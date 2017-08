Ausgewählter Artikel:

25. August 2017

» Nollendorfblog: Jens Spahn lügt

Und genau das ist das, was Spahn eigentlich macht: Etwas, das ihm nachvollziehbarer Weise nicht passt, zum Problem, zur Gefahr erklären, Schuldige benennen. Die Grundprinzipien eines liberalen Miteinanders an einer Stelle für problematisch zu erklären, an der es unverdächtig erscheint, liberale Grundprinzipien anzugreifen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: 64-jähriger (schwuler) Angeklagter bestreitet Hetze gegen die Kanzlerin

Der Angeklagte prangert an, in der Kölner Altstadt würden Homosexuelle mittlerweile von "Schwarzhaarigen und Dunkelhäutigen" als "schwule deutsche Nazis" beschimpft und "handgreiflich bedroht".

» Thüringen 24: Gegen Homo-Heiler und für selbstbewusste Toleranz – CSD demonstriert in Erfurt

Eine Woche der "selbstbewussten Toleranz" geht zur Neige und feiert am Samstag in Erfurt den Höhepunkt zum Christopher Street Day.

» Huffington Post: Das schmutzige Geschäft mit dem Sex im Knast

Sex hinter Gittern. Vielleicht eines der letzten großen Tabus in unserer Gesellschaft. Egal ob gleichgeschlechtlicher Sex, oder Prostitution- selbst Beziehungen zwischen Angestellten und Insassen sind keine Seltenheit mehr in deutschen Gefängnissen.

» ND über Trans-Diskriminierung an der Humboldt-Uni: Im Namen der Rechtssicherheit

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte den Berliner Senat aufgefordert, das Leben von Trans- und Intersexuellen an Universitäten zu erleichtern. Herausgekommen ist wohl zunächst das Gegenteil.

» Sächsische Zeitung: Im Zeichen der Regenbogenfahne

Christian Hesse ist neuer alter Chef des Vereins CSD Pirna. Für die Zukunft tüftelt er neue Ideen aus und sucht Mitstreiter.

» RP Online über lesbisches Schützenpaar: Die Schützenkönigin und ihre Prinzessin aus Mönchengladbach

Die Schützen in Mönchengladbach-Rheindahlen haben zum ersten Mal eine lesbische Schützenkönigin. Darauf sind sie stolz – auch wenn es kritische Stimmen gibt.

» Tagesspiegel über schwulen Flüchtling: Verfolgt in Nigeria – trotzdem kein Asyl

Ein Mann flüchtet nach Deutschland, weil er wegen seiner Homosexualität angegriffen und verhaftet wurde. Die Behörden finden eine Rückkehr "zumutbar".

» Cafebabel über LGBT-Stadtplan Friendly Vilnius: Romas klebt Regenbogen

Während Litauen eher mit homophoben Vorurteilen Presse macht, arbeiten die beiden größten Städte an Konzepten zu einer besseren Integrationsgesellschaft. Der LGBT-Stadtplan Friendly Vilnius (und Kaunas) wurde nun auch von der Stadtregierung offiziell anerkannt. Wir haben mit dem Initiator, Regisseur Romas Zabarauskas, gesprochen.

» Nina Queer auf Bild.de über ein schwules Märchen: "Dornmöschen"

Nina Queer schreibt wöchentlich für BILD.de dieses Mal versucht sich die Kolumnistin an einem Märchen.

» Bild.de: 10 Songs für dein Coming-out

Queer BILD stellt dir die zehn Lieder vor, die dir Mut und Stärke geben, damit du du selbst sein kannst.

» Der Bund: Wirbel um Gay-Umzug durch die Berner Altstadt

Am Fest "Pride-Ouest" hält CVP-Mann Reto Nause die Begrüssungsrede, obschon er kein Verfechter der "Ehe für alle" ist. Autonome Gruppen sind wenig begeistert.

» Blick: Pogba äußert sich zu Outings im Fußball

Profi-Fussball und Homosexualität ein heikles Thema, das die Kicker in aller Regel vermeiden. Eine Ausnahme macht jetzt Paul Pogba.

» Bild.de: Nicholas hat zwei Mütter und wird gemobbt – Wie seine Tante ihm wieder Mut macht

Nicholas ist sieben, lebt in Australien und er hat zwei Mütter. In einem Twitter-Posting teilt eine der beiden einen emotionalen Brief.

24. August 2017

» Deutschlandfunk Kultur über innovatives Theater im Kosovo: Von Organhandel bis Homophobie und Machismo

Jeton Neziraj gilt als "Kafka des Balkan" – ein innovativer Theatermacher aus dem Kosovo, dessen Stücke auch in Deutschland aufgeführt werden. Entwickelt im "Qendra Multimedia", lösen sie hitzige Debatten aus und versöhnen gleichzeitig im jüngsten Land Europas.

» VICE: Fragen, die die Studie zum "Sexualverhalten der Deutschen" aufwirft

Deutschland, wir müssen reden. S.a.: Nur ein Prozent Homosexuelle in Deutschland? (19.08.2017)

» WAZ: Standesamt-Software kann "Ehe für alle" noch nicht erfassen

Homosexuelle Paare können ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die Software des Standesamts ist darauf noch nicht eingestellt.

» Nord 24 über die Ehe für alle: Ärger über Terminvergabe beim Bremerhavener Standesamt

Als Michael Peter Hoppmann beim Standesamt einen Termin vereinbaren wollte, wurde er abgewiesen. Er stellte eine Dienstaufsichtsbeschwerde.

» Tagesspiegel: Ist die Geschlechtertrennung diskriminierend?

Ein homosexueller Schüler möchte bei der Klassenfahrt mit Mädchen untergebracht werden. Alle finden das gut, der Schulleiter nicht. Ein Kommentar.

» Jüdische Allgemeine: Talmud, Tora und Transgender

In Wisconsin treffen sich Menschen jeden Alters beim Queer Talmud Camp zum gemeinsamen Lernen