» (25.08.2017) Der Bund: Wirbel um Gay-Umzug durch die Berner Altstadt

Am Fest "Pride-Ouest" hält CVP-Mann Reto Nause die Begrüssungsrede, obschon er kein Verfechter der "Ehe für alle" ist. Autonome Gruppen sind wenig begeistert.

25. August 2017

» Nina Queer auf Bild.de über ein schwules Märchen: "Dornmöschen"

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de dieses Mal versucht sich die Kolumnistin an einem Märchen.

» Bild.de: 10 Songs für dein Coming-out

Queer BILD stellt dir die zehn Lieder vor, die dir Mut und Stärke geben, damit du du selbst sein kannst.

» Blick: Pogba äußert sich zu Outings im Fußball

Profi-Fussball und Homosexualität ein heikles Thema, das die Kicker in aller Regel vermeiden. Eine Ausnahme macht jetzt Paul Pogba.

» Bild.de: Nicholas hat zwei Mütter und wird gemobbt – Wie seine Tante ihm wieder Mut macht

Nicholas ist sieben, lebt in Australien und er hat zwei Mütter. In einem Twitter-Posting teilt eine der beiden einen emotionalen Brief.

24. August 2017

» Deutschlandfunk Kultur über innovatives Theater im Kosovo: Von Organhandel bis Homophobie und Machismo

Jeton Neziraj gilt als "Kafka des Balkan" – ein innovativer Theatermacher aus dem Kosovo, dessen Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden. Entwickelt im "Qendra Multimedia", lösen sie hitzige Debatten aus und versöhnen gleichzeitig im jüngsten Land Europas.

» VICE: Fragen, die die Studie zum "Sexualverhalten der Deutschen" aufwirft

Deutschland, wir müssen reden. S.a.: Nur ein Prozent Homosexuelle in Deutschland? (19.08.2017)

» WAZ: Standesamt-Software kann "Ehe für alle" noch nicht erfassen

Homosexuelle Paare können ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die Software des Standesamts ist darauf noch nicht eingestellt.

» Nord 24 über die Ehe für alle: Ärger über Terminvergabe beim Bremerhavener Standesamt

Als Michael Peter Hoppmann beim Standesamt einen Termin vereinbaren wollte, wurde er abgewiesen. Er stellte eine Dienstaufsichtsbeschwerde.

» Tagesspiegel: Ist die Geschlechtertrennung diskriminierend?

Ein homosexueller Schüler möchte bei der Klassenfahrt mit Mädchen untergebracht werden. Alle finden das gut, der Schulleiter nicht. Ein Kommentar.

» Jüdische Allgemeine: Talmud, Tora und Transgender

In Wisconsin treffen sich Menschen jeden Alters beim Queer Talmud Camp zum gemeinsamen Lernen

» Der Bund: Schwule Väter, na und?

Abartig, unnatürlich, igitt: Eine Mutter kontert auf die fiesen Reaktionen zu homosexuellen Eltern.

23. August 2017

» Nordkurier: Neubrandenburg will öfter Flaggen zeigen

Geflaggt werden soll nicht nur zu verordneten Anlässen, so die Idee. Entscheiden müssen die Stadtvertreter.

» SZ-Kommentar: Ehe für nicht ganz alle

Am 1. Oktober tritt das neue Recht in Kraft. Aber der Gesetzgeber hat die intersexuellen Menschen vergessen. Im Ergebnis ist da ein Ruck-Zuck-Gesetz, das eine grobe neue Diskriminierung schafft.

» Kölner Stadt-Anzeiger über 60 Jahre Gloria: Lichtspielhaus, Porno-Kino, Schwulen-Treff

60 Jahre Kölner Gloria: Die wechselvolle Geschichte des Lichtspielhauses, Porno-Kinos und Schwulen-Treffs.

» Abendzeitung München über Poppers und den Ochsengarten: Der Hecht im Karpfenteich

Die heutige Folge der Serie "Münchner Geschichten" erzählt von der Neuen Deutschen Welle, den Besuchen in einer Schwulenbar und wie man plötzlich ans Set von Irgendwie und Sowieso geraten kann.

» taz zum Beginn der Gamescom: Fehlende Vielfalt in Videospielen

Die meisten Videospiele sind immer noch männlich, weiß und heterosexuell geprägt. Wer Diversität fordert, erhält wütende Proteste.

» der Freitag über Gewalt unter schwulen Paaren: Verliebt, verlobt, verprügelt

Über häusliche Gewalt in schwulen Beziehungen wird oft geschwiegen. Russ Vickery will das ändern.

» der Freitag: Mama, Mama, Papa – Echtes Wunschbaby

Homosexuell und ein eigenes Kind? Das ist heute nicht mehr ungewöhnlich. Ein Schwuler erzählt von seinen Vaterplänen

» NZZ über Tate Britain: Gibt es schwule Kunst?

Die Vorstellungen von Sexualität und Geschlecht sind in Bewegung geraten. Die Tate Britain fragt, was das für die Kunst bedeutet.