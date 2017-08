Ausgewählter Artikel:

» (22.08.2017) Schwarzwälder Bote über AfD-Kandidat: Familie, Ehe und Deutschland über alles

Wahlkampf: Hans-Peter Hörner tritt für die AfD im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen an / Gefahr, überrannt zu werden

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. August 2017

» Welt: Eine Doppelmoral ist besser als gar keine Moral

Warum haben Männer sexuelle Freiheiten, die Frauen nicht zugestanden werden? Das fragte man sich im 19. Jahrhundert. Und erfand eine Vokabel dafür. Nach 1945 wurde daraus ein politisches Schlagwort.

» Schwarzwälder Bote über AfD-Kandidat: Familie, Ehe und Deutschland über alles

Wahlkampf: Hans-Peter Hörner tritt für die AfD im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen an / Gefahr, überrannt zu werden

» Süddeutsche.de über LGBT in der Ukraine: "Bist du etwa einer von denen?"

Viktor ist 18 Jahre alt, schwul – und geht für die Rechte von Homosexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen auf die Straße. In seiner Heimat Ukraine macht er sich damit viele Feinde.

» Stuttgarter Nachrichten über Stefan Kaufmann: Der Platzhirsch setzt auf Seriosität

Sie wollen nach Berlin. Die zwölf aussichtsreichsten Bewerberinnen und Bewerber in Stuttgart stellen wir in unserer Serie zur Bundestagswahl vor. Heute: Stefan Kaufmann (CDU).

» Bild.de: Die traurige Kindheit von "Caught in the Act"-Star Eloy

Im Container erzählte Eloy de Jong von seinem alkoholkranken Vater. In BILD erklärt Band-Kollege Lee Baxter, wie schwer es Eloy hatte.

21. August 2017

» Focus: Männer greifen Homosexuellen an – drei Drag Queens kommen zu Hilfe

Eine Attacke mit offenbar homophobem Hintergrund im australischen Sydney ging für die Angreifer anders aus als erwartet: Sie bekamen Prügel von drei Drag Queens. Die Darstellerinnen kamen dem Opfer zu Hilfe und ließen die Fäuste fliegen. Perücken und falsche Fingernägel gingen dabei zu Bruch, das war es den Drag Queens aber wert.

» Mallorca Zeitung: Flugzeug-Kampagne gegen Transsexuelle auf Mallorca

Erzkonservative Organisation will orangefarbenes Propeller-Flugzeug mit entsprechenden Botschaften über der Insel kreisen lassen

» Gießener Allgemeine: Angst vor homophoben Schlägern

Die Aidshilfe Gießen kümmert sich um schwule, lesbische, trans- und intersexuelle Geflüchtete. Ihr Schicksal soll auch im Fokus des Cristopher-Street-Days stehen, der am Samstag in Gießen gefeiert wird. Denn in Flüchtlingsunterkünften geht das Leiden weiter.

» Bild.de: Schwuler Tim (15) kämpft gegen Klassenfahrt-Regeln

Eigentlich ist die Klassenfahrt im Oktober ein Grund zur Freude. Aber Tim (15) möchte sich ein Zimmer mit seinen besten Freunden teilen. Und die sind Mädchen

» Süddeutsche.de: Die Ehe als Marke

Glosse über die Freien Wähler und die "Gleichberechtigte-Lebensabschnitts-Regenbogen-Einhorn-Partnerschaft-vom-anderen-Stern"

» tz über Hans-Sachs-Fest: Tanz unterm Regenbogen

Kunterbunt ging es zu am Samstagmittag in der Hans-Sachs-Straße. Dort fand das schwule Straßenfest 2017 statt. Mit dabei: Sängerinnen, Drag Queens und gut gelauntes Partyvolk.

» Pforzheimer Zeitung: Abgeordnete Seemann trifft Mitarbeiter der Aidshilfe

Zu einem Gespräch ist Grünen-Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann mit den haupt- und ehrenamtlichen Aktiven der Aids-Hilfe zusammengekommen.

» Echo über CSD: Mehr als 1500 Menschen nehmen an der Demonstration durch Darmstadt teil

"Wir sind fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr", sagte Jan Rothermel vom Verein Vielbunt beim Christopher Street Day. Mehr als 1500 Menschen haben laut Polizei an der Demonstration durch die Darmstädter Innenstadt teilgenommen.

20. August 2017

» WAZ: Vize-Minister tritt nach Prügelei in Nachtclub zurück

In einem Nachtclub in Südafrika war der stellvertretende Hochschulminister ausgerastet, weil ihn jemand "schwul" nannte. Nun ist er zurückgetreten. S.a.: Minister verprügelt Frau, die ihn schwul nannte (08.08.2017)

» Cicero über Identitätspolitik: In der Sackgasse

Kolumne: schöne Aussicht. Die Ereignisse in Charlottesville zeigen: Politik wird immer stärker von Identitätsgruppen dominiert. Denen geht es nicht um Verständigung, sondern um die Bekämpfung der Anderen. Das ist antipolitisch und spalterisch. Wir sollten lieber über Inhalte streiten

» bento: Maddi ist bisexuell und so wehrt sie sich gegen Vorurteile

Ein bisschen bi schadet nie. Noch bescheuerter als dieser Spruch sind nur die Vorurteile, die sich Bisexuelle oft anhören müssen.

» derStandard.at über "Beißreflexe": Polemische Abrechnung mit dem Queerfeminismus

Der Sammelband voller Kritik an queeren AktivistInnen schlägt hohe Wellen und ruft Judith Butler wie auch Alice Schwarzer auf den Plan

» VICE: Wie Gleichberechtigung ein queeres Urlaubsparadies verändert hat

Anscheinend stand Herring Cove auch mal als heißer Tipp in einem Reiseführer für Perverse. Heute gibt es eine "heterosexuelle Invasion".

19. August 2017

» derStandard.at: Gleichberechtigungs-Marsch sorgt für politischen Streit in Bratislava

Mehrere Hundert Menschen gingen in Bratislava für die Gleichberechtigung von Homosexuellen auf die Straße

» Wochenblatt.de: Transsexuelle(r) US-Soldat(in) aus Beratzhausen führt Präsident Donald Trump vor

Ein zwischenzeitlich als Frau in Beratzhausen lebender US-Soldat machte weltweit Schlagzeilen – Hintergrund ist ein Tweet von Donald Trump, künftig keine Transsexuellen mehr in der US-Army zu dulden.