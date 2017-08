Ausgewählter Artikel:

09. August 2017

» Welt über lesbische Leichtathletin Yulimar Rojas: "Genetisch ist sie von Gott geküsst worden"

Venezolanerin holt Gold im Dreisprung und weckt Neid

» Deutschlandfunk: Adolf Wohlbrück – der melancholische Verführer

Für Adolf Wohlbrück war Schauspielern kein Beruf, sondern eine Berufung. In den 30ern stieg er mit Filmen wie "Viktor und Viktoria" zum Star des deutschen Kinos auf. Als Nazigegner und Homosexueller ging er früh ins Exil, nannte sich Anton Walbrook und blieb stets eine Figur von Eros und Eleganz, wie es sie nur im Kino gibt.

» Bergedorfer Zeitung: Erst 1980 fand die "Peepshow für Polizisten" ihr Ende

Ausstellung über die Verfolgung von Homosexuellen im Polizeimuseum

» tz: Münchner wurde Opfer des Schwulen-Paragrafen – jetzt wird er endlich entschädigt

Er ist schon 80 Jahre alt und musste Jahrzehnte auf die Entschädigung warten. Fritz Claasen wohnt in München und wurde noch wegen des Schwulen-Paragrafen verurteilt. Bei uns erzählt er seine Geschichte.

» WAZ: Hunderte feiern den "Rainbow Monday" auf der Kirmes

Eine Hommage an das Leben und die Individualität. Wanda Kay und Bo Shannon waren am Montagabend die Stargäste im Kirmesbiergarten Max und Moritz.

» Süddeutsche.de: Unsinnige Diskussion um Blutspenden

Das Blutspendeverbot für Homosexuelle ist ein wenig gelockert worden. Dass Schwulenverbände darüber eine Diskriminierungsdebatte vom Zaun brechen, ist grober Unfug.

» Deutschlandfunk: Das tragisch kurze Leben des Dramatikers Joe Orton

Der englische Theater- und Fernsehautor Joe Orton wurde im August 1967 von seinem Lebensgefährten erschlagen. Mit Neuinszenierungen auf der Basis frisch restaurierter Texte, befreit von der Zensur der 60er-Jahre – und mit Ausstellungen – wird in England nun des genialen Außenseiters gedacht.

» junge Welt über schwule Neonazis: Kühnens scheinheilige Erben

Die Positionen der extremen Rechten zur Homosexualität sind nicht so eindeutig, wie sie aktuell gern behaupten

» Westfälischer Anzeiger: Erst König, dann Bräutigam – Gockels wollen die ersten sein

Sieben Wörter machen den Unterschied aus. Sieben Wörter, auf die Ralf Gockel und Bernd Barkholt-Gockel lange gewartet haben. Möglichst bald wollen die beiden heiraten. Die Ehe für alle macht es möglich.

08. August 2017

» politico.eu: German deportations ignore risks LGBT asylum seekers face at home

Berlin is making a lot of wrong decisions, say rights lawyers working with gay and trans migrants.

» Deutsche Welle: Schwule, Lesben und Bisexuelle – im Tierreich ganz normal

Schwulsein ist unnatürlich? Ein Blick ins Tierreich beweist das Gegenteil. Egal ob Fische, Vögel oder Säugetiere – wie Studien zeigen, praktizieren etwa 1500 Tierarten gleichgeschlechtliche Paarungen.

» Tagesspiegel: Wahlkampf auf Dating-Portalen nicht erwünscht

Wo andere die große Liebe suchen, bringen Politiker ihre Kampagne unter. Manchen Anbietern scheint das egal, manche verbieten es explizit – allerdings mit wenig Erfolg.

» Die Presse: Portugal erlaubt Leihmutterschaft

In nur wenigen europäischen Ländern ist das Austragen von Kindern durch eine Leihmutter erlaubt: Portugal hat dazu strenge Richtlinien ausgearbeitet.

» Die Presse: Homosexuelle kritisieren Regelung für Kinderbetreuungsgeld

Zwei verpartnerte Frauen können für ihre Kinder nicht gleichzeitig Kindergeld beziehen. Das Familienministerium weist die Kritik zurück.

» Südwest Presse: Neues Referat für "Queerdenkende" an der Uni Ulm

Schwule und lesbische Studierende brauchen eine Interessenvertretung an der Uni, haben sich zwei junge Frauen gesagt und eine Anlaufstelle gegründet.

» Tagesspiegel: Kreuzberg hat ein Problem mit der Ehe für alle

In Friedrichshain-Kreuzberg können lesbische und schwule Paare noch keine Ehe für alle oder die Umwandlung ihrer Lebenspartnerschaft anmelden – dem Standesamt fehlt das Rüstzeug. Andere Bezirke sind weiter.

» Salonkolumnisten kritisieren Tagesschau: Von Messer-Attacken und Testbildern

Die 'Tagesschau' berichtet von einem Attentat auf die Jerusalemer Gay-Pride 2017. Das ist nie passiert. Nachfrage bei den Verantwortlichen.

» Berliner Zeitung zu Blutspenden: Die Jahresfrist für Homosexuelle ist Diskriminierung

Die Bundesärztekammer will die Regelung für Blutspenden von Homosexuellen lockern. Doch auch die neue Regelung ist nicht zeitgemäß.

07. August 2017

» Spiegel Online über schwulen Leichtathletikstar Shawn Barber: Stabhochsprung kommt vor dem Fall

Shawn Barber hat eine Kokain-Affäre überstanden, im Frühjahr machte der Stabhochsprung-Weltmeister seine Homosexualität öffentlich. Am Dienstag will er aber einfach nur höher springen als die anderen.

» Deutschlandfunk Kultur über "Beißreflexe": Polemik statt kühler Analyse

In dem Sammelband "Beißreflexe", herausgegeben von Patsy l'Amour LaLove, widmen sich mehr als 20 Autoren queerem Aktivismus und den theoretischen Hintergründen. Unser Kritiker meint: Leider wird hier ein berechtigtes Anliegen durch erschreckend Übertreibungen lächerlich gemacht.