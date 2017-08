Ausgewählter Artikel:

06. August 2017

» Deutsche Welle über schwulen Weinkönig: Ein Mann kann das auch!

Üblicherweise sind Weinköniginnen emsig dabei, für die edlen Tropfen ihrer Heimat zu werben. Nicht so in Kesten an der Mosel. Dort regiert ein Weinkönig. Und der hat nun eine erste Bilanz seiner Amtszeit gezogen. S.a.: Erster schwuler Weinkönig an der Mosel (15.07.2016)

» Deutsche Welle: Wie willkommen sind LGBTI-Flüchtlinge in Berlin?

Berlin ist ein Sehnsuchtsort für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LGBTI). Auch Flüchtlinge kommen deshalb in die Hauptstadt. Gut gemeinte Hilfe kann sie nicht immer schützen, warnt Kolumnist Gero Schließ.

» swissinfo.ch über eine Regenbogenfamilie: "Aaron kam mit FedEx und nicht mit dem Storch"

Einen Sohn in voller Legalität haben und als Familie anerkannt sein: Das ist der Traum von Gabriela und Ornella, den Müttern des kleinen Aaron.

» Zeit Online: Tagesgeschäft Schwulenverfolgung

In den Sechzigern schickte der Richter Klaus Beer Homosexuelle in den Knast. Viele Berufskollegen fällten solche Urteile. Beer ist der einzige, der heute darüber spricht.

» bento: Ein Künstler kämpft mit einem Plakat für nettere Kommentare auf Instagram

Wer wissen will, wie Hass, Hetze und Mobbing funktionieren, kann sich bei Instagram umsehen.

» stern.de über einen 40 Jahre vermissten Schwulen: Opfer 24 hat endlich einen Namen

Im Sommer 1976 erklärt ein 16-Jähriger aus Minnesota seinen Eltern, dass er nach Chicago fährt. Sie sehen ihn nie wieder. Im Sommer 2017 findet die Polizei endlich heraus, was ihm Schreckliches passiert ist.

» Tilllate: "Nicht jeder weiss, dass ich einen Penis habe"

Die 22-jährige Nadja aus Österreich kam mit männlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt. Sie erzählt uns von ihren Dating-Erfahrungen als Transperson.

05. August 2017

» bento: Hier verraten CSD-Besucher die witzigsten Anmachsprüche

"Hey Schnitte, schon belegt?"

» Abendblatt interviewt Kahrs und Heintze: "Es gibt genug zu tun, solange 'Du Schwuchtel' ein häufiges Schimpfwort ist" (Anmeldung nötig)

Johannes Kahrs (SPD) und Roland Heintze (CDU) über das schwul-lesbische Leben in Hamburg

» Welt an Bord der Rainbow Cruise: Hauptsache Spaß

Heute Rocker, morgen Schwule die Kreuzfahrtbranche will neue Zielgruppen anlocken und bietet mehr und mehr Themenreisen an. Unser Autor war zehn Tage an Bord der Mein Schiff 2, zusammen mit 28 Live-Bands, der Berliner Transen-Szene und champagnerseligen Hip-Hoppern

» BR.de: Schwule Polizisten

Schwule, Lesben, Bi- oder Transsexuelle werden oft immer noch nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft akzeptiert. Vor allem in konservativen Biotopen wie der Schule, dem Fußball oder der Polizei. VelsPol – der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter – will Vorurteile abbauen.

» Tages-Anzeiger: Drei Eltern, zwei Kinder, eine Familie

Grosses Glück unter dem Regenbogen: Wie zwei ­Lesben und ein Schwuler ­zusammen zwei ­gemeinsame Buben grossziehen.

» junge Welt über die Trachtenparty des Tages: LGBTI-Karrieremesse

Im Zeichen von Laptop, Lederhose und Regenbogen steht eine Karrieremesse, die am 16. September in München stattfinden soll.

» Merkur: Das NY. ist zurück

Nach einigen Monaten auf Wanderschaft hat der NY.Club ein neues Zuhause gefunden. Am Samstag ist die offizielle Openingparty in den früheren Räumen des High Jinks.

» Freie Presse: Was junge Flüchtlinge über Sex lernen

Neues Land, fremde Kultur, andere Sitten – und dann noch in einem Alter, in dem sich manch intime Frage aufdrängt. Um mit Geflüchteten über ein Tabu-Thema zu reden, nehmen zwei Frauen auch Plüschfiguren zur Hand.

» Rhein-Neckar-Zeitung zum CSD: Erstmaliger Empfang im Heidelberger Rathaus

Nach Zoff im letzten Jahr: Erster Empfang zum Start des Christopher Street Day im Rathaus

04. August 2017

» bento: Mia ist lesbisch und so cool geht sie mit Vorurteilen um

"Du bist lesbisch? Dann schminkst du dich bestimmt nicht." Das ist nur eines der Vorurteile, die Mia aus Hamburg immer wieder zu hören bekommt.

» derStandard.at: SoHo-Chef Lindner hofft auf Einzug in Nationalrat

Der bisherige Bundesrat kandidiert auf Listenplatz elf. Geht die SPÖ in Opposition wird er sein Ziel verfehlen

» Nina Queer auf Bild.de: DAS war meine gefährlichste Diät

Nina Queer berichtet in ihrer Kolumne über die gefährlichste Diät, die sie je im Leben ausprobiert hat nachmachen nicht empfohlen!

» NDR über die Ehe für alle: Taiwan liegt in Asien weit vorne

In Deutschland ist die "Ehe für Alle" inzwischen beschlossen, aber auch in Asien, zumindest in Taiwan hat sie sich inzwischen durchgesetzt. Das berichtet das "Echo der Welt" auf NDR Info.