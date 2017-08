Ausgewählter Artikel:

» (10.08.2017) HNA: Homosexuelles Schwälmer Paar will den Bund für das Leben

Florian und Stefan Gsänger waren das erste homosexuelle Paar im Landkreis, das ihre Partnerschaft segnen ließ. Nun wollen sie heiraten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. August 2017

» VICE: Schwule und Lesben erzählen, warum sie bei homophoben Angriffen nicht zur Polizei gehen

"'Du bist schwul, du bist Scheiße', hat er immer und immer wiederholt."

» HNA: Homosexuelles Schwälmer Paar will den Bund für das Leben

Florian und Stefan Gsänger waren das erste homosexuelle Paar im Landkreis, das ihre Partnerschaft segnen ließ. Nun wollen sie heiraten.

» Deutschlandfunk Kultur: Ein Mythos schwuler Traditionsbildung neu erzählt

Zerrissene preußische Seelenlandschaften und ein gewaltiges Zeitpanorama – das fördert Michael Roes historischer Roman "Zeithain" zutage. Er erzählt die Tragödie um den jungen Friedrich des Großen und seinen Freundes Hans Hermann von Katte neu.

» bento: Philipp ist schwul und so reagiert er auf blöde Sprüche

Abgeknicktes Handgelenk, affektiertes Luftzugewedele und nasale Stimme – so geht das Klischee von der schwulen Tucke. Alles nur Spaß? Nein, immer noch haben Schwule mit Klischeedenken und Vorurteilen zu kämpfen.

» jetzt.de interviewt Sanitärforscher: "Der Name 'Frauenpissoir' kann abschrecken"

Berlin will Urinale für Frauen einführen. Mete Demiriz ist Professor für Sanitär- und Bädertechnik an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und hat selbst so ein Urinal entwickelt. Wir haben ihn gefragt, warum Frauen dringend eigene Pissoirs brauchen und warum es sie trotzdem kaum irgendwo gibt.

» NZZ: Die Färöer führen die Homo-Ehe ein

Von den Völkern des Nordens gehören die Färöer zu den frömmsten. S.a.: Färöer-Inseln öffnen die Ehe (29.04.2016)

» Welt über Serienmörder Fritz Haarmann: Seine Opfer tötete er mit Biss in den Adamsapfel

Bis zu einem Menschen pro Woche soll Fritz Haarmann 1923/24 in Hannover umgebracht und zerstückelt haben. Selbst erfahrene Reporter brauchten damals gute Nerven, um die Schilderungen Haarmanns anzuhören.

» Echo: In Frankfurt prostituieren sich auch männliche Flüchtlinge

Armutsprostitution ist im Frankfurter Bahnhofsviertel normal. Für 30 Euro pro halbe Stunde können Männer Sex in einem der Laufhäuser haben. Doch Männer auf dem Straßenstrich bieten sich oft schon für fünf oder zehn Euro an, inzwischen auch immer mehr Flüchtlinge. Für viele geht es ums nackte Überleben

» Hasepost: Volksverhetzende Angriffe auf Wahlplakate der Osnabrücker Grünen

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen mehrere, über das Stadtgebiet verteilte Wahlplakate der Grünen in volksverhetzender Art und Weise beschmutzt und beschädigt.

» Telepolis: Kapitulation vor Antifeminismus?

Der Heinrich-Böll-Stiftung hat ihr Online-Lexikon "Agent*In" vom Netz genommen. Ein Kommentar

» Jüdische Allgemeine über den Gay Pride Jerusalem: Heilige Toleranz

Die Parade in Israels Hauptstadt verlief friedlich

09. August 2017

» Zeit Online: Alice Schwarzer kritisiert Genderforscherinnen

Die "Emma"-Herausgeberin wirft Judith Butler und Sabine Hark in der ZEIT vor, Gedankenspiele als Realität zu missverstehen. Schwarzer vermisst klare Positionierungen.

» BR.de: Warum die Lockerung des Blutspendeverbots für Schwule eine Farce ist

In Deutschland soll das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer gelockert werden. Diskriminierung ade? Nicht wirklich. Denn die neue Richtlinie verlagert das Problem nur. Unsere Autorin findet das zum Kotzen.

» Westfalen-Blatt zum Streit um homosexuellen Pfarrer: Ermittlungen eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat das Ermittlungsverfahren gegen die 13 Unterzeichner des im Gemeindebrief von St. Johannis veröffentlichten Leserbriefs zur Homosexualität eingestellt. S.a.: Kirche in Vlotho erteilt homophoben Christen Hausverbot (22.04.2017)

» Bild.de aus Bremen: Regenbogen ziert Brücken-Geländer

Ist das etwa schon ein fröhlich-bunter Vorgeschmack auf den Christopher Street Day?

» Rhein-Neckar-Zeitung interviewt Dyke*March-Organisatorin: Lesbische Frauen in ihrer Lebensvielfalt sichtbar machen

Am Freitag zieht der "Dyke*March" durch die Stadt. Die Demonstrantinnen fordern Respekt.

» Welt über lesbische Leichtathletin Yulimar Rojas: "Genetisch ist sie von Gott geküsst worden"

Venezolanerin holt Gold im Dreisprung und weckt Neid

» Deutschlandfunk: Adolf Wohlbrück – der melancholische Verführer

Für Adolf Wohlbrück war Schauspielern kein Beruf, sondern eine Berufung. In den 30ern stieg er mit Filmen wie "Viktor und Viktoria" zum Star des deutschen Kinos auf. Als Nazigegner und Homosexueller ging er früh ins Exil, nannte sich Anton Walbrook und blieb stets eine Figur von Eros und Eleganz, wie es sie nur im Kino gibt.

» Bergedorfer Zeitung: Erst 1980 fand die "Peepshow für Polizisten" ihr Ende

Ausstellung über die Verfolgung von Homosexuellen im Polizeimuseum

» tz: Münchner wurde Opfer des Schwulen-Paragrafen – jetzt wird er endlich entschädigt

Er ist schon 80 Jahre alt und musste Jahrzehnte auf die Entschädigung warten. Fritz Claasen wohnt in München und wurde noch wegen des Schwulen-Paragrafen verurteilt. Bei uns erzählt er seine Geschichte.