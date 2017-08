Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2017) Like a Dream: Offener Brief zum Thema Gay Romance

Hallo ihr Lieben, ich weiche an dieser Stelle mal von meinem üblichen Programm ab und möchte meine Meinung zu einem Thema posten, das gerade extrem hochkocht und mich in gewisser Weise wütend macht.

18. August 2017

» Ruhr Nachrichten: Castrop-Rauxeler Schwule tadeln Blutspendereform

Homosexuelle Männer dürfen künftig Blut spenden. Die Bundesärztekammer (BÄK) hat die entsprechende Richtlinien überarbeitet. Damit ist das Verbot zwar faktisch abgeschafft. Aber nur faktisch. Drei von uns befragte Schwule aus Castrop-Rauxel halten die Regelungen nach wie vor für diskriminierend. Denn sie hat einen Haken.

» taz-Interview zur Antifeminismus-Debatte: "Ein verzerrter Diskurs"

Vor einem Monat launchte die Böll-Stiftung ein Portal, das AntifeministInnen listet. Mitbegründer Andreas Kemper blickt zurück.

» Dana Brandt: Schwuler versus Hetera – Hetera versus Schwuler

Die Frauen und die Schwulen, eine Beziehungsgeschichte und dann noch Gay-Romance

» 20 Minuten: Umstrittene Schwulen-Sauna ist konkurs

Als Schwulen-Sauna "mit Ferienstimmung" sollte das Gay Aqua die Besucher anziehen. Zu wenige allerdings, wie sich nun zeigt: Der Betrieb ist geschlossen.

» NZZ über Identitätspolitik: Die Linke hat sich selbst zerstört

Die Identitätspolitik hat die amerikanische Linke in eine tiefe Krise geführt. Die Agonie zeigt sich unter den Demokraten besonders deutlich.

» Zeit Online über Jens Spahn: Do you speak German?

Jens Spahn, Shootingstar der CDU, will, dass in Berlin alle deutsch sprechen auch in Hipster-Cafés. Warum eigentlich?

» Poppen.de: Sind wir nicht alle ein bisschen bisexuell?

Könnten wir tief in uns drin denn nicht alle ein bisschen bisexuell sein?

» Echo: Verein "Vielbunt" über Rollen-Klischees und das schwierige Coming Out in der Schulzeit

Während der Schulzeit entscheidet sich's oft. Hetero? Schwul, lesbisch oder bisexuell? Drüber zu reden ist auch im Jahr 2017 schwierig, sei es unter Mitschülern oder mit Lehrern. Viele Vorurteile von Vorgestern sind immer noch in den Köpfen. Die real existierende sexuelle Vielfalt zu akzeptieren, dabei wollen die Aktivisten der AG "Schlau" aus dem Darmstädter Verein "Vielbunt" helfen. Vor dem Christopher Street Day am Samstag, 26. August, erzählen Fabienne Pasternak und Marcel Schaub über ihre Aufklärungsarbeit im Klassenzimmer; die "Vielbunt"-Mitglieder Christopher Januschkowetz und Leon Reinel berichten über eigene Erlebnisse auf dem Schulhof – und sagen, was sich ändern sollte.

» Bayerische Staatszeitung über schwul-lesbischen Chor: Gesang mit einer klaren Botschaft

Sie gehören längst zur Chor-Landschaft jeder größeren bayerischen Stadt: schwullesbische Chöre. Auch in Regensburg treffen sich Musikbegeisterte, um gemeinsam zu singen und an Stimmkraft und Repertoire zu arbeiten. Genauso wichtig ist für die Gruppe aber auch der Kampf gegen Diskriminierung.

» salto.bz: Schwule Euregio

Im Juni 2018 soll in Trient eine Gay Pride der Europaregion abgehalten werden. Weil man dann mitten im Wahlkampf steht, wird die Politik jetzt schon nervös.

» nordbayern.de über Homosexualität und Asyl: Experten kritisieren das Bamf

Seit gut einem Jahr betreibt der Verein Fliederlich die erste spezielle Schutzunterkunft für LGBTI-Menschen in Deutschland. Hier finden Geflüchtete Zuflucht, die wegen ihrer sexuellen Orientierung mit Ressentiments konfrontiert sind. Doch seit einigen Monaten bereitet die Ablehnungspraxis des Bamf den Betreuern große Sorge.

» Wochenkurier: Wenn Homosexualität zum Fluchtgrund wird

Während in Deutschland die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gefeiert wird, ist Homosexualität anderswo für viele Menschen der Hauptgrund, ihre Heimat zu verlassen.

» Blick: Das ist die Gay-SVP!

Die Gay-SVP ist die Fachgruppe für Gays in der SVP. Doch wer steckt eigentlich hinter dieser Gruppe?

17. August 2017

» Frankfurter Rundschau: Japans weiter Weg zur Ehe für alle

Fünf Lokalpolitiker wollen der Regierung in Tokio jetzt Druck machen. Wenige Schwule und Lesben outen sich.

» orange by Handelsblatt: Wollen Homosexuelle etwa doch nicht heiraten?

Anderthalb Monate nach dem neuen Gesetz zur Ehe für alle zeigt eine Umfrage bei deutschen Standesämtern: Bisher gibt es kaum Anfragen. Denn die deutsche Bürokratie ist mit der neuen Regel völlig überfordert.

» WAZ: Gerade mal 20 Paare wollen in Essen die Ehe für alle – Daran könnte es liegen

Die Freude in der Schwulen- und Lesben-Gemeinde war groß, als vor knapp zwei Monaten die Ehe für alle im Eilverfahren durch den Bundestag beschlossen wurde. Die Grünen warfen Konfetti, überall im Land wurde das Gesetz als der letzte Schritt zur Gleichstellung von homo- und heterosexuellen Menschen gefeiert.

» Weser Report: Polizei fährt unter Regenbogenflagge

Der Christopher Street Day wird in Bremen am 26. August gefeiert. Auch die Polizei nimmt mit einem besonders gestalteten Fahrzeug teil.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Café in der Kölner Innenstadt mit Buttersäure attackiert

Die (schwulen) Betreiber rätseln über das Motiv. Beide sind politisch sehr engagiert.

» Jungle World interviewt LSVD: "Es geht um Programme gegen Gewalt"

Dierk Saathoff: Small Talk mit Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband über den Anstieg der homo- und transphoben Hasskriminalität