel bekannt. Auf seinem neuen Album Flower Boy scheint er sich nun selbst zu outen. Was ist da los? S.a.: Hat sich Tyler, The Creator geoutet? (11.07.2017)

» NRZ über eine Schützen-Premiere: Homosexuelles Paar sitzt auf Oberhausener Thron

Uwe Schäfer ist die neue Majestät der Gilde 05. Gemeinsam mit seinemLebenspartner bildet er das erste Schwulenpaar als Schützen-Repräsentant.

» Kontext:Wochenzeitung: Verfolgt der Liebe wegen

Beim Christopher Street Day in Stuttgart feiern Menschen jeder Sexualität gemeinsam. Die Verfolgung von Homosexuellen bis in die sechziger Jahre ist aber immer noch kaum aufgearbeitet. Seit Januar dokumentiert eine Homepage Schicksale aus Baden-Württemberg.

» Volksstimme über Eduard Stapel: Ein Gesellschaftsbeweger

Eduard Stapel gilt als Gründer der Schwulenbewegung in der DDR. Die Entscheidung für die Ehe für alle kommt für ihn zu spät.

25. Juli 2017

» allgaeu.life: Sind eigentlich viele Friseure homosexuell?

Deinem Friseur erzählst Du mehr als den meisten anderen Menschen. Dabei hören wir mit unserer neuen Rubrik "Waschen, schneiden, reden" jetzt einfach mal zu.

» bento: So schön feiert ein Mini-Ort im Wendland den kleinsten CSD Deutschlands

Schwul oder lesbisch sein und dann noch auf dem Dorf leben. Das kann ziemlich schwierig sein. Gerade ältere Menschen sind noch sehr konservativ was die Liebe zum gleichen Geschlecht angeht. In einem kleinen Dorf im Wendland in Niedersachsen scheint es dieses Problem nicht zu geben.

» Blog Samstag ist ein guter Taq: Der CSD als Besserungsanstalt?

Rainer Hörmann kritisiert die Freiwillige Selbstkontrolle beim CSD in Stuttgart. S.a.: CSD Stuttgart droht mit Parade-Verbot für "sexuelle Freizügigkeit" (24.07.2017)

» stern.de: So schaffte es dieses schwule Elternpaar das vierte Kind zu bekommen

Axel und Jürgen Haase sind seit vielen Jahren ein verheiratetes Paar. Und sie wünschten sich sehnlichst Kinder. Um ihren Traum zu verwirklichen, fanden sie im Ausland zwei Eizellspenderinnen und zwei Leihmütter. Nun haben sie noch ein Baby bekommen.

» evangelisch.de: Das "Wesen der Ehe" – oder warum evangelische und katholische Kirche in der Bewertung der "Ehe für alle" so weit auseinander liegen.

Rat der EKD und Deutsche Bischofskonferenz haben den Beschluss des Deutschen Bundestages zur "Ehe für alle" sehr unterschiedlich kommentiert. Wolfgang Schürger erläutert die theologischen Hintergründe dieser Bewertungen – und zeigt, wie auch in der römisch-katholischen Kirche ein Umdenken möglich werden könnte.

» Tapfer im Nirgendwo: Schwulenhass und Judenhass übersetzten für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll ein sehr fragwürdiger Dolmetscher tätig sein.

» SPOX interviewt schwulen Fußballer Tony Quindt: "Zwei Profis wollen sich outen, aber..."

2009 beendete der Amateur-Fußballer Tony Quindt sein jahrelanges Versteckspiel und bekannte sich in seinem Team und öffentlich zu seiner Homosexualität. Seitdem setzt er sich öffentlichkeitswirksam für die Belange schwuler Fußballer ein. Seine Verbindungen reichen bis in den Profi-Bereich. Im Interview erklärt er im Rahmen der SPOX -Themenwoche Tabus im Fußball die Schwierigkeiten eines Outings und berichtet von den Schauspielkünsten schwuler Profis.

24. Juli 2017

» Tagesspiegel: Eine Art Verfassungsschutzbericht der Gender-Szene

Die Heinrich-Böll-Stiftung hat das Portal "Agent*In" freigeschaltet. Dort zu lesen: Eine denunziatorische Liste von Organisationen und Namen. Ein Kommentar.

» Tagesspiegel: Kommt jetzt die Elternschaft für alle?

Die Fortpflanzungsmedizin gestaltet Beziehungen neu. Das Recht kann folgen – es muss aber nicht. Eine Analyse.

» Tagesspiegel interviewt schwulen Flüchtling aus Syrien: Stolz

Der Syrer Ahmad Al-Dali, 26,ist seit Mai 2015 in Berlin. Hier erzählt er, wie ihm die Stadt begegnet.

» swissinfo: "Ich möchte meinen Freund an Weihnachten zu meinen Eltern einladen"

Er träumt von Heirat und vielleicht auch von Kindern. Zwei Rechte, welche die Schweiz homosexuellen Paaren nicht zugesteht. Ein Porträt.