Ausgewählter Artikel:

» (27.07.2017) Tagesspiegel: Das kuriose WC-Schild einer Unisex-Toilette im Gericht

Genderpolitische Korrektheit? Gar nicht so leicht. Das Bemühen darum treibt auch in Berlin mitunter seltsame Blüten – etwa am Landesarbeitsgericht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juli 2017

» tagesschau.de über sexuelle Vielfalt in der Bundeswehr: Eine bunte Truppe

In den USA gibt es gerade eine Debatte, ob Transgender in der Armee dienen dürfen. Die Bundeswehr-Führung fährt da einen klaren Kurs: Jegliche sexuelle Orientierung und Identität ist willkommen. Das hat auch knallharte Wettbewerbsgründe.

» Tagesspiegel über DJ Lotic: Aufbauen, einreißen, aufbauen

Der Berliner DJ und Produzent JKerian Morgan alias Lotic bereichert die Clubwelt mit seinen unvorhersehbaren Sets. Jetzt legt er beim queeren Yo!Sissy Festival auf. Ein Treffen.

» Spiegel Online über "Angels in America" in London: Werden die Engel uns retten?

Zwischen Erlösung und Vergebung: In London wird nach 25 Jahren wieder Tony Kushners wegweisendes Epos "Angels in America" aufgeführt. Das Stück mit Star-Cast ist sensationell gut – und auch in Deutschland zu sehen.

» Stuttgarter Zeitung zum CSD: Und es war Sommer!

Die Kleiderordnung beim Stuttgarter CSD schlägt hohe Wellen. Im Sommer ist alles anders. Da kleidet man sich anders. Manche tragen sogar weiße Socken in Adilleten. Ist das nicht noch schlimmer als nackt? Unsere Modekolumne von Uwe Bogen.

» Stuttgarter Nachrichten zum CSD: Türkische Gemeinde mit eigenem Wagen

Das Thema Homosexualität sei in vielen türkischstämmigen Familien nach wie vor ein absolutes Tabu, sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.

» Deutschlandfunk Kultur: Auch Intellektuelle wollen auf einmal Dinge "sagen dürfen"

Intellektuelle Redlichkeit fordert, zwischen Gefühlen und Gedanken zu unterscheiden, zwischen Klischees und Fakten. Das sind die Prämissen der Aufklärung. Darf sich, wer sie verrät, noch zu den Intellektuellen zählen, fragt die Kolumnistin Sieglinde Geisel.

» Tachles: Orthodoxe Rabbiner fordern Boykott des Jüdisch-kulturellen Zentrums

Ein Protest gegen Anlässe von LGBT-Juden durch das Zentrum.

» Sonntagsblatt: Superintendent mit Federboa

Etwa 10000 Teilnehmer zogen beim 39. Christopher Street Day durch Berlins Innenstadt. Die LSBTTIQ-Parade (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell, Transgender, Intersexuell und Queer) zog laut Veranstalter "mehrere Hunderttausend" Schaulustige an. Erstmals mit einem eigenen Wagen dabei war die Berliner evangelische Kirche. idea-Reporter Karsten Huhn fuhr mit.

26. Juli 2017

» Stuttgarter Nachrichten: Hitziger Streit um "Sittenwächter" beim CSD

Vor der Parade des Christopher Street Days am Samstag in Stuttgart kochen die Emotionen hoch. Hart prallen die Meinungen bei der Frage aufeinander, ob man beim Demonstrationszug nackte Haut einschränken sollte.

» charta der vielfalt interviewt ihren Themenbotschafter Johannes Kram: Vielfalt kommt der Wirtschaft zugute

Im Juli und August steht bei uns das Thema "Sexuelle Orientierung und Identität" im Fokus. Johannes Kram ist dabei unser Themenbotschafter, er ist Autor, Blogger und Marketingstratege. Sein Nollendorfblog ("Ich hab ja nichts gegen Schwule, aber") erhielt 2016 eine Nominierung für den Grimme Online Award. Er ist Initiator des "Waldschlösschen-Appells" gegen Homophobie in den Medien. Uns hat er Rede und Antwort gestanden

» VICE: 10 Fragen an einen Imam, die du dich niemals trauen würdest zu stellen

Was passiert, wenn du im Himmel auf 72 Jungfrauen triffst? Wie oft verschläfst du das Morgengebet? Was würdest du machen, wenn dein Sohn schwul wäre?

» Spiegel Online über männliches Model für Frauenkleider: "Ey, das ist 'n Mann"

Veit Alex ist ein gefragtes Model – für Frauenkleider. In der Schule wurde er wegen seiner weichen Züge aufgezogen, jetzt verdient er damit viel Geld.

» Tagesspiegel interviewt Turkmenen in Berlin: "Talente von queeren Geflüchteten stärker fördern"

Der Tänzer Emrah Atayev lebt seit zwei Jahren als queerer Geflüchteter in Berlin. Ein Gespräch über Hoffnungen, Wow-Momente, das Asylverfahren – und Homophobie am Hermannplatz.

» Deutschlandfunk über Irland: Die Insellösung zur Ehe für alle

Vor rund zwei Jahren führte Irland per Referendum die Ehe für alle ein. Die Iren haben damit auch ein Dogma der katholischen Kirche über Bord geworfen – nicht durch analytische Erkenntnis, sondern durch Einfühlungsvermögen. Für manche war es mehr als eine Volksabstimmung gewesen – eher eine gesellschaftliche Revolution.

» Welt über Homosexualität im Hip-Hop: Der Rapper als wandelndes Paradox

Der Rapper Tyler, The Creator war bisher für seine exzessive Verwendung des Begriffs Schwuchtel bekannt. Auf seinem neuen Album Flower Boy scheint er sich nun selbst zu outen. Was ist da los? S.a.: Hat sich Tyler, The Creator geoutet? (11.07.2017)

» NRZ über eine Schützen-Premiere: Homosexuelles Paar sitzt auf Oberhausener Thron

Uwe Schäfer ist die neue Majestät der Gilde 05. Gemeinsam mit seinemLebenspartner bildet er das erste Schwulenpaar als Schützen-Repräsentant.

» Kontext:Wochenzeitung: Verfolgt der Liebe wegen

Beim Christopher Street Day in Stuttgart feiern Menschen jeder Sexualität gemeinsam. Die Verfolgung von Homosexuellen bis in die sechziger Jahre ist aber immer noch kaum aufgearbeitet. Seit Januar dokumentiert eine Homepage Schicksale aus Baden-Württemberg.

» Volksstimme über Eduard Stapel: Ein Gesellschaftsbeweger

Eduard Stapel gilt als Gründer der Schwulenbewegung in der DDR. Die Entscheidung für die Ehe für alle kommt für ihn zu spät.

25. Juli 2017

» allgaeu.life: Sind eigentlich viele Friseure homosexuell?

Deinem Friseur erzählst Du mehr als den meisten anderen Menschen. Dabei hören wir mit unserer neuen Rubrik "Waschen, schneiden, reden" jetzt einfach mal zu.