» (19.08.2017) Allgemeine Zeitung zur Ehe für alle: Die Freude bei lesbischen und schwulen Paaren in Mainz ist nicht ungetrübt

Ist die Ehe für alle ein reines Erfolgserlebnis für Homosexuelle? Nach der anfänglichen Euphorie wächst die Kritik. Denn noch immer werden gleichgeschlechtliche Paare gegenüber anderen schlechter gestellt.

19. August 2017

» Neue Westfälische: Ein Gütersloher räumt mit Vorurteilen gegen Schwule auf

Philipp Fleiter listet sechs Vorurteile aus seinem Alltag auf und kommentiert diese.

» Prinz: ESC-Mega-Event ECON von Veranstaltern abgesagt

Es sollte das größte Eurovision-Event aller Zeiten werden: die ECON – Eurovision Convention. Am 9. September sollten in Frankfurt 42 ESC-Künstler der letzten 60 Jahre auftreten, mit Fans singen und auf Stadtrundfahrt gehen. Nachdem in den letzten Wochen immer wieder von Unregelmäßigkeiten und Rückziehern der Künstler zu hören und zu lesen war, haben die Veranstalter die ECON nun komplett abgesagt.

» derStandard.at: (Schwules) Mitglied von Neonaziforum zu zwei Jahren bedingter Haft verurteilt

29-Jähriger soll 2010 auf thiazi.net zur Wiederbetätigung aufgerufen haben. Er gab sich geläutert

» Süddeutsche.de über Transgender in der Ukraine: "Bevor ich klein beigebe, sollen sie mich lieber überwältigen"

Jeder Gang vor die Tür ist für Transgender-Menschen in der Ukraine ein Risiko: Rigorose Geschlechterrollen lassen keinen Raum für sie in der Gesellschaft, ein Outing endet oft in Gewalt. Ein Mann und eine Frau erzählen, wie sie dennoch ihre Identität leben.

» Basler Zeitung: Transgender im Militär?

Political Correctness hat keinen Platz im Militär. Die amerikanische Aufregung um Transgender in Uniform ist jedoch übertrieben.

» Die Freiheitsliebe: Nur Identitätspolitik bringt uns nicht weiter

Identitätspolitik gibt es aus guten Gründen. Doch uns muss klar sein, dass wir auch und vor allem Universalpolitik brauchen. "Jede Politik ist Identitätspolitik" – ein Satz, auf den ich zum ersten Mal irgendwann in den 1990ern stieß. Eine Einstellung, wie zugeschnitten auf das Jahrzehnt, in dem Judith Butler jede Identität als Konstruktion postulierte und in Politik lediglich langsame, farblose und eindeutig nicht-revolutionäre Anpassung sozialer Normen erblickte.

» taz über Selbstverteidigungskurs für LGBTQ: Befreiung aus dem Würgegriff

In Brasilien werden weltweit die meisten Transpersonen ermordet. Eine Gruppe in Rio de Janeiro wehrt sich gegen die Gewalt.

» Main-Spitze: Gegen Diskriminierung arbeiten

Kooperationsprojekt "Offen und bunt – Jugendarbeit macht Vielfalt sichtbar" ins Leben gerufen

» NRZ: KG Regenbogen sucht Sänger für die kommende Session

Die KG Regenbogen lädt zu einem offenen Casting am Freitag, 1. September, ein. Der Verein sucht wieder Gesangstalente, die den kommenden Karnevalshit der KG Regenbogen, gemeinsam mit der 50 köpfigen Auftrittsgruppe erfolgreich durch die Karnevalssession 2017/2018 tragen möchten.

» Süddeutsche.de: Mit Studien gegen Menschenfeindlichkeit

Kinder werden von Homosexuellen als "Bio-Ding" missbraucht, um daran "Hetero-Papa-Mama zu spielen". Ernsthaft? Wissenschaftliche Erkenntnisse helfen gegen diesen Schmarrn.

18. August 2017

» Ruhr Nachrichten: Castrop-Rauxeler Schwule tadeln Blutspendereform

Homosexuelle Männer dürfen künftig Blut spenden. Die Bundesärztekammer (BÄK) hat die entsprechende Richtlinien überarbeitet. Damit ist das Verbot zwar faktisch abgeschafft. Aber nur faktisch. Drei von uns befragte Schwule aus Castrop-Rauxel halten die Regelungen nach wie vor für diskriminierend. Denn sie hat einen Haken.

» taz-Interview zur Antifeminismus-Debatte: "Ein verzerrter Diskurs"

Vor einem Monat launchte die Böll-Stiftung ein Portal, das AntifeministInnen listet. Mitbegründer Andreas Kemper blickt zurück.

» Dana Brandt: Schwuler versus Hetera – Hetera versus Schwuler

Die Frauen und die Schwulen, eine Beziehungsgeschichte und dann noch Gay-Romance

» Like a Dream: Offener Brief zum Thema Gay Romance

Hallo ihr Lieben, ich weiche an dieser Stelle mal von meinem üblichen Programm ab und möchte meine Meinung zu einem Thema posten, das gerade extrem hochkocht und mich in gewisser Weise wütend macht.

» 20 Minuten: Umstrittene Schwulen-Sauna ist konkurs

Als Schwulen-Sauna "mit Ferienstimmung" sollte das Gay Aqua die Besucher anziehen. Zu wenige allerdings, wie sich nun zeigt: Der Betrieb ist geschlossen.

» NZZ über Identitätspolitik: Die Linke hat sich selbst zerstört

Die Identitätspolitik hat die amerikanische Linke in eine tiefe Krise geführt. Die Agonie zeigt sich unter den Demokraten besonders deutlich.

» Zeit Online über Jens Spahn: Do you speak German?

Jens Spahn, Shootingstar der CDU, will, dass in Berlin alle deutsch sprechen auch in Hipster-Cafés. Warum eigentlich?

» Poppen.de: Sind wir nicht alle ein bisschen bisexuell?

Könnten wir tief in uns drin denn nicht alle ein bisschen bisexuell sein?

» Echo: Verein "Vielbunt" über Rollen-Klischees und das schwierige Coming Out in der Schulzeit

Während der Schulzeit entscheidet sich's oft. Hetero? Schwul, lesbisch oder bisexuell? Drüber zu reden ist auch im Jahr 2017 schwierig, sei es unter Mitschülern oder mit Lehrern. Viele Vorurteile von Vorgestern sind immer noch in den Köpfen. Die real existierende sexuelle Vielfalt zu akzeptieren, dabei wollen die Aktivisten der AG "Schlau" aus dem Darmstädter Verein "Vielbunt" helfen. Vor dem Christopher Street Day am Samstag, 26. August, erzählen Fabienne Pasternak und Marcel Schaub über ihre Aufklärungsarbeit im Klassenzimmer; die "Vielbunt"-Mitglieder Christopher Januschkowetz und Leon Reinel berichten über eigene Erlebnisse auf dem Schulhof – und sagen, was sich ändern sollte.