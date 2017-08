Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. August 2017

» WAZ: Gerade mal 20 Paare wollen in Essen die Ehe für alle – Daran könnte es liegen

Die Freude in der Schwulen- und Lesben-Gemeinde war groß, als vor knapp zwei Monaten die Ehe für alle im Eilverfahren durch den Bundestag beschlossen wurde. Die Grünen warfen Konfetti, überall im Land wurde das Gesetz als der letzte Schritt zur Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Menschen gefeiert.

» Weser Report: Polizei fährt unter Regenbogenflagge

Der Christopher Street Day wird in Bremen am 26. August gefeiert. Auch die Polizei nimmt mit einem besonders gestalteten Fahrzeug teil.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Café in der Kölner Innenstadt mit Buttersäure attackiert

Die (schwulen) Betreiber rätseln über das Motiv. Beide sind politisch sehr engagiert.

» Jungle World interviewt LSVD: "Es geht um Programme gegen Gewalt"

Dierk Saathoff: Small Talk mit Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband über den Anstieg der homo- und transphoben Hasskriminalität

» Blick: Transgender-Frauen wollen Miss Schweiz werden

Unter den Bewerberinnen zur nächsten Miss Schweiz sind auch zwei Transgender-Frauen dabei. Dass sich der Schönheitswettbewerb offen für Transfrauen zeigt, freut die Organisation Transgender Network Switzerland.

» Süddeutsche.de über Versicherungen und LGBT: Fast gleichberechtigt

Wie Versicherer mit alternativen Lebensmodellen umgehen – und welche Tücken lauern. Eine Übersicht.

» Deutschlandfunk: "Assimiliert euch!" – Forscher pocht auf Rechte der Mehrheitsgesellschaft

Assimilation ist im Zusammenhang mit Migration und Integration ein eher negativ belegter Begriff. Der Niederländer Ruud Koopmans fordert in seinem Buch nun mehr Assimilation. Er pocht auf die Rechte der Mehrheitsgesellschaft und benutzt auch den umstrittenen Begriff der Leitkultur.

» Main-Post: Sie liebt eine Frau – Eine 23-Jährige über ihr Coming-out

Seit über drei Jahren ist Hanna mit einer anderen Frau zusammen. Für eine 23-Jährige aus dem Raum Gemünden und ihre Freundin ist Händchenhalten in der Öffentlichkeit selbstverständlich.

» OVB über katholisches Polizeiseminar: "Es ist ok, wenn jemand homosexuell ist"

In der Ausbildung besuchen Polizeischüler ein Seminar über "Vielfalt" – dabei geht es auch um den sensibleren Umgang mit schwulen und lesbischen Kollegen. Sogar die katholische Kirche beteiligt sich an den Seminaren – im konservativen Bayern. Ein Besuch.

16. August 2017

» taz-Interview über japanischen Tanz: "Androgynität war populäres Motiv"

Für Queere und Transgender dient ein japanischer Tanz als Projektionsfläche der Performer Takao Kawaguchi über Legenden rund um Butoh.

» Landeszeitung über den Checkpoint queer: Ein Zentrum für Toleranz in Lüneburg

Im neuen Lüneburger Toleranzzentrum Checkpoint queer treffen sich Menschen mit verschiedener sexueller Ausrichtung

» bento auf AfD-Niveau: Ich bin schwul und konservativ – kommt endlich klar damit!

In dem Text von "Hermann Peters" geht es weniger um das Konservativsein als vielmehr um das Verbreiten von Vorurteilen gegen Flüchtlinge und Linke

» Tagesspiegel interviewt Geschlechterforscherin: "Die Frau im Singular gibt es nicht"

Die Gender Studies werden nun auch von Alice Schwarzer angegriffen. Die Geschlechterforscherin Paula-Irene Villa antwortet auf die Kritik.

» Spiegel Online: Diese Männer wollen die erste Ehe schließen

2001 trugen sie als erstes homosexuelles Paar in Deutschland ihre Lebenspartnerschaft ein, nun wollen zwei Männer aus Hannover auch die ersten schwulen Eheleute werden. Die Stadt richtet dafür sogar einen Sonderservice ein.

» VICE: Dieser Künstler verwandelt seine Grindr-Dates in Grindr-Porträts

Über die App Grindr finden viele Schwule unkomplizierten Sex, Daniel Marin Medina findet Modelle. Und Freunde.

» Weser-Kurier zum Comeback des CSD Bremen: Protest und Party

Nach 13 Jahren Pause findet in Bremen am 26. August wieder ein Christopher Street Day statt. Die Veranstalter finden, dass Bremen auch im Jahr 2017 ein solcher Tag gut tut.

» Mallorca Zeitung. Festnahmen wegen Ausbeutung von Transsexuellen auf Mallorca

Polizeibeamte fassten in Palma de Mallorca und in Barcelona 14 Verdächtige, 24 Opfer wurden befreit

15. August 2017

» Süddeutsche.de über die "Deutsche Eiche": Hotelbesitzer adoptieren ihren Geschäftsführer

Für die beiden Eigentümer des Homosexuellen-Treffpunkts "Deutsche Eiche", Dietmar Holzapfel und Josef Sattler, wird 2018 ein besonderes Jahr.

» Blick aktuell: "Que(e)rgelesen" stellte Bücher mit mehr oder weniger homosexuellem Inhalt vor

Im Rahmen der dem Koblenzer Christopher Street Day (CSD) vorgeschalteten "Pride Weeks" veranstaltete das Landesbibliothekszentrum (LBZ)/Rheinische Landesbibliothek in Zusammenarbeit mit Buchhandlung Reuffel und dem Verein zur Förderung des Koblenzer CSD ein "schwul-literarisches" Quartett.

» Süddeutsche.de über Bayern-Fanclub Queerpass: Bunte Mischung

Queerpass, der erste schwul-lesbische Fanklub des FC Bayern, kämpft gegen Sexismus und Homophobie.