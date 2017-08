Ausgewählter Artikel:

» (13.08.2017) Limmattaler Zeitung: "Übrigens, ich heisse jetzt Manuel" – Ein Leben im falschen Körper

Manuel Eschle aus Uster merkte als Jugendlicher, dass er im falschen Körper geboren wurde.

13. August 2017

» Welt über Hollywood-Star Charlize Theron: "Bond bisexuell? Das wär selbst für mich verrückt"

Wenn es nach Charlize Theron geht, kann 007 so bleiben, wie er ist. Sie selbst will ganz andere Frauen-Rollen in Action-Filmen. In dem Thriller Atomic Blonde hat sie Sex mit einer feindlichen Spionin.

» NZZ am Sonntag: Nein, ein Menschenrecht auf Sex gibt es nicht

Die inflationäre Berufung auf Menschenrechte relativiert deren Bedeutung und erschwert ihre Umsetzung.

12. August 2017

» FAZ über intergeschlechtliche Kinder: "Aus dir sollte wohl eher ein Junge werden"

Auf dem Papier wurde viel getan für Kinder, die nicht eindeutig als Mädchen oder Junge zur Welt kommen. In der Praxis und für ihren Platz in der Gesellschaft bleibt es aber schwierig.

» HNA: Homosexuelle im Landkreis Northeim trauen sich nicht zu heiraten

Im Landkreis Northeim gibt es trotz des neuen Gesetzes, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Ehe ermöglicht, bisher nur wenige Homosexuelle, die ab Oktober ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen wollen.

» Stuttgarter Nachrichten: Aaron Carter bricht in Schwulenclub in Tränen aus

Wie befreiend ein Outing ist, das durfte Sänger Aaron Carter nun erleben. Ihn übermannten regelrecht seine Emotionen bei einem Auftritt.

» Süddeutsche.de: Uwe und Christian auf dem Dorfe

Selbst Abgeordnete der CSU haben im Bundestag für die "Ehe für alle" gestimmt. Aber ist Schwulsein in Bayern auch auf dem Land akzeptiert? Drei Männer erzählen.

» Echo: Bei traditionellem Regenbogenempfang in Mannheim diskutieren internationale Teilnehmer über Situation homo- und transsexueller Menschen

Miteinander reden und voneinander lernen, das wollen die internationalen Gäste, die in diesem Jahr erstmals aus vier Mannheimer Partnerstädten zum CSD Rhein-Neckar angereist sind

» Süddeutsche.de interviewt schwulen SPD-Kreischef: "Es signalisiert Normalität"

Vom 1. Oktober an ist die Ehe für alle möglich, nicht mehr nur für Heteros. Der SPD-Kreisvorsitzende Martin Kern sieht die gesetzliche Gleichstellung als befreienden Moment

» taz über Alice Schwarzer gegen Judith Butler: Mehr als ein Zank nebenbei

Patsy L'Amour LaLoves Buch Beißreflexe ist der Trigger eines erhitzten Streits. Der macht die Trennlinien des feministischen Diskurses sichtbar.

11. August 2017

» taz über Caster Semenya: Gendertribunal übelster Sorte

Olympiasiegerin Caster Semenya ist spitze. Aber die ZDF-Reporter verlieren sich in Fraulichkeits-Klischees, als lebte man noch in den Fünfzigerjahren.

» Nina Queer auf Bild.de: Neuer Trend Bio-Sex!

Nachdem Obst und Gemüse immer häufiger Bio sein müssen, wird auch der Sex von dem Trend erfasst. Nina Queer erklärt's:

» Bild.de: Wieso Kesha so wichtig für die LGBT-Community ist

Kesha ist zurück! Nach fünf Jahren veröffentlicht die Sängerin ihr neues Album Rainbow.

» Tagesspiegel: Droht Starregisseur Serebrennikow Haft?

Erst wurde sein Ballettstück "Nurejew" abgesetzt, nun werden Veruntreuungs-Vorwürfe laut: Der Moskauer Regisseur Kirill Serebrennikow gerät zunehmend ins Visier russischer Behörden.

10. August 2017

» taz über queere Band in China: Zwischen Realität und Spielerei

Die Band FFC-Acrush erobert chinesische Frauenherzen. Warum das Phänomen kein Zeichen für einen Wandel der Geschlechterpolitik Chinas ist.

» VICE: Schwule und Lesben erzählen, warum sie bei homophoben Angriffen nicht zur Polizei gehen

"'Du bist schwul, du bist Scheiße', hat er immer und immer wiederholt."

» HNA: Homosexuelles Schwälmer Paar will den Bund für das Leben

Florian und Stefan Gsänger waren das erste homosexuelle Paar im Landkreis, das ihre Partnerschaft segnen ließ. Nun wollen sie heiraten.

» Deutschlandfunk Kultur: Ein Mythos schwuler Traditionsbildung neu erzählt

Zerrissene preußische Seelenlandschaften und ein gewaltiges Zeitpanorama – das fördert Michael Roes historischer Roman "Zeithain" zutage. Er erzählt die Tragödie um den jungen Friedrich des Großen und seinen Freundes Hans Hermann von Katte neu.

» bento: Philipp ist schwul und so reagiert er auf blöde Sprüche

Abgeknicktes Handgelenk, affektiertes Luftzugewedele und nasale Stimme – so geht das Klischee von der schwulen Tucke. Alles nur Spaß? Nein, immer noch haben Schwule mit Klischeedenken und Vorurteilen zu kämpfen.

» jetzt.de interviewt Sanitärforscher: "Der Name 'Frauenpissoir' kann abschrecken"

Berlin will Urinale für Frauen einführen. Mete Demiriz ist Professor für Sanitär- und Bädertechnik an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen und hat selbst so ein Urinal entwickelt. Wir haben ihn gefragt, warum Frauen dringend eigene Pissoirs brauchen und warum es sie trotzdem kaum irgendwo gibt.