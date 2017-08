Ausgewählter Artikel:

» (04.08.2017) Stuttgarter Zeitung: Tanz ohne Hüllen schon in den 1920ern

Nackt in der Natur, befreit von Zwängen, ganz ohne erotische Absichten: Womit Künstler gerade für Aufsehen sorgen, hat in Stuttgart Tradition. In den 1920ern war die Stadt führend, was Bewegung im Licht ohne Hüllen anging. Unser Kolumnist Uwe Bogen erinnert daran.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. August 2017

» derStandard.at: SoHo-Chef Lindner hofft auf Einzug in Nationalrat

Der bisherige Bundesrat kandidiert auf Listenplatz elf. Geht die SPÖ in Opposition wird er sein Ziel verfehlen

» Nina Queer auf Bild.de: DAS war meine gefährlichste Diät

Nina Queer berichtet in ihrer Kolumne über die gefährlichste Diät, die sie je im Leben ausprobiert hat nachmachen nicht empfohlen!

» NDR über die Ehe für alle: Taiwan liegt in Asien weit vorne

In Deutschland ist die "Ehe für Alle" inzwischen beschlossen, aber auch in Asien, zumindest in Taiwan hat sie sich inzwischen durchgesetzt. Das berichtet das "Echo der Welt" auf NDR Info.

» swissinfo: "Die Leute müssen verstehen, dass es keine Normalität gibt"

Sich als Frau fühlen und als solche akzeptiert werden: Dafür hat Stella Glitter ihr Leben lang gekämpft. Die 68-Jährige ist transgender und queer.

» Frankfurter Rundschau: Neue Möbel für Vielbunt

34 000 Euro Zuschüsse hat das queeres Zentrum bekommen. Nun sollen Stühle angeschafft werden.

» tagesschau.de über Pride-Fest in Jerusalem: Mit Regenbögen gegen den Hass

In Jerusalem haben mehr als 20.000 Menschen für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen demonstriert – alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Vor zwei Jahren hatte ein ultraorthodoxer Jude eine Teilnehmerin erstochen.

» Express: Was wurde aus Kölns schwulen Ikonen?

Wenn Liebe Geschichte schreibt...! Regierungspräsidium Köln, 1. August 2001, 13 Uhr, Blitzlichtgewitter und Applaus: RP Jürgen Roters (heute 68) traut sich – die erste Lebenspartnerschaft eines homosexuellen Paares zu beschließen

03. August 2017

» Spiegel Online über Lena Dunham: Beschwerde über transphobe Flugbegleiterinnen

Mehrere Stunden musste Schauspielerin Lena Dunham auf einen verspäteten Flieger warten. Die Verzögerung nahm sie mit Humor, über ein Gespräch zweier Flugbegleiterinnen konnte sie jedoch nicht lachen.

» 11 Freunde über Fußballer in Russland: Erst (homophob) beleidigt, dann bestraft

Der Franzose Yohan Mollo spielt bei Zenith St. Petersburg, im letzten Spiel beleidigten ihn die eigenen Fans homophob. Er wehrte sich, der Verband bestrafte ihn. Das ist so üblich in Russland.

» Westdeutsche Zeitung: Krefeld richtet Rosa Samstag aus

Krefeld hat zusammen mit seiner Partnerstadt Venlo den Zuschlag für die Ausrichtung des Rosa Samstags 2019 erhalten.

» Bild.de interviewt queeren Comedian Eddie Izzard: Worüber würden Sie nie Witze machen?

Dieser Mann ist mehr als nur eine Frau! Eddie Izzard (55) ist im englischsprachigen Raum ein Superstar: Als Comedian füllt er seit über zwei Jahrzehnten riesige Hallen.

» n-tv.de interviewt Volker Beck: "Wir haben Frau Merkel schachmatt gesetzt"

Volker Beck ist auf Abschiedstour. Dem neuen Bundestag wird er nicht mehr angehören. Im Interview spricht der Grünen-Politiker über 23 Jahre im Parlament, über seine Kämpfe, einen großen Fehler – und über die Kollegen, die ihm am meisten fehlen werden.

» Frankfurter Rundschau: Wenn Rabbis Schwule hassen

Die Gay-Pride-Parade in Jerusalem kann nur unter massivem Polizeischutz stattfinden. Gesamtgesellschaftlich gesehen hat sich die Akzeptanz vielfältiger Partnerformen in Israel längst durchgesetzt.

» taz über die evangelische Kirche und die Ehe für alle: Modernes Pharisäer*innentum

Die Traditionalisten wollen keinen Frieden geben: In der evangelischen Kirche wütet weiter der Kulturkampf um die Ehefähigkeit Gleichgeschlechtlicher.

» Mannheimer Morgen über Schiedsrichterin: "Du siehst gar nicht so lesbisch aus"

Nadja Pechmann hatte den Fußball früh schätzen gelernt, weil sie auf dem Rasen nicht in die traditionelle Rolle eines Mädchens schlüpfen musste. Sie warf sich als Torhüterin in den Matsch oder brüllte über das ganze Spielfeld.

» ze.tt: Dating per Dickpic – ein Selbstversuch

Bei einer neuen Dating-App für Schwule gibts statt Selfies erstmal ein Foto vom Penis. Was anfangs ungewohnt war, wurde irgendwann erschreckend normal. Ein Selbstversuch. S.a.: Neue Datingplattform für Ständer (25.07.2017)

» tagesschau.de über Jerusalem: Gay-Pride-Parade unter Polizeischutz

Die Sorge ist groß, dass es auf der Gay-Pride-Parade in Jerusalem zu Gewalt kommen könnte. Rund 1000 Polizisten sollen den Umzug schützen. Ultra-orthodoxe Juden wollen zeitgleich gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare demonstrieren.

» magazin.hiv: "PrEP? So was machen wir hier nicht!"

Thomas* will sich mit der PrEP vor HIV schützen, den Pillen davor. Doch als er sich an HIV-Schwerpunktpraxen in der Nähe seines Wohnortes wendet, stößt er an Mauern aus Unkenntnis und Moralisierei.

» Abendzeitung über Ministerin Barbara Hendricks: Hochzeit mit Partnerin

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (65) will ihre Lebensgefährtin heiraten. Am Rande der Bayreuther Festspiele macht sie ihr Ehegeheimnis öffentlich.