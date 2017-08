Ausgewählter Artikel:

» (08.08.2017) Salonkolumnisten kritisieren Tagesschau: Von Messer-Attacken und Testbildern

Die 'Tagesschau' berichtet von einem Attentat auf die Jerusalemer Gay-Pride 2017. Das ist nie passiert. Nachfrage bei den Verantwortlichen.

08. August 2017

» Die Presse: Portugal erlaubt Leihmutterschaft

In nur wenigen europäischen Ländern ist das Austragen von Kindern durch eine Leihmutter erlaubt: Portugal hat dazu strenge Richtlinien ausgearbeitet.

» Die Presse: Homosexuelle kritisieren Regelung für Kinderbetreuungsgeld

Zwei verpartnerte Frauen können für ihre Kinder nicht gleichzeitig Kindergeld beziehen. Das Familienministerium weist die Kritik zurück.

» Südwest Presse: Neues Referat für "Queerdenkende" an der Uni Ulm

Schwule und lesbische Studierende brauchen eine Interessenvertretung an der Uni, haben sich zwei junge Frauen gesagt und eine Anlaufstelle gegründet.

» Tagesspiegel: Kreuzberg hat ein Problem mit der Ehe für alle

In Friedrichshain-Kreuzberg können lesbische und schwule Paare noch keine Ehe für alle oder die Umwandlung ihrer Lebenspartnerschaft anmelden – dem Standesamt fehlt das Rüstzeug. Andere Bezirke sind weiter.

» Berliner Zeitung zu Blutspenden: Die Jahresfrist für Homosexuelle ist Diskriminierung

Die Bundesärztekammer will die Regelung für Blutspenden von Homosexuellen lockern. Doch auch die neue Regelung ist nicht zeitgemäß.

07. August 2017

» Spiegel Online über schwulen Leichtathletikstar Shawn Barber: Stabhochsprung kommt vor dem Fall

Shawn Barber hat eine Kokain-Affäre überstanden, im Frühjahr machte der Stabhochsprung-Weltmeister seine Homosexualität öffentlich. Am Dienstag will er aber einfach nur höher springen als die anderen.

» Deutschlandfunk Kultur über "Beißreflexe": Polemik statt kühler Analyse

In dem Sammelband "Beißreflexe", herausgegeben von Patsy l'Amour LaLove, widmen sich mehr als 20 Autoren queerem Aktivismus und den theoretischen Hintergründen. Unser Kritiker meint: Leider wird hier ein berechtigtes Anliegen durch erschreckend Übertreibungen lächerlich gemacht.

» taz-Kolumne Mithulogie: Gender-Euphorie jetzt!

Einmal die Times lesen und so ein Gefühl für das doch sehr merkwürdige Gefühl von Sicherheit bekommen, das andere Leute gerne haben.

» Badische Zeitung über Horb am Neckar: Liebe, Freier und High Heels

Horb am Neckar leidet derzeit unter sexuellen Erhitzungen / Von Wulf Rskamp. S.a.: Aufregung um homosexuelle Küsse im Schwarzwald (03.08.2017)

» Augsburger Allgemeine: Mann, Frau oder sonst etwas?

Im Grandhotel Cosmopolis sondiert Popkultur-Autor Thomas Meinecke den Gender-Dschungel. Warum er zum Schluss kommt, Sexualität sei etwas Ozeanisches

» Zeit Online über das Musical "Der bewegte Mann": Auf dem Fummelplatz

"Der bewegte Mann" als Musical. Sogar Ralf König kam zur Premiere. Der Arme

» NRZ: Beim Ruhr CSD in Essen ist die politische Botschaft wichtig

Rund 10.000 Besucher kamen am Samstag trotz durchwachsenen Wetters zur Feier der schwul-lesbischen Community auf den Kennedyplatz in Essen.

06. August 2017

» taz-Kommentar zur Reform der Blutspenderegeln: Der Homo-Vorbehalt bleibt

Die Ärztekammer lockert ihre Regeln zur Blutspende diskriminierend bleiben sie dennoch. Schwuler Sex gilt weiterhin als bäh und igitt.

» Welt: So lebt es sich als Transvestit in der Heiligen Stadt

Die jährliche Gay-Pride-Parade zeigt: Für Schwulenrechte einzutreten, kann in Jerusalem gefährlich sein. Sie tun es dennoch: Eine Begegnung mit der einzigen Dragqueen-Gruppe der Heiligen Stadt.

» Deutsche Welle über schwulen Weinkönig: Ein Mann kann das auch!

Üblicherweise sind Weinköniginnen emsig dabei, für die edlen Tropfen ihrer Heimat zu werben. Nicht so in Kesten an der Mosel. Dort regiert ein Weinkönig. Und der hat nun eine erste Bilanz seiner Amtszeit gezogen. S.a.: Erster schwuler Weinkönig an der Mosel (15.07.2016)

» Deutsche Welle: Wie willkommen sind LGBTI-Flüchtlinge in Berlin?

Berlin ist ein Sehnsuchtsort für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LGBTI). Auch Flüchtlinge kommen deshalb in die Hauptstadt. Gut gemeinte Hilfe kann sie nicht immer schützen, warnt Kolumnist Gero Schließ.

» swissinfo.ch über eine Regenbogenfamilie: "Aaron kam mit FedEx und nicht mit dem Storch"

Einen Sohn in voller Legalität haben und als Familie anerkannt sein: Das ist der Traum von Gabriela und Ornella, den Müttern des kleinen Aaron.

» Zeit Online: Tagesgeschäft Schwulenverfolgung

In den Sechzigern schickte der Richter Klaus Beer Homosexuelle in den Knast. Viele Berufskollegen fällten solche Urteile. Beer ist der einzige, der heute darüber spricht.

» bento: Ein Künstler kämpft mit einem Plakat für nettere Kommentare auf Instagram

Wer wissen will, wie Hass, Hetze und Mobbing funktionieren, kann sich bei Instagram umsehen.