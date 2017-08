Ausgewählter Artikel:

» (02.08.2017) NRZ: Ruhr CSD kämpft mit hohen Sicherheitsauflagen der Stadt

Stadt Essen verlangt wegen Terrorgefahr strenge Sicherheitsmaßnahmen.Der Ruhr CSD am 4. und 5. August fordert mehr gesellschaftliche Akzeptanz.

02. August 2017

» LSVD-Blog über die fünf spannenden Tage zur Ehe-Öffnung: Holterdiepolter aber alternativlos

Ob die Kanzlerin sich einen Tag zu früh aus dem Fenster gelehnt hat oder ob sie gar das Unvermeidliche vor dem Wahlkampf abräumen wollte, werden wir wohl nie genau erfahren. Nach über einem Vierteljahrhundert Kampf und Diskussionen machte eine Äußerung Merkels die Ehe-Öffnung von einer Frage der Zeit zu einer von fünf Tagen

» Rhein-Neckar-Zeitung: Japans weiter Weg zur Ehe für alle

Japan ist der einzige G7-Staat, der weder eingetragene Lebenspartnerschaften noch die Ehe für alle akzeptiert. Fünf Politiker wollen das ändern und sich auf lokaler Ebene für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender einsetzen.

» Merkur über eine Debatte über die Ehe für alle: "Fühle mich nicht mehr als Mensch zweiter Klasse"

Das Thema Ehe für alle stand im Mittelpunkt einer Debatte, zu der der Verein Schwule und Lesben in Bad Tölz und dem Oberland eingeladen hatte.

» Mitteldeutsche Zeitung: Vermeintliches Unfallopfer wurde Opfer eines SM-Mordes

Ein Mann hat durch Zufall herausgefunden, dass sein Onkel nicht durch einen Brand in dessen Wohnung ums Leben gekommen ist, sondern Opfer eines sadomasochistischen Verbrechens wurde.

» Mallorca Magazin: Inselratspräsident von Mallorca erhält Schmähbriefe

Ein Unbekannter hat obszöne Zeichnungen an das Büro von Miquel Ensenyat geschickt, die den Lokalpolitiker in eindeutigen Posen darstellen sollen. Dazu schrieb er "Schwuchtel Ensenyat".

01. August 2017

» Stuttgarter Nachrichten: Hört am Taxistand die Akzeptanz von Schwulen auf?

Der Christopher-Street-Day war in Stuttgart wieder eine Kundgebung für die Gleichstellung und Akzeptanz von Schwulen und Lesben. Zwei Teilnehmer der Parade machte danach an einem Taxistand aber eine andere Erfahrung.

» Süddeutsche.de: Schluss mit Schwulenwitzen über Trump und Putin!

Blowjobs, Bromance und heiße Blicke: Alle Welt erotisiert ständig vergnügt Politiker-Kumpeleien. Eine schwule Widerrede.

» Deutschlandfunk Kultur über Tyler, The Creator: Schwule Anspielungen als Marketingstrategie?

Bisher war der Rapper "Tyler, The Creator" für sein homophobes Gehabe bekannt. Nun die Kehrtwende: Auf seinem neuen Album "Flower Boy" deutet er auf einmal sein Coming Out an. Oder ist das alles nur ein Marketinggag?

» Wiener Zeitung interviewt schwulen Nigerianer: Männerbilder, Homophobie und Geburtenkontrolle

Eine Zeitung bezeichnete ihn als den meistgehassten Mann Nigerias. Grund: Bisi Alimi ist schwul. Nach seiner Flucht nach England wurde er durch Blogs und Artikel zu einer Ikone der Bewegung für die Rechte Homosexueller.

» buten un binnen: Der Christopher-Street-Day kommt zurück nach Bremen

Nach 23 Jahren wird wieder getanzt in Bremen der Christopher-Street-Day findet wieder statt. Homosexuelle wollen ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen.

» FAZ über geschlechtsneutrale Durchsagen: Liebe Reisende!

In der niederländischen Bahn soll sich jeder willkommen fühlen. Deswegen sollen in den Zügen die Durchsagen demnächst geschlechtsneutral sein. Die Reaktionen sind gemischt.

» stern.de: Erst Mama, dann Papa – Wenn Eltern ihr Geschlecht ändern

Lukas Schuler ist transsexuell. Er war früher eine Frau und wurde Mutter einer Tochter. Als das Mädchen in die Schule kam, wurde Nadine Schuler zum Mann.

» Weser-Kurier: Bei Lesben schweigt der DFB

Die Fußball-EM in den Niederlanden könnte auch als Errungenschaft von lesbischen Frauen gewürdigt werden. Stattdessen wird Homosexualität vom Deutschen Fußball Bund (DFB) eher verschwiegen.

» Der Teckbote: "Gleichberechtigung ist dann erreicht, wenn die sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielt"

Stefanie Eichhorst und Mareike Jokisch sind seit mehr als eineinhalb Jahren ein Paar. Mit Kritikern gehen sie souverän um.

31. Juli 2017

» Mittelbayerische Zeitung: Ehe oder Eltern für alle?

Die Initiative des Bundestages ist ein richtiger Schritt in Richtung Toleranz. Unter den Tisch fallen aber die Kinderrechte.

» SR.de: "Liebe Frau Kramp-Karrenbauer, warum denn jetzt schon wieder?"

"Schleichend erodiert – das hört sich fast so an, als würden die Grundfeste unserer Gesellschaft allein durch die Tatsache, dass Männer Männer oder Frauen Frauen heiraten dürfen, unterwandert werden. Glauben Sie das wirklich? Ich glaube es nicht."

» npla über Haiti: Parlament diskutiert ausdrückliches Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe

Der haitianische Senat diskutiert seit 18. Juli einen Gesetzesentwurf, der die Eheschliessung zwischen Personen gleichen Geschlechts verbieten würde, wie die Tageszeitung Le Nouvelliste und die Nachrichtenagentur Efe berichteten.

» Deutschlandfunk über den Lutherischen Weltbund und Homosexualität: Unter Spannung

Der nigerianische Erzbischof Musa Panti Filibus ist seit einigen Wochen Präsident des Lutherischen Weltbundes. Mit der neuen, internationalen Aufgabe sind auch heikle Fragen verbunden, etwa der Umgang mit Homosexualität – in seiner Heimat ein Tabu.

» FAZ über Kerkeling-Kinofilm: Ich bin dann mal Hape!

Deutschlands beliebtester Komiker war ein vergnügter Junge bis ihm Schreckliches widerfuhr. Aus seinen Erinnerungen soll nun ein großer Kinofilm werden. Wie aber findet man einen kleinen Hape Kerkeling? Über die Suche nach Germanys Next Kerkeling.