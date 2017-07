Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Juli 2017

» Express.de über "Game of Thrones": Lesben-Szene stand so nicht im Drehbuch

Über diesen Kuss redet die ganze "Games of Thrones"-Gemeinde.

» Ein Hoch auf die Ehe für alle beim Duisburger CSD

Teilnehmer des Christopher Street Day drücken ihre Freude über die gesetzliche Gleichstellung aus, berichten aber weiter von Diskriminierung.

» Sächsische Zeitung: "Lieb doch, wen du willst"

Seit 25 Jahren kämpft der Gerede-Verein für die Gleichberechtigung von Homosexuellen. Es gibt noch viel zu tun.

30. Juli 2017

» stern.de: Die Opernsängerin, die im dunklen Bariton singt

Die Opernsängerin Lucia Lucas lebte mehr als 30 Jahre im Körper eines Mannes. Sie hat den Bariton eines Mannes. Auf der Bühne steht sie meist: als Mann.

» Deutschlandfunk Kultur über (lesbische) Pfarrerin als sexuelles Wesen: Was unter dem Talar steckt

"Die Liebe ist uns von Gott geschenkt und damit auch Sexualität", meint die Theologin Annina Ligniez. Auf Talarart.net zeigt sie sich im Talar, im Sommerkleid und ihre Verwandlung von der Frau zur Pfarrerin.

» Express: Schwuler Zickenkrieg im Kölner Amtsgericht

Die Endphase der vierjährigen Beziehung zwischen den schwulen Kölnern Martin K. (30) und Philip G. (28, Namen geändert) hatte es in sich. So sehr, dass Martin K. wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt wurde.

» Vice: 900 Tage Hölle – Als Transgender in der US-Abschiebehaft

Einer Transfrau gelang die Flucht aus Mexiko, doch die Abschiebehaft in den USA hätte sie fast nicht überlebt.

» bento: Warum wollen auf einmal alle "sapiosexuell" sein? Das ist doch Quatsch!

Sapiosexuell. Wenn du nicht weißt, was das bedeutet, dann bist du es nicht. Das ist der Leitsatz einer besonderen Gruppe Menschen.

» Marbacher Zeitung über das Gewissen von Standesbeamten: Große Nöte

Auch Standesbeamte haben ein Gewissen. Das wird im Großbottwarer Gemeinderat deutlich.

» unser38.de: Die Stadt und große Unternehmen stehen an der Seite des CSD

Noch größer, noch schöner, noch politischer als im vergangenen Jahr: Das Sommerlochfestival ging heute mit einer bunten Parade und einer

» Stuttgarter Nachrichten: Der CSD ist so groß wie nie

Mit 91 Formationen und 4500 Demonstranten war die Beteiligung an der diesjährigen CSD-Polit-Parade so hoch wie nie. Etwa 175000 Zuschauer verfolgten den Umzug von der Böblinger Straße im Stuttgarter Süden zum Schlossplatz.

» Siegener Zeitung: Siegen ist regenbogenbunt

Zum Christopher Street Day hatte die Stadt sich am Samstag in bunte Farben gehüllt.

» derStandard.at interviewt Ralf König: "Es ging mir sehr in die eigene Unterhose"

Der Comiczeichner bekommt Applaus für seine Auseinandersetzung mit einem schwierigen Thema: Auch Schwule altern, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt

29. Juli 2017

» Tages-Anzeiger über Thaiboxerin: "Transsexuell heisst nicht schwach"

Nong Rose Baan Charoensuk hat sich gegen alle Vorurteile ins Rampenlicht gekämpft. Sie hofft, damit anderen Ausgegrenzten ein Vorbild zu sein.

» SVZ über Kinder mit homosexuellen Eltern: Regenbogen? Normal!

Wie entwickeln sich Kinder, die bei zwei Müttern oder Vätern aufwachsen?

» Bild.de: Scaramucci folgt schwulem Porno-Star auf Twitter

Der neue Pressechef von US-Präsident Donald Trump ist gerade einmal eine Woche im Amt und hat schon jetzt weltweite Bekanntheit erlangt.

» SRF: Zwei Kinder, zwei Väter, eine Leihmutter

Leihmutterschaft ist hierzulande verboten. Trotzdem gibt es Kinder, die dadurch entstanden sind. Was ist nun zu tun?

» Westfalenpost: Darum ist die Ehe für alle für drei Hagener Paare so wichtig

Jetzt steht fest: Ab 1. Oktober ist die Ehe für homosexuelle Paare möglich. Drei Hagener Paare sagen, warum ihnen der Schritt so wichtig ist.

» Badzine: Warum eine Badminton-Spielerin ihr Land verlassen musste

Die internationale Badmintonspielerin Megan Nankabirwa musste ihr Land Uganda wegen eines wütenden Mobs verlassen. Der Grund: ihre Homosexualität.

» Tages-Anzeiger: Lesbische Renaissance im Dörfli

Heute verwandelt sich das Kon-Tiki zum zweiten Mal in diesem Jahr ins Konliki. Damit kehrt die weibliche Homoszene zurück ins Quartier, in dem sie ihre Zürcher Anfänge hatte.