Süddeutsche.de über das Glockenbachviertel: Unten Bach und oben Charme

Glockenbach- und Gärtnerplatzviertel werden oft verwechselt, gemeinsam sind sie unverwechselbar

26. August 2017

» Nina Queer auf Bild.de: Der Hund – des Schwulen liebstes Accessoire

Nina Queer schreibt für BILD.de über ihre geliebten Vierbeiner: Zwei lesbische Hundedamen.

» Blick: Remo Käser trifft Drag Queen

Für das BLICK-Unspunnen-Extra taucht Remo Käser in für ihn eine unbekannte Welt. Der Schwinger trifft Drag Queen Vicky Goldfinger.

» stern.de über Promi Big Brother: Am Ende gewinnen immer die Guten

Er fühle sich wie der Junge, der endlich ins Völkerball-Team gewählt wurde, sagt Jens Hilbert nach seinem Sieg bei "Promi Big Brother".

» TV Movie: Jens Hilbert und der neue Umgang mit Homosexualität im Reality-TV

Leb so wie du dich fühlst lautete das Motto der 1. Big Brother-Staffel 2000. Dank Jens Hilberts Promi Big Brother-Sieg ist das Format dort angekommen.

» Spiegel Online: Die Methode Spahn

Jens Spahn hat sich ein neues Feindbild ausgeguckt: Diesmal sind es die Berliner Hipster. Die Masche des CDU-Politikers funktioniert prima – aber sie ist gefährlich.

» Blick: Glitzer, Drag, Pop – Das Gay-NYC für alle

Früher waren die Lokale der LGBT-Gemeinde abseits der Gesellschaft. Dass sich das geändert hat, beweist New York eindrücklich.

» MDR: Verein in Zwickau hilft trans- und intersexuellen Menschen

Der Verein Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V. hilft bei der Suche nach der geschlechtlichen Identität. Vereinsvorsitzende Silvia Rentzsch weiß aus eigener Erfahrung, wie langwierig der Weg dahin sein kann.

» NOZ: Erster Kongress transsexueller Menschen in Melle

Die Vereinigung Transsexuelle Menschen (VTSM) aus Melle hat zu ihrem ersten Kongress in das Hotel van der Valk eingeladen.

» Allgemeine Zeitung kommentiert: Die subtile Diskriminierung - am Kö

Es waren ja nur etwas mehr als ein halbes Dutzend Anrufe, könnte man sagen. Aber es waren Anrufe, die aufhorchen lassen, wenn nicht gar erschrecken.

» buten un binnen: Darum weht beim CSD am Rathaus keine Regenbogenfahne

Werder vor dem Abstiegsduell. Am Rathaus weht die Werder-Fahne. Jetzt kommt der CSD. Die Regenbogenfahne wird aber nicht gehisst. Warum eigentlich nicht?

» Westfalenpost: Raum für Moderne bei den Schützenbruderschaften im Land

Andere Konfessionen oder gleichgeschlechtliche Königspaare: Schützenbruderschaften erleben einen Wandel – wenn sie es denn nur möchten

» bento: Samuel ist trans* und mit diesen Vorurteilen räumt er auf

Samuel kam als Mädchen auf die Welt. Mit 16 hat er gemerkt, dass er sich nicht mehr wohl in seiner Haut fühlt und weiter als Mann leben will.

25. August 2017

» Nollendorfblog: Jens Spahn lügt

Und genau das ist das, was Spahn eigentlich macht: Etwas, das ihm nachvollziehbarer Weise nicht passt, zum Problem, zur Gefahr erklären, Schuldige benennen. Die Grundprinzipien eines liberalen Miteinanders an einer Stelle für problematisch zu erklären, an der es unverdächtig erscheint, liberale Grundprinzipien anzugreifen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: 64-jähriger (schwuler) Angeklagter bestreitet Hetze gegen die Kanzlerin

Der Angeklagte prangert an, in der Kölner Altstadt würden Homosexuelle mittlerweile von "Schwarzhaarigen und Dunkelhäutigen" als "schwule deutsche Nazis" beschimpft und "handgreiflich bedroht".

» Thüringen 24: Gegen Homo-Heiler und für selbstbewusste Toleranz – CSD demonstriert in Erfurt

Eine Woche der "selbstbewussten Toleranz" geht zur Neige und feiert am Samstag in Erfurt den Höhepunkt zum Christopher Street Day.

» Huffington Post: Das schmutzige Geschäft mit dem Sex im Knast

Sex hinter Gittern. Vielleicht eines der letzten großen Tabus in unserer Gesellschaft. Egal ob gleichgeschlechtlicher Sex, oder Prostitution- selbst Beziehungen zwischen Angestellten und Insassen sind keine Seltenheit mehr in deutschen Gefängnissen.

» ND über Trans-Diskriminierung an der Humboldt-Uni: Im Namen der Rechtssicherheit

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hatte den Berliner Senat aufgefordert, das Leben von Trans- und Intersexuellen an Universitäten zu erleichtern. Herausgekommen ist wohl zunächst das Gegenteil.

» Sächsische Zeitung: Im Zeichen der Regenbogenfahne

Christian Hesse ist neuer alter Chef des Vereins CSD Pirna. Für die Zukunft tüftelt er neue Ideen aus und sucht Mitstreiter.

» RP Online über lesbisches Schützenpaar: Die Schützenkönigin und ihre Prinzessin aus Mönchengladbach

Die Schützen in Mönchengladbach-Rheindahlen haben zum ersten Mal eine lesbische Schützenkönigin. Darauf sind sie stolz – auch wenn es kritische Stimmen gibt.