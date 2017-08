Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. August 2017

» Süddeutsche.de über die "Deutsche Eiche": Hotelbesitzer adoptieren ihren Geschäftsführer

Für die beiden Eigentümer des Homosexuellen-Treffpunkts "Deutsche Eiche", Dietmar Holzapfel und Josef Sattler, wird 2018 ein besonderes Jahr.

» Blick aktuell: "Que(e)rgelesen" stellte Bücher mit mehr oder weniger homosexuellem Inhalt vor

Im Rahmen der dem Koblenzer Christopher Street Day (CSD) vorgeschalteten "Pride Weeks" veranstaltete das Landesbibliothekszentrum (LBZ)/Rheinische Landesbibliothek in Zusammenarbeit mit Buchhandlung Reuffel und dem Verein zur Förderung des Koblenzer CSD ein "schwul-literarisches" Quartett.

» Süddeutsche.de über Bayern-Fanclub Queerpass: Bunte Mischung

Queerpass, der erste schwul-lesbische Fanklub des FC Bayern, kämpft gegen Sexismus und Homophobie.

» Tagesspiegel: Mitte streitet mit dem Senat um die Ehe für alle

Neben Friedrichshain-Kreuzberg vergibt auch Mitte noch keine Termine für die Ehe für alle. Der Bezirk sieht die Schuld beim Senat – die Innenbehörde widerspricht.

14. August 2017

» Die Kolumnisten: Der Rückzug des Internet-Projektes "Agent*In"

Eine Kapitulation vor den Menschenfeinden, kommentiert Wolfgang Brosche.

» taz über schwule Tramfahrer: Aus der Gerüchteküche

Niedliche Pandabären, ein ausschweifendes Bierfestival, der nie eröffnende BER und die Mär von den (Ostberliner) Tramfahrern in einer Kolumne!

» Tagesspiegel über Kirill Serebrennikow: Jetzt prüfen sie auch noch, ob sein Pass echt ist

Der Fall des Regisseurs Kirill Serebrennikow zeigt: In Putins Russland herrscht eine neue Form der Zensur. Sie kennt – anders als zu Sowjetzeiten – keine starren Regeln, sondern ist subtil und unberechenbar.

» alsharq über Homosexualität in Tunesien: "Du lebst unter ständigem Verdacht"

Mounir Baatour ist Vorsitzender von Shams, der ersten tunesischen Organisation, die sich für die Rechte von Homo-, Bi- und Transsexuellen einsetzt. Maximilian Ellebrecht hat ihn in seiner Anwaltskanzlei in Tunis zum Interview getroffen – ein Gespräch über Homophobie, Verfolgung, Männlichkeit und die Frage, was das alles mit dem Islam zu tun hat.

» Boyens Medien: Kerstin Ott und ihre Karolina lachen jetzt zu zweit

Glücklich und nun auch vor dem Gesetz offizell ein Paar: Sängerin Kerstin Ott (links) und ihre Karolina.

» Abendzeitung zitiert queer.de-User: Maria hilf! Gloria von Thurn und Taxis wettert gegen sexuelle Vielfalt

Kaum sind die Gemüter nach ihren Äußerungen zum Domspatzen-Missbrauch beruhigt, erregt die Adelige wieder Aufsehen. Jetzt zieht sie gegen Transsexuelle und Geschlechtergleichstellung zu Felde.

» Saarbrücker Zeitung: Der Führer als Tunte in Neunkirchen

Selten so amüsiert: In der Neunkircher Gebläsehalle läuft The Producers, ein parodistisches Meisterwerk ums Showbusiness von Mel Brooks.

» Gießener Anzeiger über trans Menschen: Immer noch "massiv diskriminiert"

"Trans* im Alltag" heißt die aktuelle Ausstellung im Atrium des Rathauses.

» Rhein-Neckar-Zeitung zum Dyke March: Über hundert Frauen feiern queere Liebe

Der erste "Dyke March" in Baden-Württemberg fand am Freitag in Heidelberg statt

» WAZ: Köln ist Hochburg der "Ehe für alle"

Nach der Öffnung der Ehe für Homosexuelle trudeln bei den Standesämtern in Nordrhein-Westfalen Anfragen für Trauungstermine ein. Groß ist die Nachfrage nur in Köln mit mehr als 100 Anträgen. In den anderen Großstädten ist das Interesse an der Ehe für alle weitaus geringer.

» watson: Erfassen von Gewalt gegen Schwule – Bund gibt LGBT-Community einen Korb

Straftaten gegen Homosexuelle werden auch künftig nicht separat in der Kriminalstatistik erfasst. Schwulenverbände und Politiker reagieren bestürzt zumal es Hinweise darauf gibt, dass solche Übergriffe zunehmen.

» schwäbische über CSD Ulm: Flagge zeigen für die Vielfalt

Rund um den Ulmer Marktplatz sowie den Hans-und-Sophie-Scholl-Platz sind überall die bunten Regenbogenfahnen zu sehen. Aus Fenstern von anliegenden Wohnungen baumeln sie herab. An der Fassade des Rathauses flattert ein riesiges Exemplar. Und auch die Menschen auf der Straße tragen sie stolz um den Hals gebunden wie einen Superman-Umhang. Die Regenbogenflagge ist eines der Symbole der LSBTTIQ-Gemeinschaft (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender, transsexuelle, intersexuelle und queere Menschen), die am Samstag in Ulm den alljährlichen Christopher Street Day (CSD) gefeiert hat.

» TheEuropean: Ehe für alle? Also Doppelehe für Bisexuelle?

Homosexualität war in den 1950er Jahren nicht nur verpönt, sondern auch strafbar. Mit der Ehe für alle hat die Gleichberechtigung der sexuellen Orientierungen ihr scheinbares Ende erreicht. Ist das so? Was ist mit Bi-Sexuellen? Da sich Homo- wie Heterosexuelle ihre Orientierung genauso wenig ausgesucht hatten, muss gleiches Recht auch für Bisexuelle gelten, fragt Hans-Martin Esser.

» SRF: Irland befreit sich aus den Klauen der Kirche

Unter katholischem Einfluss hat Irland jahrzehntelang alle Andersartigen ausgegrenzt. Das hat sich geändert.

» Rhein-Neckar-Zeitung zum CSD Mannheim: "Für uns ist das Protest und Party"

1000 Teilnehmer und rund 70.000 Besucher beim Christopher Street Day in Mannheim – Polizei zieht zufriedene Bilanz

» NRZ: Erstes homosexuelles Paar heiratet in der Markuskirche

Bei der ersten kirchlichen Trauung eines gleichgeschlechtlichen Paares in der Markuskirche sagten Sabrina und Janine Kruck "Ja" zueinander.