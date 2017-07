Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2017) Zeit Online: So offen sprechen ein 13-Jähriger und ein 78-Jähriger über ihre Homosexualität

Sich zu outen, war vor 50 Jahren gefährlich. Heute ist es nicht mehr illegal, aber mutig. Zwei Generationen im Gespräch über Schwulsein.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2017

» Weser-Kurier zur Ehe für alle: Die Leere nach dem Konfettiregen

Patrick und Kai Pronk verfolgten die Abstimmung über die Ehe für alle live in Berlin. Für sie kommt die Reform, die sie in einem Fernsehinterview mit der Kanzlerin mit angeschoben haben, zu spät.

» Stuttgarter Zeitung zum CSD: Liebt euch doch einfach!

Warum der CSD viel mehr ist als Glitzershorts und Engelsflügel – und weshalb diese Parade auf absehbare Zeit nicht obsolet wird.

» Zeit Online: So offen sprechen ein 13-Jähriger und ein 78-Jähriger über ihre Homosexualität

Sich zu outen, war vor 50 Jahren gefährlich. Heute ist es nicht mehr illegal, aber mutig. Zwei Generationen im Gespräch über Schwulsein.

» Tagesspiegel Cause: Wir brauchen die Ehe nicht, um zu lieben!

Die Vielfalt der Partnerschaften in unserer Gesellschaft wird durch ein einziges Konzept nicht mehr abgedeckt. Die Abschaffung der Ehe fordert Louisa Hattendorff deswegen in einem Zwischenruf. Sie soll durch einen flexibleren Familienvertrag ersetzt werden.

» unser38.de: Ziemlich beste Freunde – und normal wie Conchita Wurst

Maic Uthschinski und Sandro Jürgens gehören sie 15 Jahren mit ihren aufwendigen Kostümen zu den Highlights der CSD-Parade.

» Nina Queer auf Bild.de: Hollywood, ich komme!

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de: Diesmal über die geplante Verfilmung ihres Bestsellers Dauerläufig

» Weser-Kurier: Nachwuchs aus dem Pool der Phobien

Egoismus und Schubladendenken sorgen für Distanz, Hass und Neid. Aus diesem Pool der Phobien schöpfen Fundamentalisten ihren Nachwuchs, warnt Gastautor Cornelius Peltz-Förster.

» LSVD-Blog: Eine Weidel macht doch keinen Sommer – die Homophobie der AfD

Editorial für die neue Ausgabe der LSVD-Zeitschrift respekt!

» VICE: Wir zeigen, wie Kinder ohne Geschlechterrollen erzogen werden

"Heute bin ich ein Junge. Nachdem ich ein Junge war, werde ich wieder ein Mädchen sein." So wachsen Kinder ohne das binäre Gender-System auf.

» katholisch.de über Sexualerziehung: Wie sagt's die Kirche den Kindern?

Neue Lehrpläne zur Sexualpädagogik haben in den vergangenen Jahren oft für Diskussionen gesorgt. Gerade von katholischer Seite kam häufig die Kritik, Kinder würden zunehmend "frühsexualisiert". Doch es geht auch konstruktiv: Es gibt zahlreiche kirchliche Konzepte für eine gute Sexualerziehung.

» Süddeutsche.de über Transmenschen bei der Bundeswehr: Feldwebel Lisa Maike K., uneingeschränkt diensttauglich

Zwei Soldatinnen, die ihre Transition bei der Bundeswehr gemacht haben, erzählen ihre Erfahrungen.

» BR.de: Betriebe engagieren sich für Homosexuelle

Beim diesjährigen Christopher Street Day zogen 150.000 Menschen durch München. Mit dabeiwaren erstmals auch Wägen großer Firmen. Eine ausgeklügelte Markting-Strategie oder gesellschaftliches Engagement? Von Felix Kraus

» Deutschlandfunk Kultur zum CSD Stuttgart: Mehr Perversion für alle!

Zuviel nackte Haut beim diesjährigen Stuttgarter CSD-Umzug wollen die Organisatoren unterbinden. Völlig falsch, findet Tobias Herzberg. Denn maximale Auffälligkeit zu erzeugen für Lebensweisen, die nicht dem Mainstream entsprechen, war ursprünglich das Ziel der CSD-Proteste.

» Abendzeitung über Schutzräume für schwule Flüchtlinge: Das falsche Signal

AZ-Chefredakteur Michael Schilling über den Angriff auf einen schwulen Flüchtling und die Konsequenzen, die die Stadt daraus zieht.

27. Juli 2017

» tagesschau.de über sexuelle Vielfalt in der Bundeswehr: Eine bunte Truppe

In den USA gibt es gerade eine Debatte, ob Transgender in der Armee dienen dürfen. Die Bundeswehr-Führung fährt da einen klaren Kurs: Jegliche sexuelle Orientierung und Identität ist willkommen. Das hat auch knallharte Wettbewerbsgründe.

» Tagesspiegel über DJ Lotic: Aufbauen, einreißen, aufbauen

Der Berliner DJ und Produzent JKerian Morgan alias Lotic bereichert die Clubwelt mit seinen unvorhersehbaren Sets. Jetzt legt er beim queeren Yo!Sissy Festival auf. Ein Treffen.

» Spiegel Online über "Angels in America" in London: Werden die Engel uns retten?

Zwischen Erlösung und Vergebung: In London wird nach 25 Jahren wieder Tony Kushners wegweisendes Epos "Angels in America" aufgeführt. Das Stück mit Star-Cast ist sensationell gut – und auch in Deutschland zu sehen.

» Stuttgarter Zeitung zum CSD: Und es war Sommer!

Die Kleiderordnung beim Stuttgarter CSD schlägt hohe Wellen. Im Sommer ist alles anders. Da kleidet man sich anders. Manche tragen sogar weiße Socken in Adilleten. Ist das nicht noch schlimmer als nackt? Unsere Modekolumne von Uwe Bogen.

» Tagesspiegel: Das kuriose WC-Schild einer Unisex-Toilette im Gericht

Genderpolitische Korrektheit? Gar nicht so leicht. Das Bemühen darum treibt auch in Berlin mitunter seltsame Blüten – etwa am Landesarbeitsgericht.

» Stuttgarter Nachrichten zum CSD: Türkische Gemeinde mit eigenem Wagen

Das Thema Homosexualität sei in vielen türkischstämmigen Familien nach wie vor ein absolutes Tabu, sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu. Doch es gibt auch positive Entwicklungen.